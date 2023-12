El alcalde del PP de Talavera de la Reina: “Tengo la suerte de contar con concejales de Vox que me ponen las cosas muy fáciles”

José Julián Gregorio se convirtió en alcalde de Talavera de la Reina el pasado 17 de junio. Lo consiguió después de un pacto de su partido, el PP, con Vox. Había ganado las elecciones el PSOE, con 12 concejales, pero la suma de ambas fuerzas de derechas sumaba 13.

Entrevistamos a este profesor de Secundaria que tiene una dilatada experiencia política desde que allá por 2003 ocupase un cargo como concejal en la oposición del Ayuntamiento talaverano. Ya había sido teniente de alcalde y portavoz con el fallecido Gonzalo Lago, pero la labor municipal no ha sido la única en el ámbito político. Fue subdelegado del Gobierno y posteriormente delegado del Gobierno y senador.

Conoce bien a su partido, el PP, del que fue presidente en la provincia de Toledo entre 2017 y 2021, hasta que fue relevado por el actual alcalde de Toledo, Carlos Velázquez.

¿Cómo definiría estos primeros meses de legislatura?

Han sido muy complejos porque hemos tenido que trabajar muy duro para acabar el año. Los presupuestos estaban agotados en todas las concejalías. Y acabamos el año muy bien, con los pies en el suelo. Hemos renegociado con varias empresas, por ejemplo, las de electricidad con las que hemos conseguido ahorrar casi 350.000 euros. Es un dinero que ha venido muy bien por ejemplo para la Navidad. No había dinero.

Estoy muy orgulloso porque en menos de cinco meses el equipo de Gobierno ha trabajado para que no hubiera una ruptura en el trabajo que teníamos que hacer. Muy contento con el equipo que tengo.

¿Es fácil gobernar con Vox?

Bueno… La verdad es que tengo la suerte de contar con unos concejales de Vox que me están poniendo las cosas muy fáciles. Nos hemos puesto el objetivo común de sacar adelante a Talavera de la Reina. Intentamos que no haya PP o Vox, sino un equipo de gobierno. Les tengo que agradecer el trabajo que hacen: mirar por una ciudad que necesita mucha ayuda.

Especialmente polémicos han sido los posicionamientos públicos sobre la violencia machista o la igualdad. ¿Usted que piensa?

Ya sabe que el PP tiene las cosas muy claras en este sentido. En el año 2017, gobernando Mariano Rajoy y cuando yo era delegado del Gobierno firmamos aquel manifiesto tan importante contra la violencia de género, que es el que rige, y del que estamos bastante orgullosos.

Como delegado del Gobierno, trabajé para que los objetivos de aquella declaración de Estado tan importante, se aplicase en Castilla-La Mancha. En mi ciudad, en Talavera, fuimos pioneros con un convenio entre la Policía local y la Policía Nacional para poner en marcha el VioGén.

Tenemos nuestras disputas, pero tengo claro que vamos a seguir luchando contra esa lacra que se tiene que erradicar más temprano que tarde.

Creo que las palabras de la concejala de Familia sobre la violencia machista se tergiversaron. Creo que ella quería decir otras cosas y tuvo un pequeño problema a la hora de expresarlo

¿No suscribe las palabras de la concejala de Familia, Josefina Blázquez, que dijo dice que las mujeres sufren violencia machista porque no saben hacerse respetar?

Creo que las palabras de la concejala se tergiversaron. Creo que ella quería decir otras cosas y tuvo un pequeño problema a la hora de expresarlo. Me reuní con ella y está concienciada de que tenemos que luchar contra esta lacra, porque también le concierne. Lo entiende perfectamente.

¿Entiendo entonces que no comparte sus palabras?

No es que no las comparta. Simplemente es que no expresó bien sus palabras.

¿Es David Moreno el alcalde en la sombra, tal y como se ha publicado?

No, no es el alcalde en la sombra. Esas son informaciones sesgadas que vienen del PSOE y de ciertas personas que deberían mirarse el ombligo. Aquí el alcalde es José Julián Gregorio y el primer teniente de alcalde es David. Trabajamos de forma consensuada porque somos una coalición, pero el que está frente a la Alcaldía es José Julián. Las directrices las da esta Alcaldía. Si hay alguna problemática el que está al frente soy yo.

