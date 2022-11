Una profesora de la UCLM, premiada por un trabajo en el que aborda el impacto del teletrabajo entre las pymes españolas

La profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) María Pilar Martínez Ruiz ha recibido un accésit correspondiente al fallo del I Premio Internacional Pyme Juan Antonio Maroto Acín, junto a la investigadora y al investigador de la Universidad Internacional de la Rioja Inés González González y José A. Clemente Almendros, respectivamente, por el trabajo “Does employee management influence the use of telework after COVID-19?” , en el que se analiza la intención de seguir utilizando el teletrabajo por parte de las pymes españolas una vez finalizada la pandemia Covid-19.

En dicho trabajo se plantea la influencia que la gestión de diversas variables relacionadas con uno de los grupos de interés clave como son los empleados, y su cercanía al compromiso de éstos, representa sobre dicha intención, tal y como se recoge en la investigación. Con esta finalidad, se ha elaborado una revisión de la literatura relevante sobre variables relacionadas con la gestión de empleados teniendo en cuenta la relación de dichas variables con el compromiso del trabajador. “Lo cual ha permitido plantear diversas hipótesis de investigación sobre la influencia de estas variables en la intención de seguir utilizando el teletrabajo tras la pandemia”, explica María Pilar Martínez.

Para contrastar estas hipótesis, se construyó una base de datos “muy ambiciosa”, procedente de 1879 pymes españolas con el fin de reflejar la mayor parte del tejido empresarial español de este tipo de empresas. “El análisis de los resultados del modelo de regresión logística binaria empleado permite obtener numerosos hallazgos interesantes, entre los cuales destaca especialmente la importancia de que el gerente posea estudios universitarios, y que las empresas presenten una orientación a la innovación”, señala la profesora de la UCLM.

El trabajo concluye presentando diversas conclusiones y recomendaciones para la gestión; así como algunas limitaciones y líneas futuras de investigación.

Este I Premio Internacional Pyme Juan Antonio Maroto lo entregan el Colegio de Registradores de España y la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) en honor al ilustre profesor y su extensa investigación en el área de la PYME. La entrega del galardón tuvo lugar el pasado 28 de octubre en la sede de Registrados de España, en Madrid.