La consejera de Sanidad de Castilla y León no prevé continuar la desescalada este jueves

La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, no prevé continuar la desescalada este jueves. "Este jueves no creo que nuestros indicadores nos incorporen", ha apuntado en una rueda de prensa tras informar de 230 nuevos contagios, el doble que el martes pasado. La consejera ha esperado que la nueva normalidad no sea "lejana" y que estos casos no supongan "un nuevo crecimiento importante". "La pandemia no ha acabado. Probablemente la nueva normalidad tarde", ha reiterado en rueda de prensa este martes.

Por provincias, León es la que más positivos ha notificado (66), seguida de Burgos (49), Valladolid (40), Salamanca (27), Zamora (27), Palencia (10), Ávila (4), Soria (4) y Segovia (3).

Casado ha alertado de un posible cambio de tendencia. "La incidencia acumulada en Castilla y León está por debajo de la media, pero sabemos que esto puede no significar nada y ser cambiante en muy pocos días", ha explicado la consejera de Sanidad, que ha confirmado varios brotes entre grupos de jóvenes.

"No estamos en nueva normalidad y pido a los más jóvenes máxima prudencia porque hay un nivel de contagio elevado", ha reclamado Casado, quien ha apuntado que la comunidad "puede estar demostrando ya una tendencia creciente". También ha recordado que Castilla y León está dispuesta a "reescalar" las restricciones si la situación "empeora".

"Hubiera querido quitar las mascarillas con menos incidencia y más vacunados"

La consejera de Sanidad ha agradecido que mucha gente siga utilizando la mascarilla en exteriores cuando no se puede guardar una distancia mínima de un metro y medio y se ha mostrado partidaria de haber eliminado las mascarillas en otra situación. "Yo hubiera querido que cuando todas las comunidades tuviéramos una incidencia acumulada por debajo de 50 y con mayor porcentaje de vacunación", ha recalcado.

"A todos nos gusta dar buenas noticias, pero hay que darlas cuando la situación lo permite, y está complicada", ha reprochado Casado, quien ha reivindicado que la cogobernanza "no es tomar decisiones cuando me parece, si no contigo" en referencia a que Sánchez anunciara esta medida sin pactarlo con las autonomías. Casado también se ha mostrado partidaria de que cada autonomía pueda "ajustar" el uso de las mascarillas a la situación sanitaria de cada zona o ciudad, algo que no se ha planteado en el marco legal.