Los trabajadores de Siro, dispuestos a “renegociar el plan de competitividad” con la empresa y administraciones

Al grito de “a por ellos” recibían los empleados de las fábricas de Sirio en Castilla y León a sus compañeros que les iban a representar en la reunión con varios miembros de la Junta de Castilla y León. Tras más de dos horas de encuentro, las sensaciones para ambas partes fueron “positivas”. En esta primera toma de contacto, los trabajadores han mostrado su disposición de volver a negociar el pacto de viabilidad que Siro Cerealto reclama para poder seguir funcionando. Por su parte, el Ejecutivo se ha comprometido a mediar para sentar a representantes sindicales, empresa y administraciones “mañana”. Eso sí, “si la empresa acepta”.

Así lo ha asegurado el presidente del Comité de empresa Cerealto Siro en Aguilar de Campoo, Alfredo Alonso. Nada más concluir la reunión, el trabajador se ha mostrado esperanzado en buscar “un punto de acuerdo y salvar el empleo de las 1.500 personas” que componen la plantilla de las plantas de Castilla y León afectadas.

Precisamente, desde las comarcas de Toro, Aguilar de Campoo, El Espinar y Venta de Baños, afectadas por un posible cerrojazo definitivo, más de un centenar de personas se han concentrado ante las puertas de las Cortes, en Valladolid, para reclamar una solución para el cada día más negro futuro de la compañía. Estaban allí para reclamar una solución al atolladero que se encuentran después de que la marca galletera decidiese paralizar las producciones y dejar de pagar salarios, en concreto desde el mes de mayo.

Esto último se pudo saber este martes, como lo desveló la presidenta del comité de empresa en Venta de Baños, Mari Mar Rodríguez. También presente en la reunión, a su conclusión, Rodríguez ha afirmado que “quiere una solución para la planta” y ha reclamado que Cerealto Siro deje claro si cuenta con ellos. Lo que no van a transigir, como explicó la representante, es que “haya traslados o despidos”, puesto que, de aprobarse finalmente el plan de viabilidad, tienen dos años por delante para “saber” lo que pueden hacer.

Los representantes sindicales dejaron claro que los comités estarán “unidos” en las negociaciones y buscarán sacar a la empresa un compromiso de viabilidad de todos los centros.

Encuentro “cuanto antes”

Por parte de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, justo antes de entrar a la reunión, ha asegurado que “están aquí para ayudar” y que trabajarán “hasta el último momento” para llegar a buen término. “Siempre hay una salida”, ha asentido el presidente del Ejecutivo autonómico. Ya concluida la reunión, el portavoz y consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo ha resumido que se comprometen a mediar entre Siro y sus trabajadores para renegociar el plan de viabilidad. Es por eso, como ha afirmado, que ha traslado su voluntad de sentar a directivos, comité de empresa y todas las administraciones implicadas “cuanto antes”.

Carriedo ha urgido a ambas partes a acercarse y tener que realizar “algunas renuncias” en un conflicto que precisa de una solución casi inmediata, por los impagos a proveedores, empleados y la retirada de los únicos fondos con intención de reflotar la compañía. El portavoz, sin fijar una fecha para una reunión, ha reclamado “un último esfuerzo” para conseguir un plan con garantías de futuro que permita mantener los puestos de trabajo.

“Falta de transparencia”

El 'no' al plan de viabilidad fue uno de los motivos que la propia compañía galletera esgrimió para culpar a “una parte de los trabajadores” de la retirada de los dos fondos de inversión. Sobre esta negativa, la presidenta del Comité de Empresa de Siro en Toro, María José de la Iglesia, ha explicado que esta postura buscaba sentar a negociar a la compañía y acercar posturas. “La empresa debe poner algo para que ese no se convierta en un sí. Buscamos soluciones pero no quisieron aceptar ninguna”.

La postura del centro de El Espinar fue la misma que la de Toro, como han explicado Óscar Escudero y Samuel Téllez, representantes de CCOO y UGT en el centro. Esa negativa, según el primero, se justifica “porque los trabajadores no creyeron en la empresa” y ahora se “agarran a un clavo ardiente” para que la mediación de las administraciones les lleven a un final feliz.

Y es que el fin de esta historia está próxima para bien o mal, como ha asegurado Escudero, con familias que dependen enteramente de las fábricas de Siro con “dos o tres sueldos”. Asimismo, algo que han reclamado es “transparencia” en la negociación y que se deje de culpar a los trabajadores. “Estamos dispuestos a sentarnos y por favor que dejen de culparnos”, ha aseverado Téllez.

Es esa falta de “transparencia” con los trabajadores por parte de Siro lo que los alcaldes de los municipios afectados han recriminado a la marca galletera. Los regidores de Venta de Baños y Aguilar de Campoo y de Toro, también se han reunido este miércoles con la Junta para abordar soluciones.

Los representantes han coincidido en señalar que la situación es “crítica” y han abogado por “poner todo lo que podamos entre todos” para salvar el empleo dentro de un sector de “enorme importancia” en la Comunidad.

Más de un centenar de personas en las puertas de las Cortes

A las 11.00 de la mañana estaban convocados a las puertas de las Cortes, en Valladolid, los trabajadores de Siro en Castilla y León para exigir una solución al conflicto. En representación de los más de 1.500 empleados de la fabricante de la marca galletera, más de un centenar de personas ha acudido a esta cita, aunque con mayor presencia de la delegación de Venta de Baños.

Entre las reclamaciones, portadas y cantadas por los asistentes, algo tan sencillo, aparentemente, para cualquier trabajador: “Queremos cobrar”. Además de otros eslóganes como “los inversores somos los trabajadores” o “no al cierre de Galletas Siro” .