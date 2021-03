Castilla y León llama a "extremar la prudencia" tras constatar un estancamiento en el descenso de positivos COVID

El vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, ha hecho un llamamiento a "extremar la prudencia", tras constatarse un "estancamiento" en el descenso del número de positivos por COVID-19 que no ha querido relacionar directamente con la reapertura del interior de los bares y sí con la "relajación" de medidas en el ámbito social de manera general. Igea ha explicado que no sólo parece haberse parado el descenso, sino que en algunas provincias de Castilla y León, están aumentando los positivos. Pero, además el vicepresidente ha subrayado que esta situación de paralización no sólo se da en Castilla y León, sino en todas las comunidades y en muchos países de Europa.

En cuanto a la Semana Santa, ha asegurado que Castilla y León cumplirá "a rajatabla" el acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud "tal cual se aprobó" por lo que se evitarán "a toda costa" lo actos multitudinarios propios de esas fechas, algo que se trasladará a los responsables eclesiásticos en Castilla y León. También ha descartado la medida de Extremadura, que permite las reuniones de no convivientes en casas rurales. "No encuentro explicación a que una burbuja sea distinta en una casa rural que en una vivienda de una ciudad", ha comentado.

La Junta prevé además una reunión con responsables de hostelería, centros comerciales y gimnasios para explicarles las medidas preventivas en Semana Santa así como el nuevo régimen sancionador por incumplimientos, que observa cierres de negocios, y que se aprobará la semana que viene.

Calma sobre los efectos de la vacuna Astra Zeneca

El vicepresidente también ha hablado a la paralización de las vacunas de Astra Zeneca tras registrarse episodios de trombosis en personas que las han recibido y ha hecho un llamamiento a la calma precisando que los trombos también se producen con cierta frecuencia en personas de entre 24 y 55 años con una incidencia de unos 44 casos al año. "No hay ninguna confirmación que estos episodios se produzcan con mayor frecuencia entre vacunados que no vacunados. Solo sabemos que los efectos trombóticos son mucho más frecuentes en los pacientes que sufren el coronavirus", ha explicado. "Cuando se hace una vacunación masiva, es evidente que haya eventos que pueden estar en la misma frecuencia. En este momento no se ha demostrado que los casos estén por encima, ni que la relación riesgo-beneficio sea perjudicial", ha finalizado.