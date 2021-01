Sanidad sigue rechazando cambiar el toque de queda y acuerda "extremar" el control de la vacunación sin precisar las medidas

El primer Consejo Interterritorial presidido por Carolina Darias ha concluido con un acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas para "reforzar" y "reafirmar" los principios éticos del plan estatal de vacunación contra la COVID-19 y el compromiso con ellos de todas las administraciones. Ocurre después de que se hayan sucedido los escándalos por cargos públicos que se han colado en el turno de vacunación, que en esta primera etapa solo abarca a sanitarios, usuarios de residencias y grandes dependientes, y que han costado el puesto al consejero de Salud de Murcia y al de Ceuta. El documento que sale del primer Consejo de Darias con las comunidades es muy genérico: solo habla de "extremar el seguimiento, análisis y control" de la aplicación de la Estrategia, "evitando cualquier desviación, detectando, en su caso, el uso indebido de las vacunas y aplicando las medidas preventivas y correctivas que resulten necesarias para garantizar que los procesos de vacunación se llevan a cabo de acuerdo con lo acordado". No concreta cuáles son esas "medidas preventivas y correctivas".

Darias también ha rechazado por ahora, como venía haciendo su sucesor, Salvador Illa, la modificación del decreto de estado de alarma para que las comunidades puedan adelantar la hora de toque de queda, que actualmente es como pronto a las 22:00. El Ministerio continúa con el argumento de que el actual decreto ya contempla medidas suficientes para conseguir frenar la tercera ola, y que las comunidades tienen margen suficiente para tomar restricciones que no impliquen esa modificación. La incidencia acumulada ha bajado hoy por primera vez en 2021, de 899 casos por 100.000 habitantes ayer a 889 este jueves, pero sigue siendo extrema. La ocupación hospitalaria COVID de hecho alcanza en varias comunidades el 30%, y la media de UCI es del 42,8%, "se va a mantener los próximos días", ha apuntado el portavoz del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, presente en la rueda de prensa posterior a la reunión.

"En ningún caso se refieren a sanciones, sino a la corrección en el proceso de vacunación", ha matizado más tarde la ministra. Sobre si las personas que se han vacunado "fuera del protocolo" deben recibir la segunda dosis, han de ser "criterios médicos" los que decidan si procede o no, no hay una posición oficial del Ministerio. El presidente de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, sí ha establecido ya que esas personas no deben recibir esa segunda pauta.