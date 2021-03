Castilla y León no publicó en el Bocyl el límite del 35% de ocupación UCI porque necesitan "flexibilidad"

Castilla y León no publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) el límite del 35% de ocupación UCI porque necesitan "flexibilidad". Así lo ha comunicado el vicepresidente y portavoz autonómico, Francisco Igea, después de que la Junta acordase fijar el límite de la UCI a un "entorno al 35%" de media para empezar la desescalada.

El concepto de "entorno al 35%" de ocupación tenía "cierto grado de indefinición" a nivel jurídico como para publicarlo en el Bocyl, "pero el acuerdo se mantiene". "No lo vamos a precisar porque es 'más menos 2, más menos 3'. Por esa razón no lo precisamos en el Bocyl, porque es un entorno y necesitamos cierto grado de flexibilidad para poder tener un margen de decisión", ha afirmado Igea.

El vicepresidente ha explicado que si el margen publicado en el Boletín fuera "muy preciso", los periodistas le preguntarían por qué no han cerrado si la ocupación sube al 35,1%. "Tenemos que tener un cierto margen de decisión que no convierta cada rueda de prensa en una prueba matemática", ha suscrito. Solo se podría 'volver atrás' si se produjera un "cambio sustancial" que no ha cuantificado.

Francisco Igea ha explicado que hay "muchas otras variables", que son, según ha concretado, las que establece el semáforo acordado con el Ministerio de Sanidad: incidencia acumulada a 14 y 7 días, incidencia en mayores de 65 años, positividad, trazabilidad y ocupación UCI. "No podemos atarlo todo a ese único criterio", ha reiterado, en referencia al nivel de ocupación UCI.

"Ninguna intención de relajar el límite en reuniones"

Por otro lado, el vicepresidente autonómico ha subrayado que la Junta no tiene "ninguna intención" de relajar el límite de reuniones a 4 personas (aunque en terraza se pueden juntar 6 en la misma mesa o agrupaciones de mesa) porque Castilla y León está "en un nivel de alerta máximo". "Nos gustaría que quedase muy claro hoy. Que se hayan relajado el tope de las medidas no quiere decir que no tengamos alerta máxima", ha remarcado.

Igea y Casado han defendido que actuarán "de la mano de los números" y esperan que la tendencia "vaya bajando", aunque les preocupa el Índice de Reproducción (RT-el número de personas a las que contagia un enfermo de media), que ha subido hasta 0,85 y se sitúa por encima de 1 en Burgos y Soria.

Ante esta situación, el portavoz del gobierno autonómico y la consejera de Sanidad han repetido la importancia de limitar el contacto social y la movilidad para evitar una cuarta ola. "Si no se siguen las medidas de higiene y prevención, no lo duden, habrá otra ola. Si algunos siguen creyendo que esto no va con ellos, una nueva ola, porque no tenemos un porcentaje de población vacunada suficiente. No tenemos ninguna duda.

Vacunación de policías y estudiantes de Ciencias de la Salud

En estos días se vacunará a policías y estudiantes de Ciencias de la Salud y comenzará la migración de datos de los docentes, según ha informado la consejera de Sanidad, Verónica Casado, quien ha destacado la importancia de las bases de datos para poder organizar la vacunación de forma eficiente "Se migrarán los datos muy pronto y se hará [la vacunación] en los puntos de vacunación fijos", ha informado Casado. Estos puntos de vacunación fijos son ajenos a la vacunación masiva, que solo se realizará cuando la Comunidad reciba más de 150.000 dosis semanales. "La vacunación masiva no está en marcha todavía. Un punto de vacunación masiva no será nunca un centro de salud", ha explicado.