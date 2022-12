¿Nadie quiere ir a Puertollano a estudiar la FP de eficiencia energética?: “Hace falta más información y orientación laboral”

Eficiencia energética, uno de los tantos conceptos que están de moda relacionados con la transición ecológica. En Castilla-La Mancha se han convocado en los últimos años ayudas millonarias para mejorar la eficiencia energética de los edificios y se presenta como una práctica que, no sólo mejorará la vida de las personas, sino que también contribuirá a cumplir los objetivos dispuestos en la Agenda 2030, a nivel europeo. Algunas de estas subvenciones se engloban, de hecho, en los fondos europeos 'Next Generation' dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, regulados en el Real Decreto 853/2021.

El CIFP Virgen de Gracia de Puertollano, en Ciudad Real, es el único centro en la región que ofrece el título de Formación Profesional de Técnico Superior de Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica. Este año, y a pesar de la explosión de proyectos fotovoltaicos en la comunidad autónoma, sólo cinco personas se han matriculado en el primer curso. Desde su implantación, en el curso 2018/2019, la matrícula se ha mantenido, en su modalidad presencial, entre 11 y 14 alumnos en el primer curso. Otros 64 centros del país ofrecen esta titulación.

A distancia, hay un 1600% más de matrículas

Las cosas son muy diferentes en la modalidad a distancia. Ha pasado de tener entre 40 y 50 personas matriculadas, a los cerca de 80 del curso actual, según fuentes de la Consejería de Educación. “En distancia ha aumentado porque su alcance es nacional y se oferta en muy pocas comunidades autónomas. Suelen ser alumnos más mayores que ya se dedican a estos temas y quieren incrementar su competencia profesional para tener una inserción laboral más amplia”. Pero, ¿qué ocurre con la formación presencial?, preguntamos. “Nos plantearemos su continuidad para el siguiente curso”, señalan las fuentes de la administración.

Además, desde la Consejería advierten que hay que diferenciar porque “todo no es lo mismo”. En cuanto al módulo de Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica señalan que va “más dirigido a solares térmicas” y que, en realidad, “complementa la formación” del técnico superior en energías renovables. Entre las cualificaciones profesionales que ofrece este módulo de formación profesional, se encuentra la eficiencia energética de edificios, con sus distintas unidades de competencias, así como la organización y proyectos de instalaciones solares térmicas. En el caso de la formación para técnico superior en energías renovables, se ofrece una “cualificación profesional completa” y se oferta en cuatro centros de la región de forma presencial.

Las diferencias en el alumnado

Ana Belén Santos es la directora del CIFP Virgen de Gracia y explica que lo que se pretende es defender la continuidad del módulo de Formación Profesional. “No sabemos nada de que se estudie o no su permanencia, nosotros pretendemos que siga”, resalta. Santos asevera que lo que se ofrece en Puertollano no sólo es el único de Castilla-La Mancha, sino uno de los pocos en todo el país. “Sí queremos hacer hincapié en que hace falta más información del ciclo y de las salidas laborales que ofrece y en esta línea estamos trabajando”, recalca.

“Hay años que hay menos alumnado, pero claro los perfiles son muy distintos. Las personas que prefieren la educación a distancia buscan mejorar la empleabilidad. De este modo, puede compaginar su trabajo con su formación, pero en presencial es verdad que sigue siendo algo todavía más desconocido”, explica. De todos modos, defiende que se ofrece un horario vespertino para poder compaginar con otras responsabilidades. “La realidad es que hay mucha oferta laboral para esta especialización y confiamos en que continúen estos ciclos”, resalta la directora del centro. Concede, eso sí, que hace falta más información y más orientación laboral para que las matrículas no sigan cayendo.

A nivel presencial, el alumnado llega de la comarca y de la provincia de Ciudad Real. En la modalidad a distancia, el alumnado tampoco llega de muy lejos, porque el proyecto y la formación en centro de trabajo deben ser presenciales. “La empleabilidad es alta, pero es cierto que muchos optan por continuar en la carrera de ingeniería, frecuentemente industrial”, concluye.

Antonio, alumno: “No se sabe que existe”

Antonio Valle fue estudiante del módulo entre los años 2020 y 2022. “Me metí porque cuando acabé bachillerato hice el cursillo de fotovoltaicas y dije, esto me servirá para añadirlo a mi formación. Prácticamente fue una coincidencia”, aclara. Ahora mismo trabaja para el Ayuntamiento de Quintanar de la Orden, precisamente urbanismo y se dedica a la eficiencia energética. Él lo tiene claro: no hay alumnado porque no se sabe que existe. “No se sabe que esto existe, es como lo que ocurrió con la informática hace unos años. Y también hay salidas”.

Además, resalta que ahora, de acuerdo a la normativa europea, la eficiencia energética cada vez tendrá más importancia y se necesitan personas formadas en este sentido, de cara a la construcción de nuevas viviendas y la rehabilitación de las que ya existen. Mal que mal, coincide, está todo dispuesto en la Agenda 2030. “Pero no sólo se trata de tener trabajo gracias a la formación que recibes, sino de saber cómo te manejas”, resalta. También apunta que en esta formación en concreto no se llega a la energía fotovoltaica, y que “estaría bien sumarlo”.

“No hay información a nivel nacional. Pero insisto, que hace unas décadas atrás nadie se apuntaba a estudiar informática y ahora mira. Pues con la eficiencia energética pasará lo mismo, porque son requisitos que se están imponiendo desde la Unión Europea”.