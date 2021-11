UPTA celebra las medidas de Castilla-La Mancha para repartir los fondos de emergencia destinados a autónomos y pymes

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Castilla la Mancha ha lamentado que los 7.000 millones puestos por el Estado a disposición de las comunidades autónomas están causando "grandes quebraderos de cabeza" a muchos gobiernos regionales, que lamentablemente, "no están siendo capaces de repartir entre autónomos y Pymes estos fondos en tiempo y forma".

En el caso de Castilla-La Mancha, señalan, la región se encuentra en proceso de tramitación y resolución de expedientes, tras haber puesto en marcha una prórroga para dar cabida a las pymes y autónomos que cumplían los nuevos criterios establecidos por el Gobierno central. “En general la planificación de estas ayudas ha sido un auténtico despropósito, desde su concepción por parte del Ministerio de Economía, hasta las adaptaciones que se han desarrollado en el seno de alguno de los Gobiernos autonómicos”, comenta el secretario general de UPTA CLM y vicesecretario general de UPTA España, César García.

En la región se optó "desde el primer momento" por ampliar el listado de CNAE admitidos en la subvención y también por "suavizar" el proceso y reducir la democracia, facilitando la representación de los autónomos a la hora de solicitar las ayudas. También, destacan que se "reaccionó a tiempo con las modificaciones que el Ministerio, a la vista de los errores que habían cometido en el diseño de las ayudas, introdujo en las bases de la convocatoria, ampliando la fecha de facturas admitidas y extendiendo éstas a los gastos fijos incurridos, que incluyen las pérdidas contables, durante el periodo de pandemia, permitiendo así que, aquellos autónomos que no arrastraban deudas porque habían cumplido con sus obligaciones de pago pudieran ser beneficiarios de las ayudas igualmente".

"En casi ningún caso la mayoría de las administraciones han sido capaces de consensuar con los representantes del trabajo autónomo las ordenes que serían publicadas por las cuales se establecieron las bases de concurrencia, y en donde sí se ha hecho, como Castilla-La Mancha o Canarias, el resultado ha sido completamente el contrario".

Por eso, han querido mostrar su "malestar con lo que parecía ser un rescate del trabajo autónomo", ya que tanto el Ministerio como algunos Gobiernos autonómicos "no han estado a la altura de las necesidades de nuestro colectivo". "Es sin duda un auténtico fracaso y un ejemplo de cómo no se debe desarrollar la planificación y ejecución de los fondos que desde la UE se pondrán en marcha en los próximos meses. Es más sencillo de lo que parece, tan solo deben tener la predisposición a dialogar y alcanzar un acuerdo con los que de verdad conocemos la realidad de la calle, de lo que han pasado y de las necesidades de millones de pequeños negocios No podemos permitirnos volver a repetir semejante esperpento en la confección de las ayudas,” concluye García