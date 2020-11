Un juzgado investiga al Ayuntamiento de Villadiego (Burgos) por prevaricación en la adjudicación de un centro de día a la Fundación Aspanias

El juzgado de Instrucción de Burgos número 2 investiga un caso de presunta prevaricación administrativa por parte del Ayuntamiento de Villadiego y la Fundación Aspanias, a quien se ha adjudicado a dedo el suelo municipal para la construcción y explotación de un centro de día. La denuncia parte de un exconcejal que no sólo sospecha de la legalidad de adjudicar un proyecto de más de 500.000 euros mediante el procedimiento de contrato negociado sin publicidad, sino de un posible sobrecoste y en general de un amaño en toda la operación en la que no faltan relaciones empresariales y personales entre la concesionaria y la constructora. La Fundación Aspanias, dedicada a tutela e inserción de personas con discapacidad intelectual, ha sido sancionada recientemente por la Inspección de trabajo por vulnerar derechos de los trabajadores que desarrollaban su actividad en un sótano.

Según se relata en la denuncia, en el año 2015 el Ayuntamiento adquirió la Residencia de Ancianos Santa María por dos millones de euros. Según informó el entonces alcalde, Ángel Carretón, el Consistorio se vio “obligado a la compra” por el “inminente cierre que se cernía” sobre el centro y por las consecuencias que habría para los residentes. También confirmó que se había previsto ceder la explotación de la residencia a la Fundación Aspanias Burgos ya que en ese momento ninguna otra empresa quería hacerse cargo. La propuesta de adjudicación se aprobó por unanimidad. El contrat o establecía una explotación durante 25 años con un periodo de carencia de dos, período durante el que no se exigió pago alguno de canon a favor del Ayuntamiento, para dar tiempo a Aspanias a reorganizar la actividad conforme a sus criterios de gestión.

Los antecedentes: una residencia para Aspanias por 5.000 euros al mes

El denunciante considera que ya en ese momento hubo un trato de favor hacia Aspanias al no cobrarse canon durante dos años mientras la empresa concesionaria desarrollaba una actividad económica lucrativa. Pero, además, no se le exigió que cumpliese una cláusula del contrato que propuso la oposición que obligaba a la concesionaria a adquirir los productos necesarios para su funcionamiento en los establecimientos del municipio, algo que se incumplió “flagrantemente” sin sanción alguna.

Pero, además, el alcalde “actuando de manera unilateral y absolutamente negligente e irresponsable” cedió la explotación por una renta de 5.000 euros al mes, “muy por debajo del precio de mercado”. La residencia cuenta con 70 plazas y sus residentes abonan unos 1.300 al mes, lo que hace una facturación mensual de no menos 100.000 mensuales. Estas condiciones perjudican al Ayuntamiento que gastó dos millones en la adquisición de la residencia.

No fue el único negocio con el Ayuntamiento de Villadiego claramente ventajoso para Aspanias. El 27 de febrero de 2019 el Diario de Burgos publicó la noticia de que el Ayuntamiento de Villadiego y la empresa concesionaria de la de la gestión de la Residencia de Ancianos del municipio, Fundación Aspanias, llevaban largo tiempo trabajando en el proyecto de construcción y puesta en marcha de un Centro de Día que se iba a erigir junto a la Residencia de Ancianos que, aparte de complementar el servicio prestado por esta última, situaría al municipio a la vanguardia como centro de referencia en atención asistencial en la comarca. Tanto la residencia de ancianos como el futuro centro de día estarán conectados, puesto que se encuentran en fincas colindantes.

En la información se daba detalle del anteproyecto de construcción (ubicación, superficie, dependencias…) sino que recoge también las valoraciones efectuadas por parte del equipo redactor. “La innovación en la construcción y gestión tiene que ver con la experiencia de 55 años de Aspanias en este tipo de espacios”, explicaban. Incluía además las declaraciones de la Fundación Aspanias José María Ibáñez que señalaba que el centro de día sería un “recurso social, cultural, artístico, creativo e innovador”.

Tal y como apunta la denuncia, “del contenido del citado artículo se infiere, sin ningún género de dudas, que la Fundación Aspanias no solo ha intervenido decisivamente en el proyecto de construcción y gestión del Centro de Día, tal como reconoce sin ambages el propio equipo redactor, sino que ella es el “alma mater” del centro de día y quien se va a encargar de su gestión, tal y como se desprende por un lado del lenguaje patrimonialista que emplea el director-gerente de la fundación utilizando expresiones inequívocas tales como: “pretendemos que sea”; del hecho de atreverse a anticipar el tipo de programación que se ofrecerá en dicho centro y, fundamentalmente, por la propia ubicación elegida: justo al lado de la residencia de ancianos, ocupando parte del jardín y comunicada directamente con esta última, permitiendo así un uso compartido de ambas instalaciones”.

