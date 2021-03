El BOCYL publica la orden para abrir hostelería, gimnasios y centros comerciales desde el lunes sin referencia a la ocupación de las UCI

El Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado este viernes el Acuerdo 24/2021, por el que se levantan las medidas excepcionales como el cierre del interior de la hostelería, centros comerciales y gimnasios, en vigor desde el 13 de enero en todas las provincias. Según la Junta, la decisión se toma teniendo en cuenta el informe de la Consejería de Sanidad, de 4 de marzo de 2021, que "pone de manifiesto el cambio de tendencia en la transmisión de la enfermedad COVID-19 en Castilla y León"

No hay referencias en el texto al nivel de ocupación de unidades de críticos en los hospitales de la Comunidad, el baremo principal para tomar la decisión, según lleva reiterando el Gobierno autonómico en la última semana y únicamente se expone que es "la disminución" de la "incidencia de forma significativa", lo que permite levantar parte de las restricciones en la comunidad autónoma.

A partir del lunes 8 de marzo a las 00.00 horas, se levantan las medidas en vigor desde enero (y prorrogadas el 16 y el 22 de febrero). No obstante, dado que "sigue existiendo un elevado nivel de alerta" continuarán las medidas sanitarias preventivas ordinarias establecidas para el nivel de alerta 4, según el Acuerdo 76/2020, de 3 de noviembre. Así, el consumo dentro de los locales no se podrá efectuar en barra o de pie y deberá realizarse sentado en mesa o agrupaciones de mesas, no pudiendo superarse el 33% del aforo. En el ámbito social, se permite 1/3 de aforo en lugares de culto, en el caso de ceremonias religiosas (hasta un máximo de 20 personas), y en el de velatorios a diez personas en lugares cerrados y a 15 si es al aire libre.