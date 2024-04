El Poder Judicial suspende 20 días al presidente de la Audiencia de Ávila por intervenir en 400 asuntos en los que participaba su familia

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial ha impuesto una sanción de 20 días de suspensión de funciones al presidente de la Audiencia Provincial de Ávila, Javier García Encinar, por una falta muy grave del artículo 417.8 LOPJ (la inobservancia del deber de abstención a sabiendas de que concurre alguna de las causas legalmente previstas), tal y como ha confirmado el Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Según adelantó el portal jurídico Confilegal, García Encinar ha intervenido desde 2017 en 400 asuntos en los que participaba su pareja, procuradora, en los que supuestamente habría resultado favorecida, al igual que al hermano de esta, que es abogado en Ávila.

Los hechos fueron denunciados por otro magistrado ya jubilado. García Encinar, ha interpuesto recurso de alzada y por tanto la sanción no es firme y no se está aplicando. En su escrito de alegaciones aclara que no ha sido ponente en ningún procedimiento en el que su pareja ejercía de procuradora y que desde enero de 2023, tampoco en asuntos en los que el hermano era letrado. Alude además a que los magistrados habían acordado no informar de las identidades de las partes.

La decisión no ha sido unánime: hay cuatro votos a favor, los de Wenceslao Olea, presidente de la Comisión, Gerardo Martínez Tristán y Enrique Lucas Murillo de la Cueva; 1 en contra, de José María Macías Castaño, y tres abstenciones, de Juan Manuel Fernández Martínez, Juan Martínez Moya y Álvaro Cuesta Martínez.

El magistrado es presidente de la Audiencia Provincial de Ávila desde 2016 y fue renovado en 2020.

ElDiario.es ha intentado obtener la versión del presidente de la Audiencia Provincial de Ávila, quien ha agradecido el interés pero ha declinado hacer declaraciones.

El presidente de la AP ha recurrido el acuerdo de la Comisión Disciplinaria en alzada ante el Pleno del CGPJ. Por lo tanto, la sanción no es firme aún y no se está aplicando.