¿Es una quimera la llegada del AVE a Talavera? Son décadas ya hablando de la cuestión y ni con el PP, ni con el PSOE termina de llegar

La verdad que sí. Tenía que haber llegado en 2010. Lo sabemos todos los talaveranos. Lo tengo clavado en el corazón. Tenemos que aprovechar la sinergia del Mundial que organizarán España y Portugal junto a Marruecos, y como nos pasó con la Expo 92 que fue el espaldarazo del AVE Madrid-Sevilla, creo que tenemos que aprovechar para el Corredor ferroviario Toledo-Talavera que son apenas 100 kilómetros.

Ahora que hay fondos europeos y estructurales debemos sumarnos al Corredor Atlántico, que es el que nos corresponde. Voy a dar la batalla. Todos estamos en la misma sintonía: hay que hacer el AVE. Es una obra muy, muy importante para nuestra ciudad porque nos enlazaría con Toledo, con Madrid y con Lisboa. Con toda Europa. Es muy necesario para una zona a la que yo llamo ‘el oeste de España’.

David Moreno no es el alcalde en la sombra. Son informaciones sesgadas que vienen del PSOE y de ciertas personas. Aquí el alcalde es José Julián Gregorio

Sobre todo cuando en Toledo en cambio se viene hablando ya de una segunda estación de AVE

Sí, ellos tienen sus propios problemas y necesidades, pero nuestro objetivo es que el tren de alta velocidad pare en Talavera lo antes posible.

La Mesa por la Recuperación de Talavera y Comarca reclama la inclusión en el Estatuto de Autonomía de un organismo comarcal de Talavera y sus Tierras. ¿Lo comparte?

Es muy interesante y hay que sentarse a pensar. Talavera y su comarca es casi un ente unitario. Tenemos una conexión histórica muy importante y esta propuesta es algo que hay que hablar. No se trata de separarse, sino de ver la fórmula.

Hablan también de las deficiencias de los servicios sanitarios y es especial de la falta de UVI móviles. ¿Cómo lo ve? ¿Cuáles son las necesidades?

El presidente Page y yo hemos hablado de las necesidades sanitarias como la segunda UVI móvil, la UCI Pediátrica. Le expuse, y me escuchó, que el Hospital de Talavera necesita ampliar su espacio. Se está quedando pequeño para los nuevos servicios que pueden venir. Es la necesidad más importante.

¿De qué más hablaron?

Hablamos de la ampliación de la Facultad de Ciencias que se hará junto al Hospital. El suelo municipal ya se ha cedido a la universidad. También hablamos del nuevo Centro de Alzheimer que es muy importante para Talavera de la Reina. Me dijo que estaban con el proyecto.

También dio su apoyo para que el AVE llegue a Talavera, además de los trenes de mercancías y del desdoblamiento de las entradas a la ciudad. Hay parte que se está haciendo, pero otra corresponde al Estado y se necesita un convenio para que la titularidad pase a la Junta de Castilla-La Mancha y se termine. Hay ya muchísimo tráfico. Fue una buena reunión.

¿Y soterrar el AVE es posible?

Siempre lo he defendido. Es importante para que la ciudad no se divida en dos. A ver qué ofrece el Ministerio. Supongo que la Declaración de Impacto Ambiental no tardará mucho en salir.

Por otro lado, tenemos un problema con la A-5 que está colapsada y no solo los fines de semana. La vía reparte no solo a Extremadura o Portugal, sino que se ha convertido en vía natural hacia Andalucía. Estamos viendo si es posible un tercer carril porque estamos a 100 kilómetros de Madrid.

¿Funcionará la mejora del transporte con Toledo que propone la Junta?

Ahora no funciona y estamos viendo que se sacará una licitación en los mismos términos que ahora. Si es así, seguiremos teniendo el mismo problema y es grave porque en Toledo trabaja o estudia mucha gente de aquí y viceversa. Las quejas son continuas. Hay que darle solución. La comunicación con la capital debe ser fluida. Estamos a 80 kilómetros.

