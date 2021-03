Matilde Yebra, gerenta de la UCLM: “Soy feminista y quiero cambiar muchas cosas, ya veremos si puedo o no, pero me voy a dejar la piel”

Tras la elección del nuevo rector, el siguiente paso en la Universidad de Castilla-La Mancha es la renovación de cargos como el de la Gerencia. “Julián Garde me propuso ser la nueva gerenta y acepté porque creo firmemente en él y en su labor de renovación”, explica en declaraciones a este medio Matilde Yebra Gago, la actual y primera gerenta en la historia de la UCLM.

“Para mi es un honor ser la primera gerenta de la Universidad” y por ello desde el primer día Yebra ha adoptado dicho término, el de “gerenta”. El nombre es la forma correcta de denominar a una mujer que ocupa una gerencia pero todavía es poco utilizado y aceptado. “Es un término que está en la Real Academia Española y que hay que normalizar. Presidente-presidenta, concejal-concejala y gerente-gerenta”.

Y es que, tal y como recuerdan los colectivos feministas, lo que no se nombra no existe. “Hay que utilizarlo para que la gente lo vea como normal, en algunos casos no ha sido visto como normal, pero estoy contenta de haberlo tomado”.

Esta promoción consciente del lenguaje inclusivo forma parte del Plan de Igualdad de la UCLM 2020-2024. A falta de terminar de perfilar el texto, y de su definitiva aprobación por el Consejo de Gobierno, el primer Plan de Igualdad de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) verá la luz antes de que termine el presente curso.

“El hecho de que no hayamos tenido un plan no significa que no se haya trabajado desde la universidad por conseguir la igualdad”, asegura María Jesús Pardo Guijarro, directora académica del Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Responsabilidad Social. “Es un Plan basado en los objetivos de la Agenda 2030 que, entre sus 17 objetivos, plantea lograr la igualdad de género y reducir las desigualdades”.

La UCLM ha elaborado su Plan según los principios de esta iniciativa internacional y, como resultado, se han establecido “12 ejes de trabajo con 85 acciones elaboradas desde el respeto al derecho a la igualdad y la no discriminación”. “Son iniciativas que relacionan la Universidad con los problemas y conflictos actuales de la sociedad y, en este caso, con todo lo relacionado con la igualdad de género”.

Y es que, tal y como reconoce Pardo, todas las instituciones universitarias, tanto la castellanomanchega como las del resto del país, son un reflejo del machismo que continúa vigente en nuestra sociedad. “Participamos en la Red de Universidades de España donde ponemos común todas las preocupaciones que tenemos con relación a la igualdad de género y hemos descubierto que efectivamente el problema de Castilla-La Mancha es similar al que puedan tener en Cataluña o en Andalucía”.

Desde la UCLM lo tienen claro: para alcanzar dicha igualdad la renovación debe comenzar en áreas como la imagen institucional, la comunicación o las campañas de sensibilización para “llamar a las cosas por su nombre” y poner fin a la invisibilización de las mujeres. Por ello, el uso del lenguaje inclusivo es una de las prioridades del Plan. “Tradicionalmente hablábamos de médicos porque solo había hombres, hoy hay mujeres y no es correcto decir la médico”.

Y es que, tal y como recuerda Pardo, la universidad juega “un papel importante para la consecución de los objetivos de la Agenda 2030 a través del aprendizaje, la enseñanza o el liderazgo social”.

Quiero cambiar muchas cosas, ya veremos si puedo o no, pero me voy a dejar la piel en ello

La gerenta de la UCLM considera que es urgente trabajar en dos ámbitos: los techos de cristal y la concienciación. “Soy feminista convencida y quiero cambiar muchas cosas, ya veremos si puedo o no, pero me voy a dejar la piel en ello”.

“En el cuerpo de catedráticos y catedráticas hay un 80% más de hombres que de mujeres"

y entre el personal de administración y servicio también hay muchísimos más hombres que mujeres”, recuerda Yebra. “Entramos en los techos de cristal” en esos “obstáculos persistentes, fruto de la tradición y la conciencia social” con los que se impide a las mujeres ascender a puestos de mayor responsabilidad.

