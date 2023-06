¿Por qué Cuenca Ahora no se presenta a las elecciones generales del 23 de julio?

Cuenca Ahora es una asociación ciudadana, que concurrió como marca electoral de la España Vaciada en la provincia de Cuenca en las pasadas elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo de 2023, en las cuales obtuvimos nueve concejales, de los cuales tres posibles alcaldes.

Nos presentamos a las elecciones, ya que, en septiembre de 2021, decidimos dotarnos en Priego (Cuenca), junto a Teruel Existe y Soria, ¡Ya! y más de una centena de plataformas y asociaciones ciudadanas, de una herramienta electoral con el objetivo de conseguir representación en las instituciones para defender nuestros territorios y a sus gentes, tantos años olvidados por las políticas públicas.

Cuenca Ahora es la única fuerza territorial de ámbito provincial y conquensista. Nuestra única razón de ser es la lucha por los intereses de los conquenses, tanto de los que se han quedado como los que se han visto obligados a emigrar, sin poder realizar un proyecto vital en su tierra.

Nuestro gran reto es la lucha contra la despoblación, aunque no el único, puesto que combatimos también los graves problemas que la provocan. Cuenca es la única provincia de Castilla-La Mancha que ha perdido y sigue perdiendo población desde la constitución de la Comunidad Autónoma. En los últimos 20 años hemos perdido más de 20.000 habitantes. En el año 1950 tenía 344.000 habitantes, actualmente 198.000, ha perdido en ese período casi la mitad de su población. Más de la mitad de la población nacida en la provincia vive fuera. Las tres cuartas partes de los licenciados universitarios emigran para buscar un puesto de trabajo. Cuenca es la provincia de Castilla-La Mancha con menor tasa de inversión, renta per cápita más baja y mayor índice de desempleo.

Los poderes públicos y nuestros representantes no pueden ignorar estos hechos y seguir ocultándoselos a la población, los cuales, junto con otros insoslayables, hacen de nosotros un “territorio de sacrificio” para el desarrollo de otros territorios, condenando a los conquenses a un éxodo continuo.

Vamos a citar algunos de ellos, entre ellos, el expolio del agua. Cuenca tiene dos grandes pantanos: Buendía y Alarcón (el segundo de España), en las cuencas del Tajo y del Júcar, respectivamente. Ninguno de los dos deja una sola gota de agua en la provincia, sirven para regar miles de hectáreas en el Levante, zonas del litoral español que se han desarrollado enormemente en las últimas décadas gracias a nuestros recursos hídricos. Sin embargo, Cuenca posee tierras y valles ricos en agricultura que con un uso compartido del agua con sus actuales destinatarios podrían servir para nuestro desarrollo económico y recuperación poblacional de nuestros pueblos y para evitar la sangría migratoria, desarrollando una agroindustria potente.

Otro importante es el cierre del tren convencional Madrid-Cuenca-Valencia y desmantelamiento de la vía férrea de 200 kilómetros. que pasa por Cuenca, determinado por las administraciones socialistas, que une muchos de nuestros pueblos y vertebra una gran parte de la provincia. Esta auténtica barbaridad se opone al sentido común y a todas las políticas europeas de presente y futuro. Se trata de una infraestructura que, por el contrario, hay que preservar, a toda costa, para transportes de viajeros y mercancías, combinándola con el transporte de autobuses para la conectividad de nuestros pueblos, en red mallar, teniendo en cuenta la sociedad descarbonizada y las políticas de cohesión territorial.

La lista de problemas estructurales de nuestra provincia es muy extensa, siendo sin embargo, una tierra bella y rica, y con un capital humano que destaca donde va. A los problemas citados anteriormente se pueden sumar las macrogranjas, los residuos industriales, el proyectado cementerio nuclear -suspendido temporalmente, pero no definitivamente- la proliferación desaforada de instalaciones de energías, un hospital para la quinta provincia de España en extensión, falta de servicios públicos de calidad y lejanos, y un largo etc., lastran nuestro desarrollo y condicionan nuestro futuro.

Esta contextualización territorial nos lleva al fenómeno electoral que permite en una democracia la representación de los ciudadanos en las instituciones. Nosotros hemos hecho un análisis serio y profundo de nuestros resultados electorales. En primer lugar, constatamos que ha existido, y existirá más fuerte aún, una polarización entre bloques ideológicos que ha determinado en gran medida el resultado electoral. Las fuerzas políticas territoriales, salvo Bildu, han bajado en sus expectativas electorales. La razón de la existencia de Cuenca Ahora y de la España Vaciada es absolutamente territorial, planteamos, por encima de cualquier aspecto ideológico, las políticas necesarias para el desarrollo de nuestros territorios y la reversión de la despoblación. Consideramos que los problemas estructurales de nuestra provincia no son de derechas ni de izquierdas, en ese mundo tan reduccionista en el que nos han metido los aparatos de los partidos, que es una forma de combustible para su propia existencia y engaño masivo de los ciudadanos, lo cual sacrifica la idea de comunidad y bien común de todos ellos en beneficio de los políticos profesionales y de la partitocracia.

En esa realidad tan deprimente se han convocado las elecciones generales para el 23 de julio próximo. Nosotros somos fundamentalmente un movimiento ciudadano contra a despoblación y todos los problemas que la generan. La participación en las elecciones para nosotros no es un fin en sí mismo, por ello utilizamos una herramienta electoral, que en otro momento (la política siempre tiene un espacio y un tiempo) la volveremos a utilizar.

Al día de hoy, nuestras fuerzas, hay que reconocerlo, son escasas y los medios económicos y financieros mucho menos aún. Salvo Teruel Existe y Soria ¡Ya! que llevan veinte años luchando en sus territorios (Cuenca Ahora solo seis), el resto de provincias de la España Vaciada tenemos nula o muy pocas posibilidades, siendo realistas, de conseguir presencia institucional en estas elecciones generales. Lanzarse a una batalla, donde se sabe perdida de antemano, no entra en los cálculos de Cuenca Ahora, porque lo importante es ganar la guerra contra la despoblación y la cohesión territorial de España. Además, la desigualdad de armas fundamentalmente financieras y mediáticas existentes en las elecciones entre nosotros y los partidos del bipartidismo es abismal e inconstitucional, pero este es otro tema. Nuestro proyecto, contrariamente a los partidos del establishment es de largo alcance, no se agota en unas elecciones. Nuestro movimiento ciudadano ha salido fortalecido del test que ha supuesto las pasadas elecciones del 28 de mayo. Nuestra organización ha crecido y muchos jóvenes preparados que quieren vivir en su tierra y hacer un proyecto de vida en ella junto con sus familias se han unido a nosotros. Constatamos también que muchos ciudadanos independientes han obtenido representación en no pocos municipios de la provincia y es nuestra intención trabajar activamente con ellos para la mejor defensa de nuestro territorio.

Todo ello, nos ha llevado a la conclusión de que es mejor seguir trabajando y expandiendo nuestro movimiento ciudadano para que los conquenses vayan tomando conciencia progresiva de la importancia de luchar por nuestros pueblos y nuestras gentes, es decir, por ellos mismos, fortaleciendo la organización y utilizando nuestras pequeñas, pero cualitativamente importantes, fuerzas institucionales en los municipios donde hemos alcanzado representación para seguir luchando por nuestra tierra.

Vamos a seguir, que no quepa duda alguna, extendiéndonos y fortaleciéndonos para seguir siendo en Cuenca la referencia de la España Vaciada, recordando permanente a los políticos profesionales que la cohesión territorial y revertir el grave desequilibrio demográfico de España debe ser una de las políticas fundamentales de los próximos años.