¿Cómo avanza la obra de los Jardines del Prado? Es una de las obras más polémicas de la ciudad. ¿Cuándo van a poder los talaveranos disfrutar de este emblemático espacio?

Creo que para finales de este mes o principios de este año estará acabada y se abrirán por fin. Quedan los remates que en algo tan emblemático no se hacen de la misma manera. Hay que ir con más cuidado.

Hace unos días presentaron el nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la ciudad. ¿Cuál es la medida más importante que van a implantar en este ámbito?

Lo más importante es la accesibilidad. Es una ciudad amable para vivir, pero debemos trabajar en este aspecto. Las ciudades tienen que ser cada vez más humanas y que haya convivencia entre peatones y vehículos a motor. Pero el peatón debe ser más importante.

Más adelante llegará la zona de bajas emisiones (ZBE). El plan contempla acciones que tendremos que ir haciendo durante 2024.

En la cita no estuvo presente el concejal de Medio Ambiente de Vox, David Moreno. ¿Por qué?

Creo que estaba con el tema de Presupuestos regionales en las Cortes de Castilla-La Mancha. Creo que los motivos eran de agenda.

Conseguir que los impuestos queden congelados es un logro. A quien diga que no cumplo le digo que es un mentiroso. Solo se puso una tasa y que tienen todas las grandes ciudades

Han acordado su primer presupuesto. Prometieron también bajada de impuestos. ¿Han tocado a la baja alguna tasa o tributo?

Lo que hemos hecho ha sido congelar todos los impuestos y eso es ya bastante teniendo en cuenta que partimos de un déficit estructural de casi cuatro millones de euros más lo que se debía en facturas.

Conseguir que los impuestos queden congelados es un logro. A quien diga que no cumplo, yo le digo que es un mentiroso. Solo se puso una tasa y la tienen todas las grandes ciudades. Es para que la pague la gente de grandes grupos que vienen de visita. ¿Por qué? Muchas veces nos decían que venían y luego no era así. Todavía tenemos que trabajar para lograr un turismo de calidad.

¿Bajará impuestos a lo largo de la legislatura?

Sí, sí.

Es factible compaginar el uso de agua de Meta con la implantación de otras empresas. Además, nos han dicho que van a reducir el porcentaje de agua que necesitarán

¿Cómo está el proyecto para la implantación de Meta en la ciudad?

Ya se ha presentado el Proyecto de Singular Interés (PSI) y eso significa que va para adelante. Para nosotros es una alegría mayúscula. A ver si en 2024, que es cuando se tiene que materializar puedo dar la noticia de que lo tenemos en el Ayuntamiento para licencia y otros permisos. Estoy esperanzado. Es una gran empresa tecnológica y es un motivo de orgullo.

Utilizará el 8% de agua asignada a Talavera de la Reina. ¿Es factible y compatible con su propuesta electoral para mejorar los polígonos industriales y atraer otras empresas?

Sí, es factible y además nos han dicho que van a reducir ese porcentaje de agua. Trabajan en sistemas para reducirlo.

Quien puede decidir si se cierra o no el trasvase es quien está gobernando. Y quien gobierna es el PSOE de Pedro Sánchez

Hablando de agua, el PSOE critica que ustedes, junto a Vox, hayan votado ‘No’ a una moción contra el trasvase Tajo-Segura. Sergio Gutiérrez dice que eso incumple el Pacto regional del Agua y le acusa de “traición” a Talavera

No, no. Eso es falso. Nosotros lo que dijimos en el pleno es que quien puede decidir si se cierra o no el trasvase es quien está gobernando. Y quien gobierna es el PSOE de Pedro Sánchez. Deben pedírselo a él. La información se ha facilitado de forma torticera. ¡Que se nieguen a nuevos trasvases!

El PP ha pedido activar un Plan Hidrológico Nacional. Ya no puede ser como el que quiso hacer Aznar en aquella época. Zapatero se lo cargó. Pero tenemos que trabajar en tener agua en cantidad y calidad. Siempre hemos defendido la prioridad de la cuenca cedente.

