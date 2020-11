Igea avanza la extensión de test de antígenos, desliza el cierre de casas de apuestas y valora la vacuna de Pfizer

El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha avanzado este lunes que se extenderá la realización de test antígenos, que se cerrarán las casas de apuestas, al tiempo que ha valorado el anuncio de Pfizer sobre la eficacia de la vacuna, si bien no pone fecha a su administración para no generar "frustración".

Así lo ha señalado en declaraciones realizadas en la Brújula Onda Cero Castilla y León. En este espacio, el dirigente autonómico ha explicado que en los próximos días no se tomará ninguna medida "restrictiva" hasta ver los resultados de las adoptadas hasta este momento. Sin embargo, sí ha avanzado que extenderán de forma "más intensa" la realización de test de antígenos después de los "buenos resultados" que están dando en Madrid. "Nos permiten tomar decisiones más rápida y mejora tanto el aislamiento como las cuarentenas", ha argumentado para incidir en que se irán implementando de manera "progresiva".

Igea ha explicado que se diseñaran estrategias en dos líneas para extender este cribado. Una irá dedicada a su utilización en aquellos sitios donde se haya perdido la trazabilidad y otra, de manera sistemática, en pacientes sintomáticos y personas con contacto directo con positivos, y siempre de forma "complementaria" con las pruebas PCR.

El vicepresidente ha insistido en que se está en un momento de "estabilización" de la curva tal y como demuestran la tasa de PCR en los últimos siete días y que se encuentra en los 418 por cada 10.000 habitantes cuando el 1 de noviembre estaba en 465.

"Las medidas están ayudando. "Somos relativamente optimistas de que esto empiece a mejorar y la Incidencia Acumulada comience a bajar. Hay que esperar entre siete y 14 días y ser pacientes", ha añadido para reconocer que hay un problema "serio" con la ocupación hospitalaria.

En este sentido, considera que hay "margen" para evitar el colapso, aunque "poco", pero que se van tomando decisiones con "antelación" para asumir esa subida de nivel que espera para los "próximos días".

"Va a haber más muertos, es inevitable. Primero sube la incidencia, luego los ingresos, más pacientes en las UCIs y mayor mortalidad. Es la secuencia que hemos aprendido durante todos estos meses de pandemia", ha lamentado.

Igea reconoce que hay un problema en el sistema sanitario, pero ha negado que sea "estructural". "Es de agotamiento, de fatiga, de falta de profesionales en las UCIs", ha apuntado para insistir en que en esta segunda ola no se ha parado la actividad quirúrgica y la programada de prioridad 1 para evitar también que se incremente esa "otra mortalidad" que está asociada a la COVID-19.

En esta situación, ha continuado, la Junta tenía dos opción, dar la patada "hacia adelante" hasta que el "balón" del sistema sanitario rompiera las costuras o tratar de "disminuir" el cansancio y la presión a los sanitarios, dándoles "estabilidad" e intentando "fidelizarlos". "Estamos en una guerra, esto es un drama mundial y tenemos lo que tenemos y con eso lo que hay que hacer es reordenar su carga con inteligencia y no multiplicarla por cuatro", ha apuntado.

Economía

Sobre el Plan de Choque reconoce que los 70 millones programados son "pocos" y seguro que no llegan para reparar "todo el daño" que se ha producido en sectores como el hostelero, pero ha abogado por concentrar las ayudas para asegurar el mantenimiento de la "mayor actividad posible", al tiempo que ha pedido al Gobierno un plan nacional de rescate. "No puede ser que el Gobierno delegue la toma de decisiones y el apoyo a estos sectores porque las Autonomías tenemos la capacidad que tenemos", ha subrayado.

En este punto, ha coincidido con aquellos que critican, "de forma razonable" que se cierre la hostelería y no las casas de apuestas, por lo que ha avanzado que en los próximos días se tomará una decisión "al respecto".

Vacuna

Por último, ha valorado el porcentaje de eficacia anunciada por Pfizer para su vacuna contra el coronavirus. Sin embargo, ha preferido no poner fecha a su administración para no generar "más frustración". "El presidente del Gobierno dijo hace poco que en noviembre y estamos ya y no hemos llegado", ha señalado para recordar que la adquisición de las dosis está centralizada.

Pero eso llegará dentro de "varios meses". Antes, ha agregado, habrá que establecer un protocolo nacional que establezca, "con criterios lógicos", el reparto. "Es una muy buena noticia, pero hay que vivir y trabajar cada día. No hay que desesperarse e ir poco a poco, no pensar que la cuesta se acaba en la siguiente curva porque eso genera mucha frustración", ha concluido.