Sanidad defiende la “total disponibilidad” de camas hospitalarias en verano: “Ni tabicamos ni las bajamos al sótano”

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha ha salido al paso de las críticas de los últimos días que lamentan el “cierre” de al menos 192 camas en los hospitales de la región durante el periodo estival y que piden su “reapertura”.

“Se empeñan en hablar de cifras pero nosotros no hablamos de 'cerrar' porque no seguimos ese criterio. Se usan o no dependiendo de los recursos humanos disponibles y de los usuarios”, respondía tajante Jesús Fernández.

El consejero sostiene que “todas las camas están a disposición” pero ha matizado que, durante el verano hay tanto menos pacientes como menos personal para atender. “Los recursos públicos deben usarse de forma correcta. No podemos tener camas abiertas que no usamos. Es dinero público” y ha insistido en que en caso de necesidad se procede a “la contratación y la habilitación de cualquier cama, en cualquier centro”.

“A lo mejor hay alguna obra en marcha y se aprovecha el verano, a lo mejor hay una bajada de actividad en cirugía de tal cosa y se aprovecha para disminuir las presencias”, ha admitido Jesús Fernández, que ha aprovechado para referirse a los datos de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp), que ha cifrado en el 4,12% el cierre total de camas hospitalarias de Castilla-La Mancha este verano, solo por detrás de Canarias.

“No tabicamos para cerrar plantas ni mandamos camas al sótano”, ha ironizado al respecto, para insistir en que “si jugamos a la guerra de cifras, somos la segunda que menos camas prevé utilizar en verano”.

También se ha referido a las quejas de la Junta de Personal con la Gerencia de Atención Integrada de Albacete que reclama más medios pare encarar el verano. En este punto el responsable de la Sanidad regional comenta que Albacete tiene una connotación “diferente al resto” porque se está llevando a cabo una obra en la “que interviene mucho lo que está pasando dentro y lo que está pasando fuera, y eso nos dificulta a veces ciertas tomas de decisiones”.

“Realmente nosotros los planes de contingencia los hacemos pensando en la previsión de la actividad que vamos a tener” pero, añadía, “se pueden cambiar dependiendo de las circunstancias”.

El Plan de Atención Primaria que pasa por “retener talento”

En cuanto al plan anunciado por el Ministerio de Sanidad para fortalecer y retener a profesionales, ha indicado que Castilla-La Mancha ya cuenta con estrategia propia que ha sido remitida al ministerio.

“Nuestro plan tiene que ver sobre todo con la retención de talento, reforzando el número de especialistas a formar. Ahora formamos a algo más de 500, cuando llegamos eran unos 195”. También ha detallado que la retención del talento en el ámbito de Atención Primaria ha pasado del 44% en el año 2016 al 78% en la actualidad. “En 2023 formamos a 99 médicos y 78 se quedaron en Primaria”.

La razón, asegura, es que la comunidad autónoma “no solo ofrece tres años” (de contrato), “sino que tengan posibilidad de examinarse y obtener plaza”. Es decir, zanjaba, “primero contratación, luego consolidación y después formación continuada, con tecnología a disposición. No hay ninguna comunidad que tenga electrocardiógrafos y ecógrafos en todos los centros de salud. Nosotros sí los tenemos”.