La UCLM trabaja en una estrategia europea que ayudará a las universidades a ser “más emprendedoras e innovadoras”

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), a través del Vicerrectorado de Internacionalización, participa, junto a otras siete instituciones europeas, en el proyecto 'Entrepreneur: Entrepreneurial Preparation for Notable and Engaging Universities', impulsado por el European Institute of Innovation and Technology (EIT), que pretende ayudar a las universidades europeas a ser más emprendedoras e innovadoras.

Desde la Universidad regional subrayan que “al fomentar las competencias del futuro, asegurará una nueva generación de estudiantes emprendedores e innovadores”.

“Cambio radical”

“El proyecto supondrá un cambio radical al crear universidades centradas en los estudiantes, no elitistas, abiertas e inclusivas, basadas en la colaboración entre las instituciones de enseñanza superior, los sectores público y privado y los ciudadanos”, han destacado desde la institución académica.

Por parte de la UCLM, participan en Entrepreneur el Vicerrectorado de Internacionalización; el Vicerrectorado de Innovación, Empleo y Emprendimiento; la Facultad de Ciencias del Deporte de Toledo; la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina; y la Escuela Superior de Ingeniería Informática de Albacete.

La Universidad de Castilla-La Mancha es responsable del cuarto paquete de trabajo de este proyecto, en el que se contempla el desarrollo de un curso de emprendimiento de tres meses de duración.

Además, se está colaborando en los paquetes de trabajo uno (Coordinación), dos (Transferencia de tecnología), tres (desarrollo de talleres, bootcamps y clubs de emprendimiento por parte de las diferentes facultades y escuelas de la UCLM participantes), cuatro (preparación del curso mencionado y hackatones), y seis (comunicación y difusión).

El consorcio cuenta con los siguientes miembros: UniwersytetSlaski w Katowicach (Polonia), Vytauto Did'iojo Universitetas (Lituania), Universidad de Castilla-La Mancha, Teaching Factory Competence Center-Astiki Mi Kerdoskopikietaireia (Grecia), GrantXpert Consulting Ltd (Chipre), Mälardalen University (Suecia), Vrije Universiteit Brussel (Bélgica) y Lviv University of Trade and Economics (Ukrania).