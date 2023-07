Manifiesto de la Plataforma 8M Sonseca y Feministas de Pueblo

El Ayuntamiento de Sonseca, con PP-VOX al mando, colocó la bandera LGBT en el ayuntamiento el pasado día 20, y, según nos comentaron, estaría aproximadamente unos 10 días, coincidiendo con el final del mes de junio. El 24 de junio, se retiró del ayuntamiento la placa morada situada en la puerta de entrada, en honor a la lucha feminista de mujeres y hombres, y contra la violencia machista. Finalmente, el día 26, la bandera se retiró del ayuntamiento.

Queremos recordar que la colocación de estos símbolos en el ayuntamiento sólo deben representar el compromiso firme del equipo de gobierno municipal con las luchas feministas, LGTB+, y demás movimientos sociales, cualquier otra intención, sea electoralista o personal, no es válida.

La Plataforma 8M Sonseca es un colectivo no partidista, pero sí político, porque creemos que la política es todo lo que hacemos para lograr derechos y establecer valores que mejoren las condiciones de vida de las personas, para no dejar a nadie atrás y ser el medio por el que se logre una sociedad igualitaria, diversa e inclusiva.

Defendemos la vida, una vida que no discrimina y excluye a grupos sociales y/o minorías. Somos un colectivo local organizado, con conciencia, que no pierde de vista lo nacional y lo internacional porque todo es interdependiente. Somos apartidistas, pero tenemos memoria y sabemos que no todos los partidos políticos actúan o son iguales, mientras unos defienden derechos, y aceptan la diversidad e igualdad como un valor enriquecedor, otros vierten odio, se alían con los que odian, apoyan o relativizan el discurso de odio, o recurren leyes.

Algunos niegan la violencia de género, o esperan que ser personas del colectivo LGTB+ es algo que deba quedarse en lo personal, se equivocan y mienten para crear confusión y odio.

Sabemos que hay una gran mayoría de la población que apoya estos avances y derechos y que lo viven con normalidad en la convivencia colectiva. La igualdad y la diversidad nos enriquece y nos abre al respeto, pero no vamos a aceptar nunca, las ideas de algunos que vierten odio, que nos llevan a la exclusión, la barbarie, los exterminios, los genocidios o las guerras. Queremos hechos que se traduzcan en políticas públicas que mejoren la vida de las personas, todas.

Por tanto, pedimos a nuestro ayuntamiento que rechacen los mensajes de odio, que apliquen las leyes que hacen que la vida de las mujeres y todas las personas, incluida la comunidad LGTB+ sea más segura y no ponga en riesgo sus vidas. Denunciamos la retirada de esos símbolos del ayuntamiento de Sonseca, además, solicitamos que se respeten los símbolos que representan estas luchas, que no se retiren bancos morados, banderas, o que se ilumine el edificio Villa María en las fechas señaladas, pues, abanderar estas luchas supone un avance en derechos humanos para materializar un mundo más justo y bello por su respeto a la igualdad y diversidad existente.

Puesto que tenemos elecciones el próximo 23J, solicitamos a quienes nos lean a compartir este manifiesto y a votar con conciencia y, sobre todo, a votar aquellos grupos políticos que sí defienden la igualdad y la diversidad, e invitamos a aportar su granito de arena a estas luchas desde nuestra plataforma.

En los próximos años y como hemos venido haciendo, la Plataforma 8M Sonseca seguirá siendo el altavoz del feminismo, del colectivo LGBT, y de los movimientos sociales colaborando con quienes quieran aportar a estas luchas, y vigilando que todo acto que se haga en Sonseca no suponga ningún retroceso en materia de derechos humanos.