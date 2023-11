Llueven críticas a una edil de Vox: “¿De verdad piensa que las 52 mujeres asesinadas permitieron que las agredieran?”

Cascada de críticas hacia la concejala de Familia en Talavera de la Reina Josefina Blázquez después de asegurar que si las mujeres sufren violencia machista es “porque antes se han dejado faltar al respeto”. La edil de Vox hacía estas declaraciones durante la presentación de lo que en la localidad han bautizado como 'Semana de la Mujer', coincidiendo con la celebración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia sobre la Mujer, el 25 de noviembre.

El Grupo Municipal Socialista pidió ayer su cese al alcalde del PP, José Julián Gregorio. Ambas formaciones gobiernan conjuntamente en la localidad. Un cese que también ha solicitado la Plataforma Feminista de Talavera que condena sus palabras y se ha unido a la petición de dimisión. Creen que sus declaraciones ya suponen “violencia verbal” contra las mujeres.

Afirma este colectivo que el nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Talavera no solamente ha eliminado la Concejalía de Igualdad, sino que además permite que la concejala de Vox presida el Consejo Local de la Mujer y presente una semana haciendo unas declaraciones en las que presupone que “las mujeres no trabajamos porque no queremos y que carecemos de formación porque no queremos formarnos”, como si las mujeres trabajadoras “no sufrieran violencia o no fueran asesinadas, algo que está muy lejos de la realidad”, señalan.

Llamamiento al PP para que ponga la igualdad sobre la mesa

También la vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, ha arremetido contra la concejala de Vox. “La clase social no influye en que seas víctima de violencia. ¿De verdad considera esa señora, por llamarla de alguna forma, que esas mujeres permiten que las agredan?”, se ha preguntado, en referencia a las 52 mujeres asesinadas en lo que va de año, víctimas de violencia machista.

“Las han asesinado por el hecho de ser mujeres, no porque eran rubias o morenas, o porque vestían de corto o de largo. Las han asesinado porque son mujeres y sus parejas o exparejas han decidido que, o eran suyas, o no eran de nadie”, ha precisado la responsable nacional de UGT, preguntada por las declaraciones de la edil de Vox en Talavera durante la rueda de prensa que ha ofrecido este jueves en Toledo.

Hay miles de mujeres en este país que están siendo acosadas, que están siendo agredidas y que no consiguen salir de ese círculo Cristina Antoñanzas — Vicesecretaria general de UGT

Según Antoñanzas, los 52 asesinatos machistas tan solo son “la punta del iceberg” pues “hay miles de mujeres en este país que están siendo acosadas, que están siendo agredidas y que no consiguen salir de ese círculo”.

De ahí que haya incidido en la necesidad de que la sociedad ayude a estas mujeres, pero “no como está haciendo Vox, que dice que no existe violencia machista, que hay violencia intrafamiliar”.

La vicesecretaria general de UGT ha hecho un llamamiento al PP, “que está asumiendo los discursos de Vox en todas las comunidades y ayuntamientos donde gobierna en coalición”, para que vuelvan a poner sobre la mesa la igualdad.

“Somos el 51% de la población, no somos ni un colectivo ni seres vulnerables. Somos personas, trabajadoras que queremos desarrollarnos profesionalmente”, ha proclamado Antoñanzas, que ha terminado aseverando que UGT luchará contra el discurso “negacionista” y trabajará para que esas mujeres tengan todas las oportunidades posibles “para salir de ese círculo vicioso en el que están”.

CCOO: “Dimita, señora Blázquez, hágase respetar”

Las críticas también llegan desde CCOO. Maite García Cabañas, secretaria de Mujer e Igualdad del sindicato en Toledo también ha sido contundente con la edil de Familia. “Dimita, señora Blázquez, hágase respetar”, le ha pedido en un artículo remitido a los medios de comunicación.

Para García Cabañas, la concejala “culpabiliza a las mujeres víctimas de violencia de género de serlo. Que se hubieran hecho respetar, dice. Y se queda tan ancha”, lamenta.

Recuerda que la violencia de género incluye “todas” las manifestaciones de violencia hacia las mujeres y es el delito más extendido en todo el mundo. Ofrece algunos datos. Por ejemplo que cada tres segundos una niña es obligada a casarse en el mundo o que una de cada tres mujeres del mundo ha sufrido a lo largo de su vida violencia física o sexual. En España, es casi una de cada dos, el 44%.

Pero ofrece más ejemplos como que tres millones de niñas son víctimas de ablación cada año, que las violaciones como arma de guerra están generalizadas en las zonas de conflicto o que el 71% de las víctimas de trata son mujeres y niñas.

Afea a la edil que haya que “todo esto no les habría ocurrido si hubieran hecho respetar” y también critica que les diga “que hubieran estudiado, que hubieran tenido independencia económica, que les hubieran educado mejor sus familias o que se hubieran formado”.

La concejala de Vox fue más allá en sus palabras y las recuerda la sindicalista. “Si las pegan o las violan o las matan es porque no se hacen respetar. Qué culpa tendrá el agresor si son ellas las que no se hacen respetar”, ironiza para cargar contra Blázquez: “O está ciega o no quiere ver la realidad. Ella sabrá. Pero su negacionismo la inhabilita para seguir al frente de una concejalía que, llámese como se llame, tiene entre sus principales cometidos prevenir y combatir la violencia contra las mujeres”.

Añade que “mientras la concejala de Familia, Infancia, Asuntos Sociales y Educación de Talavera de la Reina demostraba en rueda de prensa que tener estudios no es sinónimo de no decir estupideces -como tampoco preserva a las mujeres de sufrir agresiones machistas-, un vecino de su ciudad atacó e hirió con una catana a su pareja cuando ella trató de escapar del encierro al que el hombre la tenía sometida desde hacía días. Porque la mujer no se hizo respetar, entiéndase”, vuelve a ironizar para pedirle a la concejala que dimita y que “se haga respetar como persona” porque “como concejala no le es posible”.