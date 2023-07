¿De verdad que has cambiado tanto?

¿De verdad que los portadores del odio, la inquina y la desvergüenza te han hecho cambiar tanto?

¿De verdad que no eres o no conoces a algún amigo, amiga, familiar, compañero de trabajo que sea homosexual y ahora crees que no tiene derecho a vivir su vida como cualquier otra persona de esta sociedad?

¿De verdad que no crees que las mujeres sufren violencia precisamente porque son mujeres? ¿De verdad?

¿De verdad que no crees los datos que nos dan los científicos (y que sufrimos en nuestras carnes) sobre los cambios en el planeta?

¿De verdad crees que una persona que ha enfermado puede ser despedido tranquilamente si falta a su trabajo por esa causa?

¿De verdad crees que rescatar el tema de ETA (sí, esos a quienes Aznar llamó “Frente de Liberación vasco”), a los que siempre se les exigió que dejaran las armas y defendiera sus ideas con las palabras, no se debe sino a la búsqueda de un rédito electoral? Algo tan grave y que tanto dolor ha causado usado para sacar unos cuántos votos más… ¿De verdad que ha dejado de darte asco?

¿De verdad crees que la derecha va a solucionar el asunto de los independentismos cuando es demostrado que lo único que han hecho es aumentarlo y bien que les va a unos y a otros con los votos?

¿De verdad crees que la derecha, a la que tanto le gustan las cifras macroeconómicas y sociales ha dejado de usarlas porque saben que somos el país que más avanza de Europa en lo económico y lo social y se inventa debates que saben que causan dolor y voto fácil?

¿De verdad crees que la mejoría que tenemos en España en el peor de los momentos tiene algo que ver con los que se han opuesto a todo?

¿De verdad crees que quienes escriben o representan algo que no es lo que yo pienso deben ser censurados? ¿De verdad quieres volver al franquismo, a la Edad Media?

¿De verdad crees que el principio de solidaridad y de comunidad es algo negativo?

¿De verdad crees que los dueños de la sanidad privada y sus amigos sobrados de billetes para usarla van a hacer algo por la sanidad pública?

¿De verdad crees que los duques, marqueses, quienes no han dado un palo al agua en su vida y sus capataces van a hacer algo por los autónomos o cualquier trabajador?

¿De verdad vas a seguir de la mano del odio y de quienes no son capaces de organizar una frase sin introducir un par de insultos?

Piensa. Párate. No te pueden haber cambiado tanto los que difícilmente saben lo que significa la palabra verdad, y ahora es el momento de sumar y decírselo alto y claro.

*El Colectivo Puente Madera está formado por Esteban Ortiz, Eva Ramírez, Elías Rovira y Javier Sánchez.