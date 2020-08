Igea valora un estado de alarma para Castilla y León si es necesario, aunque "ahora no es el momento"

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, valora un estado de alarma para la Comunidad si es necesario. "Ahora no es el momento", ha señalado Igea en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

El vicepresidente autonómico ha señalado que esta herramienta legal está ya contemplada y que, si es necesaria, se pedirá. "Si es imprescindible, tomaremos las medidas necesarias. Todas las medidas están planteadas", ha insistido en varias ocasiones el portavoz de la junta y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior.

"En estos momentos, insisto, no nos lo hemos planteado. Habría que solicitarlo al Consejo de Ministros, el Gobierno lo aprueba y en este Estado de Alarma Regional, que se actualizaría cada catorce días. Entendemos que la autoridad la ejerceríamos nosotros, la Junta, por delegación, que se puede hacer", ha aventurado Igea.

"Somos la 13ª Comunidad en incidencia acumulada y procuramos que la situación no empeore", ha insistido Igea, porque el objetivo es no volver a una situación límite como la de marzo y abril. "Vamos a tomar las decisiones que tengamos que tomar para evitar escenarios como los de marzo y abril", ha remachado. "No hay nada más catastrófico para la economía y el futuro de la Comunidad que permitir que se volviera a una situación como la de marzo".

"Esto no significaría volver a la situación anterior, si no que es una herramienta para tomar decisiones si viéramos que con las que tenemos no es suficiente. En este momento no nos lo hemos planteado", ha concretado Igea. "Tú puedes tener el estado de alarma y no tomar ningún tipo de decisión, o tomarlas en zonas geográficas delimitadas", ha explicado el vicepresidente autonómico.

"Estamos trabajando para que no nos arrastre ese tsunami"

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha mostrado su preocupación por la situación en las autonomías limítrofes porque "estamos ene l medio de muchas zonas de epicentro" y las más de 100.000 tarjetas sanitarias -y más que no han pedido el cambio de tarjeta- que han venido de otras zonas del país. "Bienvenidos sean, pero mucho cuidado con los contagios". "Con las medidas de contención, estamos intentando trabajar para que no nos arrastre ese tsunami, que sea lo mínimo posible y manejable", ha afirmado Casado.

La consejera ha reflexionado sobre el tema de las hospitalizaciones: "Cuantos más casos hay, más posibilidades de hospitalización y de UCI hay. Si controlas ese número de casos y es más pequeño, esas hospitalizaciones se retrasan".

Sobre la aplicación móvil de rastreo, Casado ha señalado que este lunes ha escrito al ministro de Sanidad, Salvador Illa, solicitando que envíen el kit de bienvenida para tener acceso a la base de datos y que los usuarios puedan utilizar esta aplicación. "Tengo la sensación de que a lo mejor en la primera quincena de septiembre completamente operativa", ha augurado la consejera.