El consejero de Economía de Castilla y León todavía no cuenta con la mayoría suficiente para aprobar el techo de gasto

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves el límite de gasto no financiero para 2022, que alcanza los 11.621 millones de euros y que supone un incremento del 5,84 % respecto del de 2021. El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, espera que el techo de gasto se incluya el viernes en la Junta de Portavoces para su posterior debate en las Cortes de Castilla y León la próxima semana, aunque todavía no cuenta con la mayoría suficiente.

El debate, que se celebraría en la sesión del miércoles -previsiblemente-, todavía está abierto, puesto que los grupos parlamentarios -salvo PP y Ciudadanos- no han confirmado al consejero qué votarán, aunque el titular del ramo se ha mostrado "optimista" de poder aprobar primero el techo de gasto y, más adelante, los Presupuestos Generales de la Comunidad. "Estamos trabajando para que esto sea así", ha apuntado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Carriedo ha achacado un posible aumento de las cuentas autonómicas a los fondos europeos, el pago del IVA de 2017 -que la Junta cifra en 190 millones de euros- y al "buen comportamiento de la economía", que ha derivado en una recaudación tributaria. "Nos perjudica el modelo de financiación y la disminución del fondo COVID", ha apuntalado el consejero, que ha acusado al Gobierno de "hurtar" el fondo COVID que reclamaba Castilla y León para 2022 y que el Gobierno ya había anunciado que no entregaría. "No habría crecimiento ninguno si no fuera por los fondos de la Unión Europea y otros ingresos", ha agregado el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea. Ambos han instado a reformar de manera "urgente" el modelo de financiación para que Castilla y León sea "viable".

Esta mañana, el delegado del Gobierno, Javier Izquierdo, ha sugerido que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, esté "obligado" a pedir a Pablo Casado que apoye los Presupuestos porque pagará el IVA de 2017 y asumirá el déficit de la Comunidad por el exceso de las entregas a cuenta de 2020. Ante esta propuesta, Carriedo e Igea se han mirado y se han reído irónicamente. El consejero de Economía ha mantenido su "exigencia" de que el Gobierno abone los 190 millones de euros (182 millones del IVA y 8 millones de deuda acumulada) en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo.

Un techo de gasto mayor

El techo de gasto se obtiene de la suma de los ingresos no financieros que prevé obtener la Comunidad el año que viene y que se sitúan en 11.238,55 millones de euros, el 8,7 % más que en el Presupuesto de 2021; así como de los recursos asociados al déficit, que el Gobierno de España ha fijado en el 0,6 % del Producto Interior Bruto (PIB) regional y que equivale a 378,34 millones. A la cantidad obtenida hay que añadirle 4,42 millones de euros como consecuencia de los ajustes de Contabilidad Nacional.

El resultado de la operación son los 11.621 millones de euros de gasto no financiero en los que como máximo podrá incurrir el Gobierno de Castilla y León durante el año que viene, 641 millones más que el previsto en el presupuesto de 2021.

El techo de gasto acordado este jueves es coherente con el escenario macroeconómico proyectado para el próximo ejercicio, donde se estima que el Producto Interior Bruto (PIB) regional será del 4,9 % en 2022. Asimismo, la tasa de paro se prevé que en 2022 se sitúe en el 12 % y, en términos de empleo (equivalente a tiempo completo), se espera un aumento del 2,4 % en 2022.

Para la estimación de este techo de gasto se han considerado tanto las entregas a cuenta comunicadas por el Estado, como la bajada de la financiación extraordinaria y los fondos de la Unión Europea. Asimismo, aunque continúa vigente la suspensión de las reglas fiscales, la tasa de referencia del déficit se ha situado en el 0,6 % del Producto Interior Bruto.

La aprobación del techo de gasto supone asentar la base para iniciar el proceso de elaboración del proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2022.