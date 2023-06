Toledo disfruta de un Corpus con “más aroma”, poca lluvia y marcado por el 28M

“Tres jueves hay en el año que relucen más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y el Día de la Ascensión”. El conocido dicho popular no se ha cumplido en este Corpus Christi en Toledo pues el día nublado no ha permitido que la plata dorada de la Custodia de Arfe reluzca en todo su esplendor, pero al menos la lluvia ha dado una tregua para que la ciudad pueda celebrar su “día Grande” con una agradable temperatura -frente a los 40ºC con los que se vivió el pasado año-.

Con una asistencia inferior a la habitual en la céntrica plaza de Zocodover, posiblemente por la previsión que apuntaba a una probabilidad de lluvia de entre el 85 y el 100%, la festividad litúrgica ha estado protagonizado por los numerosos paraguas que portaban los asistentes y que prácticamente no han tenido que desplegar durante el recorrido procesional. No ha sido hasta el tramo final de la procesión cuando las precipitaciones han hecho un mayor acto de presencia y han obligado a acelerar el paso de la misma.

En torno a las 11.50 horas salía por la Puerta Llana de la Catedral la emblemática Custodia de Arfe, que ha llegado a Zocodover casi una hora después. Para proteger este tesoro, realizado por Enrique de Arfe entre 1515 y 1523, se han previsto de unas capas fluviales que finalmente no han tenido que desplegar durante el recorrido pese a la amenaza de lluvia que rondaba desde hace unos días, lo que ha dirigido continuamente las miradas al cielo. Sí ha obligado el tiempo a cancelar la procesión de los 'Pecados y Danzantes' de Camuñas.

Un Corpus con pocas mantillas y marcado por el 28M

La procesión de este festividad, con la que Toledo celebra la Semana Grande del Corpus Christi con muchas más eventos musicales y culturales, ha estado marcada también por el inminente cambio de gobierno que previsiblemente vivirá la ciudad a partir del próximo 17 de junio. La alcaldesa en funciones, Milagros Tolón, desfilaba apenas unos metros por delante del que previsiblemente será el nuevo regidorsi consigue alcanzar un acuerdo con Vox: el 'popular' Carlos Velázquez, que ha sido aplaudido con más intensidad a su paso por Zocodover.

Ambos se situaban en la procesión detrás de la Custodio, al igual que otros cargos institucionales como el presidente regional, Emiliano García-Page, quien sí ha logrado revalidar su cargo, o el presidente del PP castellanomanchega, Paco Núñez, que desfilaba junto a la diputada regional electa Lola Merino o la alcaldesa en funciones de Guadamur, Sagrario Gutiérrez. Ellas dos han sido de las pocas representantes políticas que lucían mantilla en el desfile.

La imponente ornamentación que decora durante estos días la ciudad ha tenido su esplendor este jueves, que hacía amanecer el Casco Histórico de Toledo con el característico aroma a tomillo, romero y cantueso. Para algunos de los invitados que han disfrutado de la procesión en los balcones de la Delegación del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, ubicados frente a la plaza de Zocodover, “el aroma ha sido más intenso que otros años”.

“Al menos una vez en la vida hay que verlo, y si son más veces mejor”

Así lo apuntaba el periodista Pedro Piqueras, quien ha valorado que la meteorología haya permitido “disfrutar más” del Corpus “sin tanto calor” como años anteriores. “Ha sido un día más íntimo”, ha señalado en declaraciones a los medios, al tiempo que subrayaba que se queda “con el ambiente de la gente y el respeto” que se vive en esta festividad.

“Al menos una vez en la vida hay que verlo, y si son más veces mejor. Hay que venir a Toledo a disfrutar del aroma y del ambiente, que te traslada a la Edad Media, algo que no es fácil”, ha recalcado el albaceteño.

También han presenciado la procesión en el mismo lugar los diseñadores Ulises Mérida y Félix Ramiro, la presidenta del Hipódromo de la Zarzuela, Maritcha Ruiz Mateos. Además, en el ámbito diplomático, ha destacado la presencia del ministro consejero de la Embajada de Bélgica, José de Pierpont, o del embajador de Portugal en España, Joao Antonio Da Costa Mira Gomes, quien asistía por primera vez al Corpus de Toledo.

“Es impresionante, no solo por la parte religiosa sino también por cómo lo vive la gente. He sentido más el perfume que está en las calles, que con la lluvia huele más. No hay sol pero hay más olor”, apuntaba Da Costa, quien indica que este jueves también es festivo en Portugal, donde se celebra igualmente el Corpus “pero no como en Toledo”. “Aquí la participación es mucho mayor”, ha aseverado.