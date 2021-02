Con mentiras no se soluciona nada

Tras las declaraciones realizadas por el director general de Salud Pública del SESCAM, D. José Antonio Ballesteros, en un medio de comunicación donde aseguraba que no se estaban convirtiendo quirófanos en UCI y la rueda de prensa del consejero de Sanidad, D. Jesús Fernández Sanz, donde aseguraba que el gobierno de Castilla - La Mancha va con la verdad por delante, solo nos queda afirmar que, ante los mensajes recibidos de colectivos en defensa de la Sanidad Pública de tres de las cinco provincias, podemos confirmar que:

Tanto el director general como el consejero de Sanidad han mentido en estas intervenciones, o lo que es peor para la ciudadanía, ni el director general ni el consejero de Sanidad saben la verdadera situación en la que se encuentran nuestros hospitales, que es la siguiente:

Toledo

Con respecto a las Unidades de Cirugía Mayor Ambulatoria, situadas en el Hospital de Parapléjicos, el director general afirmaba que dicha actividad quirúrgica se estaba realizando. Siendo difícil de comprender que se estén llevando estas operaciones de cirugía mayor a cabo ya que dicha unidad lleva cerrada tres semanas y sin poder realizar actividad quirúrgica alguna.

En cuanto a la REA de dicho hospital, se ha reconvertido en UVI y de algunas de las plantas del Hospital se han convertido en unidades de cuidados intermedios.

Los quirófanos del Hospital Provincial están cerrados y su REA reconvertida en UCI.

Guadalajara

Se han cancelado las operaciones programadas y sólo se operan urgencias.

Todos los quirófanos salvo los reservados para las urgencias han sido reconvertidos en UCI.

Ciudad Real

El Hospital de Dia, así como la Unidad de Conductas Adictivas esta reconvertida en UCI y una planta es ya una unidad de cuidados intermedios.

Por lo que se deduce que tanto el director general como el consejero, en esta ocasión, han mentido intentado hacer creer a la ciudadanía que lo tienen controlado cuando la realidad es que todo se está gestionando a golpe de ocurrencia, que no estamos preparados, que hemos perdido unos meses importantes para prepararnos de cara a las siguientes olas y no lo han hecho.

La situación real es que aunque en la actualidad no estamos como en marzo, no es gracias al trabajo de los gestores, sino porque el personal ha aprendido a luchar contra el virus.

Esta situación seguro que empeorará y volveremos a estar vendidos, volveremos a escuchar excusas y mentiras y lo que es peor, malas formas por parte de nuestros gestores.

Podemos aguantar y de hecho llevamos tiempo aguantando la mala gestión de la pandemia, pero no soportamos que encima se nos engañe en nuestra cara, y lo que es peor, engañen a la ciudadanía no facilitando algo tan grave como que nuestros hospitales están al borde del colapso. Que no sólo hay que poner medidas restrictivas, hay que decir a la cara a la ciudadanía que la situación es complicada y que tienen que ayudarnos quedándose en casa, estos números son suficiente prueba de ello.

Por tanto, pedimos y exigimos una disculpa pública por parte de las personas que, por tapar su inoperancia, se atreven a llamarnos mentirosos por el hecho de contar la verdad de lo que está sucediendo en nuestros hospitales.

Ayer se sumaba el Colegio de Médicos de Guadalajara a la petición de diferentes colectivos sanitarios que nos ruegan confinarnos/autoconfinarnos. ¿Para cuándo lo oiremos de las personas que nos están gobernando?