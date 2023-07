La participación en Castilla-La Mancha a las 14 horas llega al 44,71%, seis puntos más que en 2019

Un 44,71% de los más de 1,5 millones de electores de Castilla-La Mancha ya han depositado su voto, 6,64 puntos más que en la última cita electoral, según el avance de resultados de las 14.00 horas.

Según los datos de las 14.30 horas han sido ya más de 694.000 los vecinos de la región que ya han acudido a su cita con las urnas. En el conjunto de España había votado un 40% a las 14 horas y por encima de esa media nacional se sitúan Andalucía, Aragón, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Murcia, Navarra, Castilla-La Mancha y Cantabria.

En cuanto a las provincias de la región, más de 133.000 albaceteños han ejercido ya su derecho al sufragio, un 44,5% del total, lo que más de seis puntos por encima de lo que ocurrió en 2019; mientras que en Ciudad Real ya van más de 174.000 votos emitidos, un 45,4%, nueve puntos por encima de la última cita electoral.

Casi 68.000 conquenses elevan la tasa al 45,4%, siete puntos más; más de 78.000 guadalajareños, el 41% de todos los que tienen derecho a voto, un 41%, casi dos puntos más; y 240.000 toledanos, 45,34%, 6,16 puntos por encima de la participación en noviembre de 2019.

Los candidatos invitan a movilizarse

Los principales candidatos de los principales partidos con aspiraciones este 23 de julio en Castilla-La Mancha han ido desfilando por distintos colegios de toda la región para ejercer su derecho al voto, coincidiendo todos ellos en pedir a la ciudadanía movilizarse para votar de forma masiva durante la jornada y así llenar las urnas, según recoge Europa Press.

En Albacete, la candidata del PP, Carmen Navarro, animaba a sus vecinos a salir a votar y hacerlo “siendo conscientes de lo que significa el derecho fundamental al voto”.

Navarro, que ha votado en el Príncipe Felipe a primera hora de la mañana y acompañada por su madre, se ha mostrado agradecida por el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que la jornada transcurra sin incidencias.

“Es muy importante que la gente venga a votar, que haya una alta participación, y que el resultado sea la voluntad mayoritaria de los españoles que decidan en las urnas” ha manifestado una emocionada Carmen Navarro, quien ha añadido que ha sido un honor formar parte de la candidatura y de este ciclo político, en una campaña electoral diferente a la de otras ocasiones.

El 'número uno' del PSOE, Emilio Sáez, por su parte, ha dicho que votar “es lo que más nos iguala a todos”, indicando que la sensación respecto a la participación “es muy buena”, aunque ha hecho un llamamiento para que la ciudadanía “llene las urnas de votos”.

El también secretario general de la Agrupación Local Socialista, que ha votado en el Colegio Cristóbal Valera pasadas las 11.00 horas, ha puesto de manifiesto la importante labor de los medios de comunicación por trasladar a la ciudadanía las propuestas y mensajes de las diversas opciones políticas, destacando, a su vez, el trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Ciudad Real

La socialista Isabel Rodríguez, ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, además de candidata por esta circunscripción, se sumaba a la petición de voto masivo, llamando a reivindicar la jornada desde la participación.

En declaraciones a los medios de comunicación tras ejercer su derecho al voto en el colegio Giner de los Ríos de Puertollano (Ciudad Real), donde ha llegado sobre las 10.45 horas, la candidata socialista ha mandado asimismo un mensaje de “agradecimiento y reconocimiento” a todas las personas que están haciendo posible el desarrollo de la jornada electoral.

De su lado, la vicesecretaria de Políticas Sociales y Reto Demográfico del PP y candidata por Ciudad Real, Carmen Fúnez, ha manifestado tras votar en Almodóvar del Campo que “de lo que hoy salga de las urnas” dependerá que los españoles se vayan a dormir “mucho mejor y más esperanzados”.

“Hoy es un día de fiesta, de ilusión, la fiesta de la Democracia, que en esta ocasión vamos a celebrar con 40 grados, por lo que hay que agradecer a los ciudadanos que acudan a votar y pedirles que a pesar de las altas temperaturas no dejen de participar”, ha subrayado.

Cuenca

En el caso de la candidata de Sumar, Elena Sevilla, ya había ejercitado su derecho al voto por correo, algo que demandó antes de saber que lideraría una de las papeletas.

Sevilla se ha acordado de la labor de los trabajadores de Correos durante estos días así como a las personas que constituyen las mesas electorales y a los apoderados de Sumar.

Luis Carlos Sahuquillo, candidato del PSOE al Congreso, ha votado en Villagarcía del Llano a las 9.30 horas, agradeciendo el trabajo de los miembros de la mesa.

Como el resto de candidatos, ha tenido palabras para llamar al voto lo máximo posible, tanto en la provincia como en la región y en toda España.

