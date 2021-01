Castilla y León critica la actitud de la ministra de Sanidad y rechaza el acuerdo para el control de las vacunas: "No necesito un acuerdo, lo que necesito son vacunas"

La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, ha criticado la actitud de la nueva ministra de Sanidad, Carolina Darias, y ha lamentado que no se haya "avanzado para nada" durante la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, que ha calificado de "muy decepcionante", puesto que "no se ha tratado" la modificación del estado de alarma para poder confinar a la población en sus domicilios si es necesario. "Esperaba más cosas, un avance, una decisión o al menos darnos herramientas para seguir avanzando", ha lamentado.

Verónica Casado, a través de una nota de prensa, ha rechazado el acuerdo para el control de las vacunas firmado por las autonomías, pero que solo habla de "extremar el seguimiento, análisis y control" de la aplicación de la Estrategia, pero que no concreta cuáles son esas "medidas preventivas y correctivas".

Precisamente sobre estas medidas preventivas se le ha preguntado esta mañana al vicepresidente autonómico y portavoz, Francisco Igea, quien ha indicado: "No vamos a ir con la Benemérita a pedir huellas dactilares". Igea también ha advertido que el que cometa un delito "se atendrá a las consecuencias".

La consejera castellana y leonesa ha lamentado que el Gobierno haya presentado una "declaración de intenciones" que no fija cifras ni indicadores. "Cuando se hacen ese tipo de declaraciones, da la sensación de que antes no se hacía. Yo no necesito un acuerdo, lo que necesito son vacunas", ha reclamado Verónica Casado, que daba este acuerdo "por implícito", junto a otros representantes autonómicos.

Casado ha destacado que "muchos" responsables autonómicos han transmitido su "enorme preocupación" por los retrasos en las vacunas y ha advertido: "Si las vacunas nos siguen llegando así, no vamos a poder vacunar al 70% antes del verano y habrá que decirlo". La consejera ha alertado de que la situación será "mala" si no se consigue que las industrias farmacéuticas hagan las entregas pactadas con la Unión Europea, puesto que ya hay "dificultades" para inocular las segundas dosis en las residencias de ancianos.

Castilla y León está en una situación "dramática", con una incidencia acumulada "muy alta", once veces más alta que en Navidad, y que ya está teniendo un "reflejo clarísimo" sobre el sistema sanitario. "La consejera de Sanidad ha pedido al Gobierno que sea "valiente" y tome decisiones que permitan a las autonomías "frenar esta situación". "Esto nos puede llevar a todos a una expansión de la enfermedad y al colapso sanitario. Si el colapso llega, tendremos muchos problemas", ha augurado Verónica Casado.

Verónica Casado ha trasladado otros temas de actualidad en la evolución pandémica, como la necesidad de un soporte jurídico que permita que nuevamente personal sanitario jubilado pueda reincorporarse al ámbito asistencial en tan complicada situación; conocer la postura ministerial sobre la necesidad de aumentar el nivel exigible para las mascarillas de protección en determinados ámbitos y actividades; el incremento de plazas para la formación sanitaria especializada; la presencialidad universitaria en los exámenes; la agilización en la homologación de títulos de Ciencias de la Salud de profesionales extra comunitarios; o la evolución de la aplicación ‘Radar COVID’, entre otros asuntos.

Desde su puesta en marcha, a finales de agosto del año pasado, la Junta de Castilla y León ha enviado 104.511 códigos, pero solo se han recibido 32.703 llamadas por recepción de esa alerta, menos de un tercio, lo que pone de manifiesto "una escasa efectividad de la misma", explica la Junta en el comunicado, en el que insta a "potenciar su conocimiento y uso, pero sin que conlleve en absoluto la reducción en la labor de rastreo de casos".