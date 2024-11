César: periodista, sindicalista y amigo

El pasado 31 de octubre dejó de trabajar, después de 25 años, para la Unión Regional de CCOO de Castila-La Mancha, César García Arribas: “César”.

A finales de 1999 en la Unión Regional, de la que yo era Secretario General, adoptamos la decisión de contratar un periodista con el objetivo de trasladar a los trabajadores y a la sociedad en su conjunto, el trabajo sindical que veníamos realizando, para mejorar, en definitiva, nuestra imagen y nuestro trabajo.

Días después, el 'Manchego', secretario de la Unión Provincial, me comenta que hay un periodista, afiliado a CCOO, que había trabajado en el diario Ya de Toledo y aparte de haber sido delegado sindical, estuvo al frente de una dura lucha para evitar el cierre del periódico YA.

Días después quedamos con él para entrevistarnos y determinar si era o no la persona idónea que estábamos buscando y si estaba dispuesto a trabajar como periodista en CCOO.

Desde el primer momento de la conversación tuve la sensación que no solo me encontraba ante un gran periodista, sino también ante un gran trabajador, con sensibilidad social y una excelente persona. Le hizo ilusión la idea y aceptó el reto.

El 1 de enero de 2000 pasó a ser trabajador de la Unión Regional. Desde el primer día descubrí en él que era un gran profesional, que estudiaba y preparaba las cosas, un trabajador incansable, una persona leal y cercana, comprometida con el sindicato y muy atento a los conflictos laborales que aparecían. Recuerdo también, y que él comenta con frecuencia, que poco tiempo después le comenté que era un gran profesional, pero que además “tenía que ser también un buen sindicalista”. Y a buen seguro que cumplió con esa recomendación.

Junto a ello, pronto descubrimos el gran respeto y autoridad que entre el conjunto de compañeros y compañeras de profesión tenía y que sigue teniendo 25 años después.

Desde aquel 1 de enero de 2000 no ha habido conflicto laboral o problema sindical en Castilla-La Mancha en el que no haya participado directamente dando su opinión y elaborando de forma certera la nota de prensa correspondiente -no exagero si digo que habrá elaborado de miles de notas de prensa en estos 25 años- trasladándose su contenido a los trabajadores, a los representantes sindicales y a la sociedad a través de los medios de comunicación.

En aquellos años, algunos muy duros que vivimos y sufrimos juntos, descubrí no solo al periodista, al sindicalista, sino también al amigo. La confianza y la amistad fue creciendo día a día, que hoy perdura con más intensidad incluso y que perdurará durante toda nuestra vida.

Cesar deja el sindicato, y el sindicato pierde a un gran dirigente sindical, amén de un gran profesional del periodismo y una gran persona, de esas que se creen de verdad que merece la pena la lucha permanente de los trabajadores y de los que tanta falta hacen hoy en día en organizaciones sociales como CCOO.

Me consta que muchísimos cuadros de CCOO, de delegados sindicales y de miembros de comités de empresa, de los diferentes sindicatos y federaciones de toda la Comunidad Autónoma, lamentan su marcha al tiempo que le están mostrando su cariño, respeto, solidaridad y amistad.

César, sabes que tienes también el mío y me consta que yo el tuyo