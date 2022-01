Esto es de traca

Ya no es cuestión de legal o no legal. En cualquier fiesta, sea o no Navidad, se cometen muchas cosas que son delitos. Se fuma en algunos bares, se bebe por la calle, siempre hay quien aparca mal porque las calles están llenas o hay quien deja su firma en forma de grafiti en una pared recién pintada.

Nunca me han gustado los petardos, un poquito más los fuegos artificiales, pero tampoco mucho más. Era, y soy, el aburrido que no iba al toro de fuego en las ferias, y solo me asomaba al balcón para ver la traca final de fiestas, pero me aburría a los 2 minutos.

Estas navidades, como lo fueron las pasadas, y espero que no se repita en las siguientes, ha habido personas que han estado explotando sus petardos en vía pública. Hay quienes incluso tenían fuegos artificiales. Ya es que no lo encuentro gracioso ni divertido, lo encuentro peligroso.

Quien tiene un animal en casa habrá visto como se alteran, en algunos casos de forma hasta peligrosa para su propia salud por el ruido de la pirotecnia. Tiemblan, saltan, se alteran, corren, y hasta salen huyendo, con el riesgo de perderse o ser atropellados.

No te importa los animales. No te preocupes. Te daré más argumentos. Las personas con trastorno del espectro autista (TEA) también se alteran. Muchas de estas personas sufren estrés de hipersensibilidad al sonido, lo que provoca que puedan sentir miedo e inseguridad ante estas explosiones.

Seguimos, que aun hay más... Personas mayores y bebés también pueden verse alteradas. Dichos efectos nocivos de los petardos son por su índole sorpresivo, impredecible, estruendoso y destellante que causan síntomas parecidos. Incluso también personas con epilepsia.

Y si pese a todo, si no te importan, también está tu propia seguridad. Pero imagino que, si has llegado hasta aquí, poco me importas tú, si a ti no te importan ellas y ellos.