Tres años de espera para la retirada de implantes tras un cáncer de mama: “Necesito pasar página y no puedo”

Las listas de espera para especialidades y algunas intervenciones quirúrgicas en Castilla-La Mancha ya se ha convertido en polémica electoral. Sindicatos, Partido Popular, Podemos, Izquierda Unida y el propio Gobierno regional han protagonizado una jornada centrada básicamente en que unos denuncian las esperas y otros las niegan. En paralelo, hemos querido encender el foco social de esta cuestión con la la historia de Montse, que lleva tres años esperando en Toledo a que le quiten los implantes mamarios tras haber sufrido un cáncer de mama y una doble mastectomía.

Hay 2.000 pacientes más en listas de espera para operaciones y diagnóstico en Castilla-La Mancha

Más

Montse García-Rojas vive en la localidad toledana de Polán y en abril de 2020, en plena pandemia de COVID-19, le diagnosticaron tres tumores en un pecho. Al no haber quirófanos disponibles, recibió quimioterapia durante seis meses y en diciembre de ese mismo año le realizaron la mastectomía de ambas mamas. Decidió quitarse los dos pechos por prevención.

Desde entonces, lleva puestos los denominados “espansores” mamarios, implantes que sirven para estirar la piel poco a poco tras la cirujía y a traves de los cuales se inyecta líquido debajo del músculo de las mamas. Así se prepara el tejido para la reconstrucción mamaria. Los protocolos recomiendan que estos implantes se llevan un año como máximo, pero Montse sigue en lista de espera. Su piel ya está preparada pero la cirujana le dice que “no hay quirófanos”.

Después de llevar los espansores puestos durante tanto tiempo, sufre secuelas psicológicas. Cuenta que a una compañera la tuvieron que volver a operar por llevar los implantes más de tres años y ahora tiene miedo. “Me duele al girarme en la cama, me duele cualquier golpe, tengo miedo a hacer casi cualquier cosa, tengo miedo de carme, es una molestia continua. Y además, no quiero que nadie me vea, la ropa no me sienta bien y en verano es horrible”, lamenta.

Ha puesto varias reclamaciones en el Hospital Universitario de Toledo y siempre le contestan de la misma manera: “Me dicen que lamentan las molestias, pero que no hay quirófanos y que me operarán cuando me toque en la lista de espera. No me dan ni siquiera una aproximación, un trato mejor, para que yo pueda estar más tranquila. Así no puedo hacer planes ni estar tranquila. Necesito pasar página y no puedo. No puedo cerrar este capítulo”.

Una queja “entre muchas”

Montse forma parte de APACAMA, primera Asociación de Prevención y Atención para Mujeres Afectadas por Cáncer de Mama en la provincia de Toledo. Una de las pacientes que forman parte del colectivo, Inés Manzanares, nos cuenta que la denuncia de Montse es “una de muchas” de las mujeres afectadas. Todas ellas han registrado ya varias quejas tanto a la Consejería de Sanidad como al Hospital Universitario de Toledo, en Atención al Paciente y en la Unidad de Mama.

El testimonio de Montse se produce en mitad de un debate político sobre el posible “maquillaje” en las listas de espera que se ha ido acrecentando en las últimas semanas. A este respecto Unidas Podemos ha registrado en el Congreso de los Diputados una pregunta dirigida al Ministerio de Sanidad sobre la nueva gestión de las listas de espera en Castilla-La Mancha. Concretamente, piden conocer si tomará medidas la Alta Inspección sanitaria “en relación a averiguar si los pacientes castellanomanchegos no están siendo citados cuando la cita para consulta externa no puede ser inferior a 90 días”. Así lo han registrado la diputada de Unidas Podemos en el Congreso y portavoz de Sanidad, Rosa Medel, y el candidato de la formación en Castilla-La Mancha, José Luis García-Gascón.

