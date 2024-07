Realidad virtual para acercar el tratamiento a los pacientes pediátricos de Oncología Radioterápica en Toledo

Los pacientes pediátricos del servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario de Toledo utilizará realidad virtual para conocer el entorno en el que recibirán sus sesiones. Así se hará gracias a 'I Am Ready', una iniciativa impulsada por The Ricky Rubio Foundation y Nixi for Children para que los niños puedan disminuir la ansiedad que “pueden ocasionar los tratamientos”.

Así se hará gracias a un acuerdo entre la dirección del Hospital y The Ricky Rubio Foundation y Nixi for Children, enmarcado en el Plan de Humanización de la Asistencia Sanitaria.

La jefa de servicio de Oncología Radioterápica, la doctora Eva Lozano, ha explicado que el proyecto consiste en entregar a los pacientes oncológicos pediátricos unos kits de realidad virtual, llamados Nixikits, que combinan imágenes reales a 360º con un personaje de animación 3D, Nixi, que les permitirá conocer de antemano cómo será todo el proceso de tratamiento radioterápico, para así reducir el estrés que puede provocar lo desconocido y, en ocasiones, conseguir evitar tener que sedar al paciente para ser tratado.

Por su parte, la doctora Marian Gómez, oncóloga radioterápica de la sección infantil, incide en que el hecho de que el paciente conozca los detalles de su tratamiento y la preparación previa necesaria, de manera amable y adaptada a su edad, facilita enormemente su administración precisa. De esta forma, el proceso radioterápico se convierte en una experiencia más grata para el niño y los profesionales que lo atienden.

El servicio de Oncología Radioterápica valora cada año alrededor de una decena de niños y aquellos que reciben tratamiento en este centro acuden diariamente para recibir radioterapia. A partir de ahora, los niños y niñas recibirán este kit, donde encontrarán el vídeo, unas gafas de realidad virtual y un muñeco, todo ello diseñado para ayudarles a expresar sus sentimientos a través del juego y la creatividad.

El servicio de Oncología Radioterápica es una de las tres nuevas especialidades, junto a Medicina Nuclear y Radiofísica, que se han sumado a la cartera de servicios del Hospital Universitario de Toledo. Dispone de los equipos más avanzados del mercado para garantizar el tratamiento más seguro y eficaz de los pacientes castellanomanchegos, permitiendo la integración de las distintas modalidades de radioterapia en el modelo asistencial del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, centrado en el paciente oncológico.

Oncología Radioterápica

La Oncología Radioterápica es una especialidad médica con un ámbito específico de actividad quirúrgica, dedicada a los aspectos diagnósticos, cuidados clínicos y terapéuticos del enfermo oncológico, primordialmente orientada al empleo de los tratamientos con radiaciones ionizantes y terapéuticas asociadas.

Las diferentes modalidades de tratamiento radioterápico persiguen, según el contexto clínico del paciente, incrementar el control local y regional del tumor, aumentar la supervivencia y, en los casos de enfermedad avanzada, mejorar la calidad de vida del paciente oncológico.