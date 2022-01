El Colegio de Periodistas de Castilla y León impugna la Comisión de debates electorales y pide que se revoquen los acuerdos

El Colegio de Periodistas de Castilla y León impugna la Comisión organizadora de los debates electorales ante la Junta Electoral y pide que se revoquen los acuerdos adoptados. La organización profesional considera que se ha incumplido el artículo 3 de la orden por la que se regula la Comisión de debates electorales ante el 13-F al no habérseles invitado a participar. Según la ORDEN 242/2019, en la Comisión organizadora debe estar presente un representante del Colegio como vocal, cosa que no sucedió.

El presidente de la organización, Pedro Lechuga, desconoce por qué no se contó con ellos, a pesar de que la norma estipula la presencia del Colegio Profesional, que cuenta con derecho a voto, debía estar presente como otros medios. "No sabemos si ha sido un error o si se ha debido a la rapidez de la convocatoria. Tenemos que exigir que se cumpla la ley", señala por teléfono. En la Comisión organizadora de los debates electorales obligatorios, se decidió que fuese la empresa privada Radio Televisión Castilla y León, la única productora y emisora de los encuentros, desestimando una propuesta de RTVE para emitir uno de los dos debates.

En dicha Comisión, los medios de las empresas Promecal, propiedad de Antonio Méndez Pozo, y de Edigrup, de la familia Ulibarri, que son quienes controlan Radio Televisión Castilla y León, votaron en contra de que RTVE emitiese uno de los dos debates obligatorios. Lechuga no entra a valorar que medios del mismo grupo tengan un voto independiente, aunque sí considera que hay aspectos de la norma que se pueden mejorar. "Lo lógico sería que haya la mayor pluralidad a la hora de votar. Tenemos que abrir un debate sincero entre los medios y grupos para representar esta pluralidad", indica.

En ese sentido, también cree que sería necesario incorporar a los medios digitales a dicha Comisión de cara al futuro, aunque ahora, "lógicamente no se puede porque no está así estipulado". Para el presidente del Colegio profesional, "las leyes deben acomodarse a la realidad y el mundo del periodismo es muy cambiante", subraya.

Desde el Colegio de Periodistas no saben que posición habrían mantenido sobre si los debates electorales ante el 13-F debían producirse en RTVE, además de en Radio Televisión Castilla y León, y tampoco qué decidirán si, como buscan, se repite la votación. "Nuestra intención es escuchar ambas partes. Como no conocemos las propuestas de cada una de las partes porque no estuvimos presentes no podemos valorar. Queremos escuchar las diferentes opciones primero".

Este lunes, el Comité de empresa de RTVE en Valladolid y los delegados sindicales del ente público en Castilla y León cargaron contra la decisión de la Comisión de Medios, encargada de organizar los debates electorales ante las elecciones autonómicas del 13-F, de excluir a RTVE de la producción de al menos uno de los encuentros.