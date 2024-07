El empresario Javier Merino que quiere explotar las tierras raras de Ciudad Real dice que Europa “obliga” a extraerlas

Con buena parte de la opinión pública de Ciudad Real en contra, hoy el empresario Javier Merino se ha desplazado hasta la capital de esta provincia para presentar las 'bondades' de los proyectos que su compañía pretende llevar a cabo en la comarca del Campo de Montiel para extraer tierras raras, en concreto monacita gris, uno de los componentes fundamentales para fabricar, por ejemplo dispositivos móviles.

Lo lleva intentando desde 2013 y con un proyecto anterior fracasado y tumbado en los tribunales ahora vuelve a insistir. Se supo hace ya algunos meses y desde entonces ayuntamientos, productores agroalimentarios y la Plataforma 'Sí a la Tierra Viva' vienen mostrando su frontal rechazo a la idea. En las últimas horas dos ayuntamientos más trasladaban su oposición, de forma expresa, a través de sus respectivos plenos municipales y por unanimidad de todos los grupos políticos.

Sin embargo, el presidente de Quantum Minería, Javier Merino, ha explicado hoy en una rueda de prensa que los yacimientos de monacita que hay en la zona se caracterizan por un alto porcentaje de neodimio, un metal, considerado ‘tierra rara’ y que, ha dicho, es “clave” para la transición energética. Sugiere que es necesario para fabricar los imanes permanentes que utilizan, entre otros, los motores de los vehículos eléctricos y las turbinas de los aerogeneradores.

Se agarra en sus argumentos al reglamento de la Unión Europea aprobado el pasado mayo que “obliga” a los Estados miembros a aumentar su producción de ‘tierras raras’ para evitar la excesiva dependencia de China, que prácticamente monopoliza el mercado mundial, aunque en realidad el reglamento solo habla de que “al menos” el 10% del consumo anual de la Unión Europea se extraiga en territorio de la propia Europa.

“Tienen un tesoro en su tierra”

“Tras once años de trabajos de investigación, sabemos que Ciudad Real tiene un tesoro en su tierra”, afirma Merino, quien sugiere que son “yacimientos que, más allá de la explotación minera, puede dar lugar a toda una cadena de valor, con plantas para el tratamiento, la separación y el refino de la monacita e incluso de fabricación de imanes permanentes”.

Durante la rueda de prensa Javier Merino ha estado acompañado por el geólogo Enrique Burkhalter, responsable técnico de Quantum. Ha comentado cómo se encuentra la solicitud de un permiso de investigación que la empresa solicitó en noviembre de 2022 y que comprende 292 cuadrículas mineras correspondientes a tres términos municipales: Valdepeñas, Santa Cruz de Mudela y Torrenueva.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Mudela es, precisamente, uno de los dos ayuntamientos que en las últimas horas ha rechazado la iniciativa. El alcalde llegó a reunirse con el empresario semanas atrás.

Rechaza los argumentos de incompatibilidad con el sector agrario

Más allá de su solicitud para perforar el suelo y confirmar lo que hay en el subsuelo y cuánto, el empresario ha salido al paso de quienes desconfían de este tipo de práctica minera, de la que la plataforma vecinal 'Sí a la Tierra Viva' equipara con el fracking y sus consecuencias. “La minería, en el siglo XXI y en España, genera riqueza y empleo; es compatible con la actividad agrícola y ganadera; revitaliza el comercio y la industria; mejora las infraestructuras y los servicios, atrae y fija población y utiliza técnicas profundamente respetuosas con el medio ambiente”. Esa es su opinión.

Y va más allá. Dice que en algunas comunidades autónomas “lo tienen bastante claro”. Cita a Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Galicia. Y en Abenójar, en la propia Ciudad Real, están muy satisfechos con la mina de wolframio“, recalcó Javier Merino.

Hoy ha lamentado que “se demonice la monacita gris manchega comparándola con otras explotaciones mineras que no tienen nada que ver,”. Sostiene en su argumento las propias características de los minerales. “Mostrar imágenes de malas prácticas en países como China, como ejemplo de lo que pasaría aquí, es un insulto a la inteligencia y a instituciones que regulan la minería en España”.

Asegura que “la monacita gris no solo no perjudica, evidentemente, el medio ambiente: lleva en esta tierra miles de años. Además, es esencial para la transición energética, que no es otra cosa que una economía menos contaminante”, explicó Merino.

Rebate los argumentos sobre los presuntos peligros de la explotación minera de la monacita: “No supondría ningún peligro para la salud ni para los cultivos de la zona, ya que no se disuelve en las aguas, no se respira y no supone riesgo de radioactividad” y ha lamentado lo que tilda de “campaña de desinformación y bulos” al respecto: “¿A quién beneficia negarse a valorar el desarrollo de proyectos integrales como éste, que tiene capacidad de crear empleo, fijar población y atraer nuevas inversiones, siendo una actividad perfectamente compatible con la agricultura y con la ganadería?”, se preguntó.

Tampoco ve problemas en el consumo de agua porque “la minería de la monacita gris apenas la necesita” y asegura que “nadie va a quitar agua a los cultivos, ni por supuesto al consumo humano”. Eso tendrá que definirlo la Confederación Hidrográfica del Guadiana, como recordaba, que es la que establece los usos del agua.

El empresario fija el consumo necesario anual en el equivalente al cultivo de doce hectáreas de alfalfa y zanja: “Hay pocos proyectos de minería tan inocuos como éste” y frente a eso lo ve como “una enorme oportunidad para todo Campo de Montiel”.

La pelota de la autorización está en el tejado del Gobierno de Emiliano García-Page.