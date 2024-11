La Junta de Castilla-La Mancha tacha a Vox de “racista y clasista” por su propuesta de expulsar inmigrantes

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha tachado de “racistas y clasistas” a Vox tras conocer la “intolerable” iniciativa que el partido de extrema derecha presentará este jueves en las Cortes regionales para instar a la “expulsión inmediata de todos los inmigrantes ilegales” de la región. “Lo que buscan es que solo quede Vox”, aseveró Padilla, quien aseguró que el Ejecutivo va a dar su respaldo a las personas vulnerables “vengan de donde vengan”, “tengan el color de piel que tengan”.

“Atacan a las personas más vulnerables que no tienen recursos. Si incluso atacan a Cruz Roja, ¿a quién no van a atacar entonces? A la Iglesia probablemente sea lo siguiente”, ha sentenciado Esther Padilla. La portavoz regional hace referencia así a las declaraciones de David Moreno, líder de Vox en la región, que aseguró que no había visto a Cruz Roja “ni en Mira ni en Letur”, donde la organización movilizó un gran despliegue de voluntarios y profesionales para apoyar durante la catástrofe de la riada.

“Lo hacen de una manera totalmente despreciable, mezclándolo todo. Mezclando su odio y sus palabras y mensajes de odio a una parte de la población en un momento delicado como son los efectos desgraciados ocurridos por la DANA”, aseveró Padilla, quien insistió en que “siempre hacen lo mismo”. “Aprovechan las dificultades de una parte de la población para culpar y buscar responsables”, recalcó.

El Gobierno de Castilla-La Mancha rechaza “absolutamente” las palabras, “totalmente despreciables”. Y, ha añadido Padilla, esperan que el PP “actúe y se manifieste de manera inmediata” contra Vox.

“Vemos con enorme preocupación, y escuchamos con enorme preocupación las soflamas de Vox. Que, además, desde una institución pública como las Cortes de Castilla-La Mancha, se permiten arrojar contra la población inmigrante y también contra las entidades sin ánimo de lucro de carácter humanitario que centran su atención precisamente en atender a estas personas vulnerables”, concluyó.