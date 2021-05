Otros dos años perdidos para la juventud de Castilla-La Mancha

Mes de mayo de 2021 y conocemos que se renueva la Dirección General de Juventud y Deportes, lo que se traduce en dos años de paralización en la legislatura del PSOE con mayoría absoluta, que se suman a los otros cuatro años del Ejecutivo socialista.

Durante estos largos años hemos denunciado que la juventud castellanomanchega ha estado desamparada y abandonada, con un Gobierno regional que ha estado más preocupado de maquillar sus estadísticas y de usar la propaganda institucional para vender cosas que han demostrado en la práctica ser un desastre.

En primer lugar, tenemos que hablar obligatoriamente de desempleo juvenil. Para nada son normales las altas tasas de paro que sufre la juventud en nuestra región, como tampoco son normales las condiciones laborales a las que son sometidos los jóvenes: empleos basura, sueldos de miseria y sin seguridad de que al día siguiente pueda seguir trabajando. Y cuando pensamos que la administración regional debería ser la que fomenta un empleo digno, nos encontramos con que es la que permite y acentúa esa explotación: ofreciendo empleo a jóvenes titulados por debajo del SMI o becarios precarios.

Lo que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha debería entender después de 6 años es que la juventud no vive del aire y que muchos jóvenes se han marchado de nuestra región por falta de oportunidades, tanto educativas como laborales. El principal problema es que la administración considera que los planes de empleo juveniles son la salvación a estas tasas de desempleo, cuando lo único que hacen es maquillar durante varios meses estas estadísticas y no soluciona la precariedad en la que viven miles de jóvenes.

Esto se suma a las grandes dificultades que tenemos los jóvenes a la hora de poder emanciparnos. Si hace unos años el problema era que no podíamos acceder a una hipoteca, ahora es que apenas podemos pagar los altos precios de los alquileres. Si sumas empleo precario y alquiler caro no te sale vida digna, sino todo lo contrario. Por eso es normal que la juventud no quiera quedarse en Castilla-La Mancha y se vaya a otras comunidades autónomas o a otros países para ganarse la vida.

A esto se suma que el Gobierno de Castilla-La Mancha no ha hecho ningún esfuerzo por recuperar el Consejo de la Juventud, máximo órgano de participación de las asociaciones y organizaciones juveniles de nuestra región. Se presentaron a las elecciones para revertir los recortes de Cospedal y han acabado por asumirlos sin ningún problema.

Ahora nos encontramos con una administración que tiene cuatro proyectos diferentes en la política de Juventud, dependiendo a la persona que preguntes te dicen una cosa diferente. No tienen ninguna intención de recuperar el Consejo de la Juventud y pretenden aprobar una Ley de Juventud para acallar las críticas que le puedan venir, pero que finalmente no estará dotada de presupuesto y no servirá para nada. A todo esto se suma que en los Presupuestos para 2021, cuando en peor situación se encuentra nuestra sociedad y la juventud, el dinero destinado a juventud se reduce. Eso es lo que le importa la juventud al Gobierno de Castilla-La Mancha.

Nosotras seguiremos peleando y denunciando estos hechos.