La Catedral de Burgos rechazó la propuesta de C. Tangana y Nathy Peluso para grabar el videoclip de 'Ateo', según ha confirmado el deán de la Catedral, Vicente Rebollo. La Catedral estaba inmersa en las actividades vinculadas al 800 centenario -que se van a alargar durante todo 2022- y rehusó porque ya tenían "muchas actividades". La de Segovia también declinó esta propuesta, según publicó El Adelantado de Segovia.

"Si hubiera sido otro año, podríamos haber hablado de ello", plantea Rebollo, que tampoco tiene muy claro qué hubiera pasado, visto el revuelo que se ha montado en torno al videoclip que finalmente se grabó en la Catedral de Toledo y que le ha costado el cargo al deán de Toledo.

Según explica Rebollo, no conocían el contenido de la letra ni las secuencias que se pensaban grabar en el espacio religioso porque no entraron en el asunto "en profundidad". "Teníamos muchas actividades y por eso no entramos en ello ni preguntamos por nada más", zanja Rebollo, quien asegura que tampoco conocía a los artistas que iban a protagonizar el videoclip.

El videoclip de 'Ateo' fue grabado en distintos espacios de la Catedral de Toledo, incluida la Sala Capitular. El dimitido deán del Cabildo Primado, Juan Miguel Ferrer, defendió que la historia de la canción representaba una “conversión mediante el amor humano” y que a ciertas actitudes de “intolerancia” contrapone “la comprensión y acogida de la Iglesia”. Pidió disculpas por los errores que se hubieran podido cometer, pero insistió en que el vídeo "no afecta a la fe". Poco después, una treintena de personas se congregaron a las puertas de la catedral para rezar rosarios de desagravio ante el 'sacrilegio' al templo.