Día de los Museos: poco que celebrar

Hoy se celebra el día internacional de los Museos. Para ello la Viceconsejería de Cultura ha preparado numerosos actos en distintos espacios museológicos de la región. Este año, como otros anteriores, se va a hacer un lavado de imagen informando, a través de notas de prensa y órganos oficiales, de muchas actividades en estos recintos, lo que no nos oculta el pésimo balance que, tras cuatro años de gestión de la Consejería, ha conseguido que poco se haya hecho en los museos de nuestra región.

La propia Ley 2/2014, de 8 de mayo, de Museos de Castilla-La Mancha no está siendo cumplida por la institución que tiene que velar por su cumplimiento. No ha publicado aún la Carta de Servicios de los Museos que están bajo su titularidad o gestión, ni balances o memorias que informen sobre lo realizado, documentos que deben informar a la ciudadanía sobre los servicios que ofrecen y los compromisos que asumen en la prestación de dichos museos.

No se han confeccionado (ni hecho la certificación oportuna del carácter “oficial” como institución museística de cada uno de ellos) los registros y directorios de Museos de Castilla La Mancha, ofreciéndose hoy como tales los que no son sino meras colecciones museográficas o centros de interpretación, generando una confusión en su gestión y, sobre todo, en la oferta que ofrecen a los ciudadanos, perplejos al encontrar bajo el título de “Museo” toda una serie de variables.

Una “mera exposición de colecciones”

El resultado de tal situación es que los ciudadanos frustran sus expectativas tras la visita de algún recinto que se hace llamar “Museo” y que, en muchos casos, no es sino una mera exposición de colecciones. Lo que hace que muchos visitantes piensen que, en Castilla-La Mancha, todo aquello que lleve ese título no merecerá su atención.

Tampoco la región controla los bienes custodiados por los museos, colecciones museográficas o centros de interpretación que no son de titularidad o no son gestionados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de carácter público o no, inventarios, catálogos y estado de conservación que según la citada Ley deben ser tutelados oportunamente, así como la aprobación de sus Planes de Gestión (¿Los tienen hechos?).

Lo triste es que, independientemente de la falta de desarrollo normativo, los museos y colecciones museográficas que están bajo la tutela de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha han sufrido en los últimos años un recorte en sus medios presupuestarios, técnicos y humanos de los que aún no se han recuperado, no pudiendo cubrir los objetivos que cualquier institución museística aspira a lograr. Además, la falta de autonomía de los directores o directoras de los centros hace que su gestión no tenga la agilidad y el alcance necesario, cuando no, como pasa con el Museo de Santa Cruz de Toledo, cercene su propia capacidad de llevar a cabo su Plan Museológico y donde, con el préstamo de las piezas de Alberto Sánchez, se intenta introducir una simbiosis imposible entre este museo y la colección de Roberto Polo-CORPO.

Cerramos ciclo de legislatura y se echa de menos que las promesas realizadas no se hayan cumplido

Es verdad que en el último año se han llevado a cabo actuaciones. Se ha oficializado, por fin, el Museo del Niño de Albacete. Institución que durante años ha mantenido el empeño de su fundador Juan Peralta, y ahora se muestra como el museo pedagógico de referencia de nuestra región. Se han hecho puntuales intervenciones actualizando discursos museísticos, se han restaurado algunas piezas y modernizado su exhibición, se han adquirido mueblajes, renovado iluminación o realizado obras de rehabilitación de los inmuebles. Se ha invertido en digitalización o se han vuelto a revitalizar los gabinetes didácticos que se habían perdido por recortes realizados en años pasados.

Pero cerramos ciclo de legislatura y se echa de menos que las promesas realizadas no se hayan cumplido. Que el arte contemporáneo de nuestra tierra no tenga dignos contenedores, que la red de museos de la región no pase de ser meros listados que llenan el cada vez más abultado inventario de los que se denominan “museos” o que ningún museo en la región sea merecedor de premios o distinciones por experiencias de éxito, innovación o resultado de su gestión.

Todos los días deberían ser “Día de los Museos”. Soñemos hoy que los museos de Castilla-La Mancha sean centros donde la identidad colectiva está salvaguardada y donde la generación de creación artística sea continua, que sus puertas abatibles hagan que la ciudadanía comparta en ellos recuerdos comunes y salgan llenos de propuestas colaborativas.