“¿Cuáles son los datos remitidos por la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha al Ministerio de Sanidad en los tres últimos ejercicios relativos al número de pacientes atendidos en consultas sanitarias de especialistas de carácter programado y no urgente, así como a los tiempos de espera de atención de citas?”, reza una de las preguntas de Unidas Podemos.

Asismismo, piden a Sanidad conocer, “de confirmarse la gravedad de la problemática denunciada, qué medidas piensa adotpar el Gobierno para proteger el derecho a la salud de la ciudadanía castellanomanchega”. Gascón, que se hace eco con ello de la denuncia del sindicato Solidad Obrera, ha asegurado que “podría ser uno de los mayores escándalos de la democracia”, en el caso de confirmarse.

El Gobierno regional ha negado la mayor y ha sacado pecho asegurando que Castilla-La Mancha es la comunidad que más ha reducido las listas de espera, por lo que ha pedido a Unidas Podemos que “no se enganche a la rueda” del candidato 'popular', Paco Núñez, “para intentar debilitar y desgastar a un Gobierno que está fortaleciendo el sistema público de salud”.

Según ha dicho el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, la gestión de las listas de espera está “más que auditada por el Ministerio de Sanidad”, pues las supervisa cada mes, luego cada seis meses y después al año. Ha afirmado que del año 2022 al 2021 la región ha registrado 21.500 horas quirúrgicas más, la actividad en consultas ha subido un 32% y Castilla-La Mancha es la única autonomía que ha bajado el número y el tiempo de espera en los últimos seis meses. “Pero sólo creen que hacemos trampa. Hay que tener más respeto”, ha remarcado.

“Lo que hacemos es registrar al 100% de las personas que llegan a demandar una consulta o una prueba diagnóstica y adjudicar un tiempo de espera lo mínimo posible. Hemos automatizado ese sistema en consultas y esto lo han retorcido de tal manera, que hablan de manipulación”, ha denunciado Fernández Sanz.

“Responde a un bulo”

Por su parte, la portavoz de la Junta, Blanca Fernández, ha afirmado que las protestas por el supuesto “maquillaje” de las listas de espera “responde a un bulo”. “Es falso que aquí estemos manipulando nada porque hay un sistema en el que se te da cita directamente si la pides, si se te puede dar antes de tres meses. Si no, entras en un buzón en el cual se te va a citar antes de tres meses y se va a dar una respuesta a todas las personas que estén en esta situación”. Se trata de un ensayo que está preparando el Ejecutivo autonómico para que “en un futuro nadie tenga que esperar más de tres”. “No se falsean, bajo ninguna circunstancia, las listas de espera y las personas que entran en ese buzón, se informatizan y los datos se publican”, ha afirmado.

Se da la circunstancia de que el Gobierno castellanomanchego ha presentado hoy el Plan de Humanización de la Asistencia Sanitaria, con horizonte 2025, y que es una “prioridad política” según el consejero de Sanidad. Uno de sus objetivos es promover “una atención centrada en la persona”, así como desarrollar de manera efectiva y sistemática los derechos y deberes de pacientes y profesionales del ámbito sanitario.

Para Fernández Sanz todo esto supone “hacer las cosas con empatía”. “Estamos hablando de conceptos muy básicos como el respeto, la escucha activa, el acompañamiento, el espacio sociosanitario, tratando la soledad y es que todo lo que hay alrededor de una persona es mucho más que la enfermedad”, ha explicado.

También ha detallado que los principales beneficios del trabajo en pro de humanizar la asistencia sanitaria son “la reducción de los niveles de angustia y estrés que produce una enfermedad” o incrementar la confianza en el sistema sanitario. En definitiva, garantizar “la dignidad y el respeto de los derechos de las personas a la intimidad y la confidencialidad y donde el trato personal sea amable, respetuoso y cercano”.

Todas las gerencias de área cuentan con un responsable de Humanización de la Asistencia Sanitaria, además de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario (GUETS) y la Gerencia de Atención Primaria de Toledo.