“Desde el PP queremos seguir animando a que la gente que aún no lo ha hecho, ejerza este derecho que es venir a votar y que lo hagan porque lo van a hacer con las mayores garantías”. Así se ha expresado la número uno al Congreso de los Diputados por Cuenca, Bea Jiménez, tras ejercer su derecho al voto esta mañana en el Colegio Público Federico Muelas.

Guadalajara

El candidato del PSOE en Guadalajara, Alberto Rojo, ha ejercido su voto reclamando esta acción como “arma pacífica” para “decidir el futuro”.

Rojo, tras votar en el CEIP La Muñeca de la capital alcarreña, ha resaltado la importancia de votar para “construir un país juntos”.

El candidato del PP al Congreso, Antonio Román, ha votado a las 12:00 horas en el Centro Social de La Amistad de Guadalajara capital, mientras que el candidato número 1 al Senado, Lucas Castillo, ha ejercido su derecho al voto a primera hora de la mañana en el IES Clara Campoamor de Yunquera de Henares. Ambos han agradecido el trabajo de todos los componentes de las mesas electorales y también a los apoderados e interventores, especialmente a los del Partido Popular, unos 900 repartidos por toda la provincia. También han hecho un llamamiento a la “participación y movilización como adelanto de un cambio necesario en nuestro país”. “Es el momento del cambio y es lo que hemos estado buscando en esta campaña, pero hoy ya la voz la tienen todos los ciudadanos”, han manifestado.

Toledo

En Toledo, el candidato 'número uno' de Vox al Congreso, Manuel Mariscal, ha animado a todos los españoles a votar, ya que “España necesita un cambio de rumbo y un nuevo Gobierno”. Un gobierno que defienda lo que “realmente importa”.

Mariscal ha querido agradecer el trabajo de todo el sector de su partido durante la campaña, en la que se han repartido “folletos y carteles” y se han celebrado muchos “actos públicos”. “Y gracias a todos los apoderados en el día de hoy, gracias a los que se celebrarán estas elecciones de manera limpia”, ha abundado.

El candidato que encabeza la lista socialista, Sergio Gutiérrez, ha votado en Escalona, donde ha querido poner en valor que la democracia es “lo más hermoso en España”, algo que hay que cuidar “participando”.

Votar, incluso, “para que España siga avanzando, siga por el camino de progreso y no caiga en la tentación de volver atrás en derechos, en libertades, en servicios públicos”.

La cabeza de lista de Sumar al Congreso por Toledo, Marta Romero, votaba en la capital acompañada del secretario de Estado de Empleo y Economía Circular y número 5 al Congreso, Joaquín Pérez Rey.

Page y Núñez también apelan a acudir a las urnas

En la capital toledana también han ejercido su derecho al voto los líderes regionales de PSOE y PP. Emiliano García-Page, de su lado, ha indicado que pese a lo “molesto” que pueda resultar acercarse al colegio electoral en un día “caluroso y en medio de vacaciones”, nada es hoy tan importante como “decidir el futuro del país”.

“Y esa responsabilidad que ha demostrado siempre el pueblo español, sobre todo en los momentos más decisivos, cuando más se ha retratado y cuando más ha decidido, yo creo que va a hacer que hoy haya unos altísimos niveles de participación”, ha augurado.

Lo importante hoy, ha defendido, “es que hoy la palabra no la tengan los políticos” aunque “la puedan tener a partir de cerrar las urnas”. “Pero que la puedan tener y la tengan durante todo el día los españoles. Que decidan el futuro de un país que merece muchísimo la pena, que casi todo lo que ha conseguido, lo ha conseguido con esfuerzo propio y abrazo partido y sobre todo entender que cuando más ha adelantado el país, cuando España ha tirado más para adelante y ha progresado más ha sido cuando hemos ido todos más juntos”, ha afirmado.

El líder del PP, Paco Núñez, ha apuntado de su lado que hay que agradecer el trabajo de “todos los alcaldes de la región, los representantes municipales y personalmente al alcalde de Toledo, Carlos Velázquez”, ciudad donde ha votado, por su “trabajo” para combatir el calor en la jornada electoral.

También ha reconocido el trabajo de todo el dispositivo electoral. “Si me lo permiten, agradecer el trabajo intenso también de los más de 7.000 interventores, apoderados y voluntarios que el Partido Popular de Castilla-La Mancha tiene desplegado por los 919 pueblos. No hay un sólo municipio de la región, en los que no haya una persona del Partido Popular trabajando porque las elecciones se desarrollen con normalidad”.

Para Núñez, como presidente regional del partido, “es un orgullo que hoy en los 919 municipios de la región haya voluntarios en todos y cada uno de los colegios electorales para que el Partido Popular esté trabajando por la democracia y por la libertad”.