Facyl, el festival contemporáneo de Salamanca desaparecido bajo la gestión de Vox

Ni aviso oficial ni público. Nada de sabe del Festival Internacional de las Artes y la Cultura de Castilla y León (Facyl), que debía haberse celebrado a principios de octubre y que ha desaparecido bajo la gestión de Vox, que dirige la Consejería de Cultura. El consejero de la cartera cultural, Gonzalo Santonja, explicaba hace unos días que este es “uno de los problemas” que ha “heredado” del anterior equipo de gobierno, en el que decidía Ciudadanos qué pasaba con la Cultura. Las redes sociales llevan sin actualizarse desde noviembre de 2021.

Santonja espera “solucionar” el problema del Facyl “sin empujones y sin prisas”. “Y lo haremos consultando a los ciudadanos de Salamanca, que están implicados en todas las cuestiones intelectuales”, aseguraba en el pleno. Pero no se ha vuelto a saber nada del tema. El Ayuntamiento de Salamanca no se ha mostrado “satisfecho” con este cambio de dirección en el Facyl, que organiza la Fundación Siglo bajo la batuta de la Consejería.

Fuentes cercanas a la organización aseguran a este diario que el festival quedó paralizado ante el anuncio de un adelanto electoral en Castilla y León, a la espera de conocer el resultado electoral y el posterior reparto de consejerías. En los dos últimos años, el Facyl pasó de llamarse el 'Festival de Artes de Castilla y León' a 'Festival de Artes y la Cultura de Castilla y León' para también reflexionar sobre las políticas culturales y que no fuera tan musical y lúdico como había sido en la etapa del artista y DJ Carlos Jean.

La dirección del Festival necesitaba impulsar su desarrollo digital, pero tenía “buenas cifras” de público y hubo varios llenos, pese a los problemas logísticos que se produjeron y que obligaron a utilizar espacios con más aforo del esperado. Pero no se ha vuelto a saber nada del tema y desde la Consejería de Cultura no han respondido a la petición de información solicitada por este medio.

Los únicos contactos que han tenido el Ayuntamiento de Salamanca y la Fundación Siglo han sido dos comunicaciones técnicas y una manifestación del alcalde 'popular', Carlos García Carbayo, que ha exigido a la Junta de Castilla y León “ un compromiso presupuestario firme que garantice su calidad”. El Ayuntamiento de Salamanca ha declinado hacer declaraciones al respecto y solo se ha remitido al pleno del Ayuntamiento, en el que rechazaban responder expresamente si este 2022 había Facyl.

La segunda teniente de alcalde y concejala de Cultura, Victoria Bermejo, aludía en el pleno a dos comunicaciones técnicas de la Fundación Siglo: una solicitando los espacios habituales del Facyl para principios de octubre y otra preguntando por la disponibilidad del Centro de las Artes Escénicas y de la Música (CAEM) para celebrar un festival de Zarzuela.

El Ayuntamiento insiste en la importancia de mantener el Facyl en Salamanca y en conservar “la línea vanguardista de estos años anteriores” y se ha mostrado a disposición de la consejería “para facilitarles propuestas”.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en Ayuntamiento, José Luis Mateos, lamenta el “desprecio a la ciudad” que supone que no se celebre el Facyl este año. “La Junta dice que el Ayuntamiento no les ha cedido espacios y el Ayuntamiento que la Junta no tiene interés. Es muy grave que no haya Facyl este año por falta de entendimiento o por rivalidad política”, reprocha en declaraciones a este diario.

Mateos también carga contra el presidente de la Junta de Castilla y León y exalcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco. “No se implica lo más mínimo”, afea el portavoz socialista, que reconoce que en los últimos años el festival estaba un poco “deslucido” ante las reducciones presupuestarias. “Al celebrarse en octubre, las fiestas se alargaban y atraía visitantes”, recuerda.

300.000 euros presupuestados y una coordinación sin licitar

El presupuesto previsto por la Fundación Siglo para celebrar el Festival Internacional de las Artes y la Cultura de Castilla y León en 2022 era de 300.000 euros, inferior al de anteriores ediciones, en las que había rondado los 400.000 euros.

En marzo de 2022 —tras las elecciones autonómicas pero antes del pacto PP-Vox—, la Junta de Castilla y León sacaba a concurso varios lotes de contratación del servicio de coordinación artística del Facyl (y el de otros dos festivales que organiza la Fundación Siglo).

Los lotes del Festival Escenario y el de Circo Internacional (CIR&CO) se adjudicaron según los trámites ordinarios, pero el tercer lote, valorado en 24.200 euros, quedó desierto en abril al no haberse presentado ningún licitador para coordinar el Facyl, que en un principio estaba previsto que se celebrara entre el 4 y el 9 de octubre, con un mínimo de veinte espectáculos de veinte compañías distintas. Nada se ha vuelto a saber del tema.

Este diario ha preguntado a la Consejería de Cultura en varias ocasiones por esta cuestión y todavía no ha obtenido respuesta.