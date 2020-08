Castilla y León apenas dio material para teletrabajar en el confinamiento: el 96% de los funcionarios utilizó su propio ordenador

Castilla y León apenas dio material para teletrabajar en el confinamiento. Así lo refleja la auditoría de la Inspección General de Servicios, que analiza el trabajo en la Administración Pública del 16 de marzo al 30 de abril a través de un muestreo (477 trabajadores entrevistados de servicios centrales y 985 de los servicios territoriales). Según esta encuesta, el 96% de los funcionarios utilizó su propio ordenador.

Este informe señala que las "dificultades" para teletrabajar de este colectivo han sido "evidentes", como los fallos de la conexión o la falta de medios. Además, como casi todos los funcionarios utilizaban sus ordenadores personales, han tenido que compartirlos con otros miembros de su familia o estos medios estaban "obsoletos" y " con un nivel de seguridad precario que imposibilita la utilización de la conexión remota".

En el 96% de los casos, los trabajadores tuvieron que utilizar sus propios medios. El informe destaca el esfuerzo "encomiable" de los empleados públicos. "Algunos han adquirido un ordenador, por no disponer en su domicilio de ningún medio y no habérselos facilitado la Administración", ejemplifica. Otros trabajadores han realizado el trabajo no presencial exclusivamente con un teléfono móvil.

Solo en el 4% de los casos la Junta proporcionó material. De los 19 centros analizados, la Dirección Provincial de Soria proporcionó material a sus empleados (28 ordenadores, 46 móviles y 17 tablets), el Servicio Territorial de Hacienda de Ávila y la Gerencia Provincial del ECYL de Segovia ha facilitado un ordenador a todos los efectivos que podían hacer su trabajo de forma no presencial y no contaban con los medios necesarios.

La mitad no pudo realizar todas sus funciones

La mitad de los funcionarios de Castilla y León no pudo desempeñar todas sus funciones durante el pico de la pandemia. El 54,2% de los empleados públicos no pudo realizar todas sus funciones ante la suspensión de plazos administrativos, la ausencia de digitalización de expedientes, la falta de firma electrónica y la "necesaria" adaptación de procedimientos, entre otros.

Algunos encuestados también destacan que la falta de medios o las actividades no esenciales pero que necesitan presencialidad provocaron que no se pudiera ejecutar todas sus funciones, como también han influido el cierre de fronteras, la documentación cuya consulta no puede hacerse de forma digital, el cierre al público y la suspensión de actividades presenciales, como pueden ser actividades deportivas o escolares, por ejemplo.

También hay que tener en cuenta el número de funcionarios que son conductores, ordenanzas o aquellos que tienen labores de campo, cuyo trabajo es obligatoriamente de carácter presencial. Todos estos factores han provocado que, en algunas ocasiones, el volumen de trabajo haya sido inferior al habitual.

Sin embargo, el 47,2% de los analizados considera que el volumen de trabajo ha sido superior por la pandemia, ante la necesidad de puesta en marcha de nuevos procedimientos con tramitación electrónica o con el incremento de las consultas de los ciudadanos.

Inspección asegura que algunos funcionarios se han acogido a un permiso especial para conciliar sin que haya sido "imprescindible". "Se ha interpretado de manera muy diferente en unas unidades y en otras, ya que en algunas ha habido un porcentaje muy significativo de trabajadores que se ha acogido a esta medida, que contrasta con aquellas en las que ningún empleado público se ha amparado en ella", justifica.

"Para la concesión del permiso por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable sería necesario que se justificara suficientemente la situación excepcional y que fuera debidamente autorizada, pudiendo dispensar del desarrollo del trabajo total o parcialmente, en función de las circunstancias concurrentes", recomienda.

Valoración positiva

A pesar de la falta de planificación y de medios, la valoración de los funcionarios del teletrabajo es positiva, con ventajas como el ahorro de tiempo de desplazamiento, paliar las dificultades de cobertura de determinados puestos, contribuir a la protección del medio ambiente y a la lucha contra la contaminación, e incidir positivamente en las políticas contra la despoblación del medio rural, "tan necesarias en esta Comunidad".

Las principales ventajas son una mejor conciliación, una mejora de la actitud de los trabajadores y un aumento de su rendimiento. Respecto a los inconvenientes que los funcionarios han percibido, sobre todo está la falta de medios y la ausencia de instrucciones precisas por parte de sus superiores.

Recomendaciones

Inspección recomienda elaborar un plan de contingencia por si hubiera una segunda ola en la epidemia de la COVID-19. "La Administración debe tener previstos mecanismos para poner en marcha, con carácter inmediato, las medidas necesarias para reorganizar el trabajo, de forma que se garantice la mejor prestación posible de los servicios públicos", insta Inspección.

"Es prioritario dotar a la Administración de un plan de contingencia con el que hacer frente rápida y eficazmente a estas posibles situaciones", agrega el informe. Por este motivo, Inspección propone que se elaboren fichas de configuración para conocer qué material, horario y funciones tiene cada trabajador; crear grupos de trabajo para hacer un seguimiento del trabajo de los empleados y que cada funcionario cumplimente un documento de compromisos.

También se recomienda elaborar un plan individual con las tareas, la progresión y la periodicidad de su cumplimentación. La cuarta recomendación implica también a los jefes: instrucciones claras y precisas sobre el desarrollo del trabajo: canales oficiales y por escrito, con preferencia al correo corporativo, videoconferencias y la determinación de las franjas horarias de disponibilidad.

Además, apuesta por continuar avanzando en en nuevas fórmulas de organización. "Sería una buena idea que la Administración tomara en consideración que otra forma de trabajar es posible, tal y como la propia experiencia se ha encargado de evidenciar a través del mayor experimento realizado", valora el estudio.

Además, Inspección considera que esta es una "buena oportunidad" para avanzar en el establecimiento de objetivos y el refuerzo de los criterios de medición "que permitan valorar los avances en las tareas asignadas y evaluar el rendimiento". En otras palabras: más objetivos y menos horas 'muertas'.