Alcaldes en defensa del tren

Los alcaldes de Aranjuez, Arguisuelas, Camporrobles, Cañada del Hoyo, Carboneras de Guadazaón, Castillejo del Romeral, Huete, Santa Cruz de la Zarza, Víllora y Yémeda, recurrentes del decreto que cerraba la línea Aranjuez-Cuenca-Utiel, han conseguido hacer valer su poder y el derecho.

Han logrado que sea firme el auto del Supremo, que paraliza el desmantelamiento de la línea Aranjuez-Cuenca-Utiel que comenzó hace treinta años, cuando el Ministerio de Transportes y el Administrador de Infraestructuras ferroviarias (Adif) no invirtieron las partidas existentes, para el mantenimiento y mejora de la infraestructura. No invirtiendo lograron que el tren se fuera deteriorando, hasta que miles de personas dejaron de viajar. Una vez conseguida la degradación del ferrocarril y que no hubiera viajeros, los técnicos de Adif decidieron invertir menos, es decir, cerrar la línea.

Por fortuna, ante el decreto de clausura de la línea Aranjuez-Cuenca-Utiel, la ciudadanía, las asociaciones y los alcaldes despreciados por Adif y el Gobierno regional, se rebelaron. Fueron alcaldes de distintas opciones políticas (incluyendo el PSOE), los que recurrieron ante el Tribunal Supremo el decreto. El Supremo dictó un auto suspendiendo el cierre decretado por el Gobierno.

La medida cautelar es definitiva y se debe proceder a su inmediato cumplimiento

Las autoridades de la provincia interesadas en la destrucción del tren (alcalde de Cuenca y presidente de la diputación), apoyando a la Abogacía del estado recurrieron el auto del Supremo. Pero este recurso de las autoridades, para que “no vuelva a circular el tren” (Dolz) no ha tenido éxito. De manera que, según dispone la ley, la medida cautelar es definitiva y se debe proceder a su inmediato cumplimiento, empleando para ello “los medios que fueran necesarios”.

Por lo tanto, hay que exigir el cumplimiento del auto dictado por el Tribunal Supremo. Es indispensable presionar al Gobierno para que no deje a Cuenca atrás. Sin duda, la ocasión es más que propicia. Se puede aprovechar el traspaso integral de trenes a Catalunya para pedir al presidente Page, que pelee a muerte por la reanudación de la línea Aranjuez-Cuenca-Utiel.

En estos momentos de éxito de la ciudadanía que se ha movilizado en defensa del tren, es justo reconocer el coraje cívico de los alcaldes, que actuando con dignidad y en defensa de los derechos recurrieron el decreto del Gobierno. Gracias al recurso lograron que el tren no cierre y que, por mandato legal, pueda volver a funcionar. Para felicitar a los alcaldes y exigir al gobierno regional que presione por la vuelta del tren, tendrá lugar el plante 55 el próximo martes y siete de noviembre del 2023, a las seis de la tarde, en la plaza de España de Cuenca.