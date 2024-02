Un alcalde del PP “culpa a los siete millones de votantes del PSOE” del asesinato de dos guardias civiles en Barbate

El Alcalde de Caudete dedica el homicidio de los GC de Barbate a los 7 millones de votantes PSOE (siendo responsable Sánchez, claro). Entre la crítica, el insulto y la injuria hay una -no tan- delgada línea que Moisés López se ha pasado por el forro. @PP_CLM debe desautorizarle pic.twitter.com/PPBinpAn2g — Sergio Gutierrez (@Sergio_GP) 13 de febrero de 2024

El alcalde de Caudete, el 'popular' Moisés Gómez ha dedicado un fotomontaje, y un comentario, al PSOE tras la muerte de dos guardias civiles en Barbate (Cádiz) en acto de servicio.

Lo ha hecho a través de su perfil de Whatsapp, según ha dado a conocer el PSOE a través de las redes sociales. En una imagen del féretro de uno de los guardias civiles aparece otra del presidente del Gobierno Pedro Sánchez durante la entrega de los Premios Goya en Valladolid el pasado sábado. Bajo la foto puede leerse “dedicado a los 7M de votantes”, en alusión a los votantes socialistas.

“Hace ya tiempo que Moisés López traspasó todas las líneas rojas. Al alcalde de Caudete le importa bien poco la vida de los dos guardias civiles y sus familias, por eso utiliza su vil asesinato como arma arrojadiza contra el rival político. Es detestable e insoportable”, ha asegurado el concejal socialista de Caudete Julen Sánchez.

El edil ha explicado a elDiarioclm.es que este comentario del alcalde se suma a otras de distintos dirigentes del PP en el ámbito nacional y autonómico y ha lamentado que “acusen de este asesinato, cuyos únicos culpables son los asesinos, al Gobierno de España”.

En su opinión, “que lo haga un partido está mal, pero que lo haga el representante de una institución es todavía peor porque representa a mucha gente. Lo que ha hecho el alcalde es culpabilizar a siete millones de votantes del PSOE, y particularmente a Pedro Sánchez, del asesinato”.

Eso, asegura Julen Sánchez, es “detestable y cancelable y no sé si el PP de Castilla-La Mancha le desautorizará. No creo que sea propio de un representante de la ciudadanía, de los 10.000 habitantes de Caudete, independientemente de si le han votado o no. No puede hacer este tipo de manifestaciones”.

Sánchez ve clara la “intencionalidad” de la publicación y sostiene que eso pasa por “desviar la atención de ciertas cosas que pasan como la amnistía sí o amnistía no de Feijóo a Puigdemont”, pero insiste en que más allá de eso es “inapropiado y fuera de lugar”.

Dice que “es habitual” que el alcalde “haga este tipo de publicaciones y manifestaciones impropias de un alcalde, o que nos llame 'carroñeros' entre otras cosas que no voy a reproducir, pero a los votantes del PSOE... Es poco inteligente”..

Moisés López gobierna con Vox tras las elecciones del 28 de mayo. “No pediré su dimisión. Ya se la pidieron los electores aunque gobierna por una carambola. Le retiraron más de la mitad del apoyo electoral y si no pasa nada, el año que viene cederá la Alcaldía a Vox. Él mismo se ha encargado de acabar con su carrera política”, dice el concejal socialista.

Sergio Gutiérrez cree que “el PP debe desautorizarle”

Desde el PSOE de Castilla-La Mancha también han criticado las palabras del alcalde albaceteño. El secretario de Organización de los socialistas en la región ha lamentado a través de una publicación en la red social X, (antes Twitter), las manifestaciones del edil. “Entre la crítica, el insulto y la injuria hay una - no tan- delgada línea que Moisés López se ha pasado por el forro.

Sergio Gutiérrez cree que el Partido Popular de Castilla-La Mancha “debe desautorizarle”.

Esta redacción se ha puesto en contacto con el alcalde de Caudete, Moisés López, para conocer su versión de los hechos sin que hasta el momento haya sido posible contrastar su opinión.