La solución: más y mejores medidas de conciliación familiar. “Las mujeres tenemos que conciliar más, somos las que en general ponemos más de nuestra parte”. Además, según la gerenta, serían necesarias acciones positivas para equilibrar la presencia de hombres y mujeres en determinados sectores universitarios como el de la docencia.

Este paquete de medidas hacia una igualdad real solo funcionarán si son recibidas por personas concienciadas. “Todavía hay mucha gente que opina y que piensa que la igualdad es querer ser más y no es cierto. El feminismo es igualdad, no es querer ser más o menos”.

Yebra apunta la necesidad de concienciar en todas las áreas de la vida universitaria de manera transversal. “La idea de esta gerencia es esperar a que el Plan esté aprobado, porque es fundamental tener el Plan de Igualdad vigente”, para poner en marcha estas y otras medidas.

“Las mujeres tenemos mucho que decir y mucho que aportar”

Con su Plan de Igualdad, la UCLM pretende ser parte activa en la ruptura de esos techos de cristal con medidas que sigan de cerca “la contratación del personal para evitar desigualdades y cualquier tipo de discriminación por el hecho de ser mujer o madre”, añade la vicerrectora.

En esta línea, según Pardo, se apostará por la corresponsabilidad y la paridad sobre todo en los cargos de gestión ya que es donde se toman las decisiones. “Las mujeres tenemos mucho que decir y mucho que aportar” por lo que en esta toma de decisiones, “desde las menos importantes hasta las más importantes”, debe haber mujeres. “En las comisiones de trabajo tiene que haber representación de hombres y mujeres en igualdad de condiciones”.

Respecto a la docencia, Pardo nos recuerda que este espacio solía estar reservado “a los hombres” y actualmente toca “luchar contra la infrarrepresentación”. “Debemos reformar estamentos para que la paridad sea real en todas las comisiones de trabajo”.

El Plan de Igualdad de la universidad pública castellanomanchega también incluye acciones para la prevención del acoso sexual y por razón de sexo; o para la igualdad salarial bajo el lema “mismo trabajo, mismo cargo, mismo sueldo”. “Son principios que se recogen en la Agenda 20-30 encaminados a lograr esa igualdad de género efectiva y real”.

“El machismo es una herencia que tenemos y que hay que tratar de romper”

La institución ha incluido en su Plan la creación de una comisión, que estará compuesta por representantes de todos los estamentos de la universidad, del personal, del personal docente, de estudiantes y de cada campus, que se encargará de “velar por el cumplimiento” de todas las medidas con las que hacer de la vida universitaria un entorno sin sexismo.

“Habrá acciones o situaciones que se den en un sitio y no en otro”, añade Pardo quien recuerda que hay ámbitos en los que “ya nos movemos en cifras bastante iguales porque venimos peleando contra las desigualdades”. “Tenemos mayor un número de estudiantes chicas y en los puestos administrativos también hay más mujeres que hombres” aunque, al igual que Yebra, añade que la brecha de género es clara “entre el personal docente e investigador”.

“Ojalá no tuviéramos que elaborar este Plan porque significaría que hemos conseguido el objetivo por el que tantas mujeres vienen luchando”, lamenta Pardo quien es consciente de que todavía queda mucho por hacer en Castilla-La Mancha y en el resto de España. “Desde la Red de Universidades nos damos cuenta de que “el machismo sigue en toda España”.

“El machismo es una herencia que tenemos y que hay que tratar de romper”, afirma Pardo. “Afortunadamente en la universidad, y en la UCLM, se está avanzando mucho en términos de igualdad”. En parte gracias al trabajo en conjunto y a los movimientos sociales. “Ojala y no tuviéramos que celebrar el 8 de marzo porque eso significaría que estaría conseguido”.

Por el momento, la UCLM se ha sumado a la lucha hacia esa igualdad real. “Gracias a los esfuerzos de todos los movimientos de mujeres a favor de la igualdad esas cifras de desigualdad, que eran mucho más significativas tiempo atrás, se están equiparando y estamos en cifras mucho más favorables para el colectivo de las mujeres”.