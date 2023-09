UPTA advierte de la pérdida de personas en el régimen de autónomos: en Castilla-La Mancha hay 600 menos

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Castilla-La Mancha ha advertido de que en 2023 se ha cerrado con casi 11.000 autónomos menos que en el mes anterior. Las actividades en las que más trabajadores en este régimen se han perdido pertenecen al sector del comercio, educación y construcción. En Castilla-La Mancha, el mes de agosto cierra con 149.287 autónomos, con un descenso de 600 autónomos respecto del mes de julio. Comparando con los datos de agosto de 2022, la diferencia de autónomos también sería negativa en 1198 autónomos.

César García, presidente de UPTA CLM señala que “aunque los datos puedan parecer normales, lo cierto es que la realidad es tozuda. ”Mientras el 70% de los autónomos/as sigan declarando ingresos por debajo del SMI; mientras el 60% de los autónomos/as no tengan trabajadores a su cargo, y mientras la media de contratación de nuestras empresas y microempresas no alcance la media europea (ahora estamos en la mitad), no tendremos un tejido empresarial fuerte y consolidado y la rotación en el sistema del RETA seguirá siendo escandalosa.“

García, insiste, “inmediatamente hay que ponerse a trabajar en medidas que traten de aportar dimensión a estas unidades económicas; dimensión estructural, y dimensión económica, los dos pilares fundamentales para el crecimiento”.

UPTA CLM considera que ya ha “pasado tiempo suficiente” desde que el presidente García-Page anunciase la “tarifa 0” y el “bono emprendedor rural” para comenzar las reuniones que hagan realidad estas promesas. “Estamos esperando que nos llamen para poder ayudar a diseñar estas medidas, que entendemos deben sumarse a las existentes, pero nunca solaparse”, concluyen.