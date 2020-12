'Gamonal', un cómic que profundiza en las protestas de 2014: "Es un mito necesario, la gente común es capaz de vencer a los poderosos"

"No todos los mitos tienen que ser de griegos. El de Gamonal es un mito necesario, que el común es capaz de vencer a los más poderosos". Habla Sergio izquierdo, historiador burgalés, profesor de instituto y guionista de la novela gráfica 'Gamonal. En el eco de un mismo recuerdo' (ed. La oveja roja), que pretende contar la historia del barrio burgalés de Gamonal, que saltó a la prensa nacional en las protestas de 2014, y que aspira a publicarse en marzo de 2021. "El objetivo es que se entienda por qué la gente salió a la calle en 2014, cansados de toda la situación, pero también contar la historia de un pueblo, una gente y un barrio que al unirse se hizo viral y pararon al monstruo", plantea la ilustradora −también burgalesa− de esta novela, María de la Fuente.

Este cómic está ya en proceso de edición y ha iniciado hace poco una campaña de crowdfunding en Verkami para apoyar este proyecto, que recorre a través de sus viñetas cómo se vivieron en Gamonal las protestas de 2014 y el juicio de 2017 −10 condenados a seis meses de prisión y una mujer condenada a un año de prisión−, pero que también profundiza en otros aspectos de Gamonal como el maestro fusilado durante la guerra civil, el aeródromo desde el que salieron los aviones que bombardearon Gernika o cómo fue la anexión del pueblo de Gamonal a la capital burgalesa. "El barrio tiene una historia muy rica", reivindica Izquierdo ante elDiario.es.

En 2014, el Ayuntamiento de Burgos −entonces en manos del Partido Popular− quiso imponer un bulevar que los vecinos rechazaron porque creían que el barrio necesitaba más apoyo en otras áreas como en Servicios Sociales. Una 'obra faraónica' diseñada por una empresa de Miguel Méndez Pozo, 'el jefe', y que iba a ejecutar una empresa amiga. Méndez Pozo fue condenado en los años 90 por falsedad documental en el caso de la construcción y es propietario de varios medios de comunicación en Burgos y en Castilla y León.

Los vecinos salieron a la calle en contra de esta imposición en 2014, pero no fue la primera vez que estos burgaleses han reclamado sus derechos en un barrio donde el asociacionismo es muy fuerte. El cómic de Sergio Izquierdo y María de la Fuente tiene por detrás varios años de investigación y entrevistas con vecinos de Gamonal, manifestantes e historiadores. Algunos personajes de la historia son vecinos reales −como Honorato Rupelo, uno de los que todavía recuerdan el pueblo Gamonal antes de la anexión en 1955−. También harán sus 'cameos' varias figuras de la política autonómica y nacional en una novela que retrata a policías, periodistas e incluso músicos burgaleses, pero que no olvida a uno de sus grandes hombres de letras, Virgilio Mazuela.

La novela gráfica, teñida de nostalgia, plasma a través de una joven barcelonesa de origen burgalés el inicio de las protestas, las detenciones y el proceso judicial posterior. "Pero lo que pasó en 2014 es solo la punta del iceberg. Hay que retrotraerse también en problemas en esta zona, edificada a finales de los 70 y principios de los 80 "sin apenas dotación y con problemas de espacio" en un barrio obrero en el que el desempleo es uno de los mayores problemas a los que se enfrentan. "No hubo criterio ni orden salvo un beneficio constructor. Es un barrio caótico", asegura Sergio Izquierdo, quien lamenta que, históricamente, en otras zonas de Burgos los problemas se afrontan con "diálogo" mientras en Gamonal se ha utilizado "el ordeno y mando".

En 2017, Izquierdo comenzó a dar los primeros pasos para contar esta historia con Fernando Ortega. La intención era hacer un ensayo, pero para entonces la cuestión de Gamonal se había publicado ya en numerosas revistas y libros. Así que apostaron por el formato cómic. "Frente a los libros de lectura crítica como 'Gamonal. Historia desde abajo', buscamos un foco más romántico porque necesitamos referentes en los que creer", declara Izquierdo.

El primer ilustrador no pudo compaginar el proyecto con su vida personal y laboral y en 2018, Sergio Izquierdo contactó con María de la Fuente, a quien conocía por un trabajo explicativo que realizaron en el Centro Social Recuperado de Gamonal. Mano a mano, ambos fueron dando forma a esta obra que estará terminada en los próximos meses.

"Cuando me avisó, el lo tenía prácticamente hecho, mi parte ha sido básicamente la visual", señala a este diario María de la Fuente, ilustradora y licenciada en Historia del Arte. Aficionada al cómica belga, francés y español, esta es su primera novela gráfica, se confiesa "versátil" en el dibujo. "No es que haya utilizado este estilo específicamente para el cómic, pero es el que me sale así suelto", indica.

Laia, la protagonista de esta historia, volverá a Gamonal, donde se criaron sus padres antes de irse a vivir a Barcelona, en un éxodo constante que viven Burgos y otras ciudades de Castilla y León. Precisamente viajará hasta Burgos en 2017, mientras se celebra el juicio contra los que fueron detenidos en las protestas vecinales. En Gamonal podrá conocer que hay un Burgos más allá del medieval y monumental del centro. Que Gamonal, uno de los barrios españoles con mayor densidad de población, es mucho más que unas protestas por un bulevar. Gamonal es éxodo rural, es empleo y desempleo, es una población cada vez más mayor. Gamonal es donde David venció contra Goliat y ha pagado su lucha. El barrio se ha sentido "castigado" en los últimos años por las protestas y ahora enfrenta una nueva propuesta del Ayuntamiento −en manos del PSOE− con escepticismo.

El lector podrá profundizar en las protestas, pero también conocer la historia del pueblo y posterior barrio burgalés, cómo se formó en la edad media, el paso de romanos y napoleónicos por Gamonal y cómo el bando franquista fusiló a Fernando Plasencia en 1936, maestro de Gamonal. No es que estuviera especialmente significado en política, pero fue fusilado incluso antes que al secretario general de la CNT burgalesa en 1936, Nicolás Neira.

"Recordar a veces equivale a prever el futuro de Gamonal", asegura el autor de 'Gamonal. En el eco de un mismo recuerdo'. Izquierdo reconoce que con los años se ha mitificado el caso de Gamonal, precisamente por proceder de una ciudad tan conservadora como es Burgos, en la llanura castellana. "Hay mitos que son necesarios y en los que hay que creer y tener presentes, que los comunes somos capaces de plantar cara a los poderes establecidos. Todos a una, como los de Fuenteovejuna", reflexiona.