Usted reclama la modernización de los regadíos del Alberche. Ha dicho que Talavera y comarca es una zona eminentemente agrícola y que necesita agua. Pero el Tajo no es infinito en recursos y además Europa obliga a mantener caudales ecológicos. ¿Será más incisivo en la defensa del agua del Tajo para Talavera?

Defenderé que se modernicen los regadíos del Alberche y la elevación del agua del Tajo porque nos evitará perder mucha, muchísima agua. Pero es que el PSOE de Talavera no me ha sabido explicar por qué desapareció casi todo el dinero de los presupuestos para estas cuestiones.

¿Por qué hay tanta agua por encima del caudal ecológico que se va a Portugal? Se va agua por encima de lo firmado. ¿Por qué no podemos aprovecharla?

También hay un trasvase, porque es un trasvase, que es la tubería manchega. ¿Les vamos a decir que no a nuestros paisanos? En esto deberíamos estar todos juntos, pero nos tiramos los trastos.

¿Cómo valora la llegada de Milagros Tolón a la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha?

Bien. Espero que sea una buena delegada del Gobierno. Es un puesto institucional muy importante. Ella conoce bien Toledo y otras ciudades de la región. Creo que debe trabajar por todos nosotros. Puede ser muy útil para ayudar a los alcaldes. Le deseo toda clase de éxitos.

¿Cómo interpreta que se haya situado a Tolón en un puesto que no estará exento de fricciones con el presidente de Castilla-La Mancha?

Bueno, son maniobras políticas en las que no voy a entrar. Prefiero pensar que es por el bien de la región pero sí, hay suspicacias, evidentemente.

La comida del PP de Toledo de esta Navidad ha sido la de la reconciliación. Hay mucha unidad

¿De qué se habla en el PP de Toledo en este arranque de legislatura? Acaban de tener ustedes una comida multitudinaria este domingo con motivo de la Navidad…

Fue una comida muy agradable porque volvimos a estar todos juntos, después de las rencillas. Con mucha unidad. Salí muy contento.

¿Fue la comida de la reconciliación entonces?

Sí, sí. Pero hay una cosa que me preocupa mucho. Se habló mucho de la deriva de España. Preocupa a los españoles y a nosotros como gobierno de muchas ciudades y provincias. Lo hemos visto en Talavera. Dependemos mucho de los presupuestos generales del Estado y lo que teníamos para AVE o para la plataforma logística desapareció. En cambio, vimos como poblaciones como Montcada i Reixac comenzaba con el soterramiento del ferrocarril. Es una población de 30.000 habitantes y nosotros somos 100.000. Con este gobierno Frankenstein puede volver a pasar lo mismo.

Su partido se ha volcado en los últimos meses en denunciar la amnistía relacionada con el procès. Forma parte del argumentario regional y local del PP. ¿Cree que preocupa a los talaveranos por encima de cuestiones como el paro que lleva cinco meses de subida consecutiva en la ciudad?

Bueno, en Talavera… Se acabaron todos los planes de empleo en los que había casi 300 personas. Tenemos que verlo en su justa medida, pero lo cierto es que estructuralmente seguimos siendo una ciudad con un problema de desempleo. Tenemos que seguir trabajando en una creación de empleo constante.

Veo a Paco Núñez ilusionado que es lo más importante en esta vida. Necesitamos un líder que esté ilusionado por su tierra

¿Ve a Paco Núñez fuerte para afrontar un mínimo de cuatro años al frente del partido?

Sí. Sí. Y además le veo ilusionado que es lo más importante en esta vida. Muy ilusionado otra vez. Necesitamos un líder que esté ilusionado por su tierra.

Se lo pregunto porque hay quien ya le pone sustituta, y se habla de Carmen Fúnez

¡Bueno! Igual que a Emiliano [García-Page] le ponen a Milagros [Tolón]. Esto es juego político.

¿Qué hará usted distinto como presidente de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) de Castilla-La Mancha de lo que hizo la exalcaldesa de Talavera, Agustina García Élez ?

Ya le he comentado a mi secretario general que revise los fondos europeos en los que podamos ser intermediarios con los ayuntamientos. Los hay muy pequeños y lo necesitan. Tenemos que ser correa de transmisión. Este martes tenemos una reunión con la FEMP nacional.