Castilla y León considera que quien no se vacune con AstraZeneca perderá su turno

Castilla y León considera que aquellos ciudadanos que decidan no vacunarse con AstraZeneca perderán su turno. Desde la Consejería de Sanidad recuerdan que, tal y como establece el Ministerio, "no se puede elegir vacuna: se pone la vacuna que te toca por edad". Las dudas con la vacuna de la farmacéutica angloholandesa cuya administración fue paralizada durante varios días en algunos países europeos, entre ellos España, ha generado dudas entre algunos ciudadanos.

Este miércoles, Castilla y León retomó la vacunación masiva con las dosis de AstraZeneca en 13 espacios habilitados para ello. En el Palacio de Exposiciones de León, una profesora de 55 años aseguró haber visto esta desconfianza entre varios de sus compañeros docente que habían borrado de las listas de vacunación por temor a los efectos secundarios. Ella, sin embargo, sí se inoculó su dosis: "Me da más miedo el Covid que la vacuna".

El ejecutivo todavía no ha anunciado qué hará con aquellos que rechacen vacunarse con AstraZeneca. Desde la Junta de Castilla y León insisten en que, aunque la inmunización no es obligatoria, esto no significa que puedan elegir cuál se inocula. Aunque hay otras comunidades autónomas que han establecido un mecanismo para volver a coger turno en el futuro, la Consejería de Castilla y León, incide en que de momento el criterio es técnico y que si alguien no se quieres vacunar, "pierde su vacuna".

La vacunación en

El protocolo que se está siguiendo es el de la utilización de AstraZeneca entre docentes de entre 55 y 65 años o estudiantes de medicina en prácticas, que son los que quedan por vacunar en Castilla y León debido a la paralización la semana pasada. En la comunidad, Sanidad ha administrado un total de 456.309 dosis de las tres vacunas disponibles en la Unión Europea (Pfizer, AstraZeneca y Moderna). Además, el 7,09% de la población de la comunidad ha recibido la pauta completa, es decir, las dos dosis.