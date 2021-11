La Junta de Castilla y León se personará en el juicio por los abusos sexuales en el Hospital de Medina del Campo, en Valladolid. Según ha informado este jueves el vicepresidente y portavoz del gobierno autonómico, Francisco Igea, la Junta se personará como acusación particular después de que la Fiscalía denunciara a los directores de servicios del Hospital de Medina del Campo por los abusos de un traumatólogo a una menor anestesiada.

Igea ha asegurado que la Junta “parte de la presunción de inocencia”, pero ha remarcado que el gobierno “no puede tolerar” la ocultación de unos presuntos abusos sexuales, con un manejo “completamente inadecuado” de la situación, que en su día se cobró cinco dimisiones de mandos del hospital. “No prejuzgamos y no queremos que nadie prejuzgue, para eso está la justicia”, ha insistido Igea, quien ha querido también mandar un mensaje “muy claro” a los mandos intermedios y a sus trabajadores: “Cuando a uno le comunican un delito tiene que acudir a la Fiscalía. Esta administración no puede y no va a tolerar que estas cosas sucedan”.