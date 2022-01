Para seguir siendo independientes dependemos de ti

En las últimas semanas desde la redacción de eldiario.es en Castilla-La Mancha estamos dirigiéndonos con insistencia a quienes nos leen pidiéndoles colaboración económica para poder subsistir. Incluso estamos “cerrando” la portada de la edición diaria durante unas horas para las personas que no son socias de eldiario.es para invitarles a que lo sean.

Hace ya ocho años que comenzamos con este proyecto de periodismo digital en Castilla-La Mancha de la mano de Ignacio Escolar, quien creyó en nuestro equipo para lanzar la edición regional. En este periodo hemos consolidado una plantilla de mujeres periodistas que abordan con rigor temas que no son los más habituales, adoptan enfoques muchas veces diferentes a otros medios, dan voz a quienes no siempre tienen fácil ser escuchadas y todo ello con una perspectiva auténticamente regional. Aunque los datos de audiencia nos avalan no caeremos en la autocomplacencia, queremos mejorar, crecer y para ello hemos de garantizar la viabilidad económica del medio.

La edición nacional de eldiario.es cuenta con más 60.000 personas socias cuyas aportaciones garantizan su independencia económica y a cambio acceden a un adelanto de contenidos y reciben gratuitamente una revista trimestral en papel. Para quienes no lo son se limita el acceso a la portada durante unas horas pero después sigue en abierto con gratuidad. Quienes no dispongan de recursos pueden asociarse igualmente si lo desean.

La edición de Castilla-La Mancha recibe aportación económica de las personas socias de eldiario.es solo si estas deciden, cuando rellenan su inscripción, marcar la opción de hacer una aportación extra a nuestra edición, en la cuantía que decidan. Por ahora solo un 10 % de las personas socias de eldiario.es en nuestra comunidad realizan esa aportación extra y se lo agradecemos enormemente. Sin embargo, esos ingresos significan solo un 2 % de nuestro presupuesto total anual, lo cual significa que para soportar los costes (nóminas, alquiler de oficina, agencia de noticias, gestoría y otros pequeños gastos) seguimos dependiendo de anunciantes privados e institucionales, a quienes también agradecemos que confíen en nuestro medio.

Los últimos dos años hemos visto cómo el gasto publicitario se resentía por la crisis pandémica y nos ha recordado que la publicidad es fluctuante y volátil. Además, que nuestros ingresos provengan de un reducido grupo de anunciantes es arriesgado porque puede llegar a condicionar nuestra independencia. Por ello creemos que la única garantía de nuestra supervivencia, de que podamos mejorar y sigamos haciendo un medio independiente es que las personas que nos leen entiendan que el buen periodismo no sale gratis y colaboren en la medida de sus posibilidades haciéndose socias y marcando una aportación extra a la edición regional. En definitiva, dependemos de ti.