Una concejala de Vox en Talavera dice que las mujeres sufren violencia machista porque “se han dejado faltar al respeto”

La concejala de Familia de Talavera de la Reina, Josefina Blázquez, ha afirmado este miércoles que las mujeres sufren violencia de género “porque se han dejado faltar el respeto” y han “permitido una humillación”.

La edil de Vox, que gobierna junto al PP en la localidad, lo decía durante una rueda de prensa que iniciaba saludando a “todos y digo todos porque creo que es la palabra más inclusiva. Venimos a hablar hoy de la Semana de la Mujer”, saludaba.

Antes de dar a conocer las actividades programadas por la Semana de la Mujer que comenzarán el día 20, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que cada año se celebra el 25 de noviembre ha querido dejar clara su opinión sobre la violencia machista. “Cuando una mujer permite, permitimos, una falta de respeto y no hablo de agresiones físicas, es porque antes se ha dejado faltar al respeto y ha permitido la humillación” y después, sostiene, “llega la agresión”.

Para la edil de ultraderecha “la primera consigna es no permitirlo en absoluto” y cree que hay algo más importante que las agresiones físicas, obviando que pueden terminar en asesinato machista. Solo en lo que va de año, un total de 52 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, según los datos del Ministerio de Igualdad.

Blázquez tiene su propia escala de valores a la hora de definir qué es o no lo importante en relación con la violencia machista. “Todas hablamos de agresiones físicas, pero a los seres humanos lo que más nos duele es la humillación. Lo más doloroso es que una persona se sienta nada” y por eso ha insistido en su mensaje: “No permitáis que nadie os humille, con los hechos o con las palabras”.

“Creo firmemente que una mujer con independencia económica y fuerza psicológica permite una vez que la peguen y una vez que la insulten”, seguía la edil de extrema derecha quien, además, ha señalado que las víctimas son las únicas responsables de poner fin a la violencia de género que sufren.

Entre las actividades que destacaba la edil para la 'Semana de la Mujer' habrá un 'taller de defensa' durante dos días. “De verdad, quiero que sea un taller no solo de defensa física, sino de defensa psicológica. Que todas nos hagamos fuertes y sepamos dar un golpe. No solo físico sino psicológico. Para que nadie nos agreda, ni de una forma ni de otra”, decía.

El día 22 a las 19 horas la compañía Azabache pondrá en escena ‘La casa de Bernarda Alba’, en el Teatro Victoria. “Es la representación del poder de la mujer”, según definía la edil la obra de Federico García Lorca. Ya el día 23 a las 18:30 horas tendrá lugar la conferencia ‘Lo importante no es saber qué es lo que hay que hacer, sino ser capaz de hacerlo’, a cargo del psicólogo Roberto Aguado, en El Salvador.

Y el día 24 se proyectará ‘El último duelo’, a las 18:30 horas en el Centro Rafael Morales, una película que plantea el tema de la cultura de la violación a través de la historia de una mujer agredida sexualmente y que lo denuncia en la Francia del siglo XIV.

Sobre las manifestaciones del 25N: “Si la hay tengo mi libertad de ir o no ir”

Para el día 25, fecha conmemorativa para la eliminación de la violencia contra la mujer, habrá un acto institucional. Ha explicado que se centrará en “una entrega de premios a todas las personas y entidades que ayudan año tras año a que las mujeres se empoderen, se eduquen, se formen y se levanten cada día”.

La edil de Vox ha declinado confirmar si participará como representante institucional en las manifestaciones que habitualmente se celebran el 25N contra la violencia machista. “Si hay alguna convocatoria... No sé si la hay a fecha de hoy y si la hay tengo mi libertad de ir o no ir. Tendrá mi máximo respeto quien asista. No estoy aquí para oprimir a nadie ni discutir ninguna idea”. Josefina Blázquez ha asegurado que ya “condena cada día” la violencia contra las mujeres y, en particular, añadía, “la violencia de género, porque creo que hay dos”.

“Pido a todas las mujeres que se eduquen y se formen porque la libertad económica es lo que les hace aguantar en ciertas situaciones”, comentaba, responsabilizando a las mujeres y sin señalar en ningún punto a los agresores.

El PSOE pide su cese: “Culpa a las mujeres de ser víctimas de agresión”

El Grupo Municipal Socialista ha exigido al alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, que cese a la concejala de Vox Josefina Blázquez y que condene “las vergonzosas declaraciones” que ha realizado sobre la violencia de género.

La viceportavoz del Grupo Socialista, Flora Bellón, ha tildado de “lamentable y vergonzoso” que la concejala responsable del Centro de la Mujer “esté culpando a las mujeres de ser víctimas de agresiones y de no hacerse respetar”.

También han pedido al alcalde que la obligue a retractarse de sus palabras porque “no nos parece de recibo, como tampoco lo es que vayan a organizar una supuesta ‘Semana de la Mujer’ cuando estamos en noviembre”, un mes “tradicionalmente significativo” en el que se enmarca el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Aseguran que si José Julián Gregorio no cesa a la edil “estará comprando una vez más el discurso negacionista de Vox sólo para asegurarse su sillón de alcalde”.