Un anteproyecto para un arquitecto técnico que ya tenía a un hijo trabajando para Aspanias y con quien había hecho negocios

El proyecto lo promovía el Ayuntamiento, que el 14 de marzo de 2019 anunció la exposición pública del anteproyecto técnico. La redacción se encargó, por parte del Ayuntamiento, al arquitecto técnico José Manuel González, profesor de la Universidad de Burgos y empresario y administrador de Jovilma Construcciones y de Areniscas de los Pinares Burgos-Soria SL. Siempre según el denunciante, González, a través de Jovilma tiene un “fuerte y estrecho vínculo tanto a nivel personal como a nivel empresarial” con Ibáñez. Aspanias adquirió en su momento viviendas de protección oficial construidas por Jovilma. Pero además hay otra relación. Aspanias se encargó de repartir el periódico semanal La Voz de Pinares en la comarca de la Sierra- Pinares burgalesa que editaba González, que controlaba y explotaba una fábrica de areniscas en Vilviestre del Pinar.

Pero hay más. Un hijo de este arquitecto técnico no solo trabaja desde el año 2018 para la Fundación Aspanias como técnico de empleo, y también lo hizo para Grupo Aspanias en el año 2017,así como también para la Fundación Cisa, entidad vinculada igualmente al Grupo Aspanias. Por si eso fuera poco, llevó a cabo el proyecto de ejecución del centro de día a través de la empresa González Moreno Actividades Inmobiliarias SL, de la que es administrador solidario.

Aparte de las relaciones empresariales entre Aspanias y el redactor del anteproyecto y su hijo, el denunciante también apunta al presupuesto de construcción 507.691,80 € (IVA Incluido) “un precio precio absolutamente desorbitado y excesivo” teniendo en cuenta los precios reales de mercado para acometer una construcción de estas características y con coste cero del suelo, puesto que lo cedía el Ayuntamiento.

El coste de mercado, apunta la denuncia, estaría en torno a los 279.230,49 y los 329,999,67 euros (IVA incluido), un 35 % o 45 % menos que el presupuestado. El procedimiento de contratación no fue abierto, esto habría permitido obtener un precio más bajo. Se optó “de forma irregular” por un proceso de contratación negociado sin publicidad donde el precio de construcción a abonar por el Ayuntamiento de Villadiego quedó fijado en un 85 % del precio de construcción, mientras que la adjudicataria, la Fundación Aspanias se haría cargo del 15 % restante, "lo que en la práctica va a permitir que la adjudicataria no sólo cubra la totalidad de la inversión realizada en la ejecución, sino que incluso le quede libre a su favor una cantidad que oscilará entre un 20% y un 30 % del presupuesto de obra, esto es: entre 101.538,36 y 152.307,54 euros que se embolsará a su favor dado que el coste de ejecución de la obra es sensiblemente más bajo que el fijado en el contrato". Para el denunciante se trata de "un negocio redondo" que se adjudica sin competencia alguna tanto la construcción como la gestión y con un presupuesto fijado "dolosamente" por el redactor del anteproyecto "con el fin de beneficiar" a Aspanias.

Una adjudicación a dedo recomendada por un despacho de abogados al que acudió el Ayuntamiento y que trabaja para Aspanias

El asunto llegó al Pleno Municipal el 1 de abril de 2019, donde el alcalde comunicó que iniciaba el trámite de contratación y que se haría mediante procedimiento negociado sin publicidad, un cauce extraordinario caracterizado por ser urgente y la restricción a la libre concurrencia. El regidor explicó, a preguntas del denunciante, que no se acudía a un procedimiento público por recomendación en un dictamen jurídico que el Ayuntamiento de Villadiego encargó realizar al despacho de abogados de Madrid Sánchez Cervera y Asociados. El alcalde no supo contestar por qué la noticia, con detalles aportados por la futura adjudicataria se publicó en febrero.

Sánchez Cervera y Asociados es el mismo despacho profesional que en los últimos 5 años ha venido prestando de forma asidua sus servicios profesionales a la Fundación Aspanias representando los intereses del Grupo Aspanias en numerosos litigios sustanciados ante los Juzgados de lo Social, destacando su papel como asesor jurídico de dicho grupo en las reuniones de la Mesa de Negociación del Convenio del Grupo Aspanias entre noviembre de 2016 y mayo de 2019.

Respecto al dictamen jurídico de este despacho, que recomendó el procedimiento negociado sin publicidad, y elaborado por Laura Sánchez-Cervera Valdés, por encargo del Ayuntamiento, parte de dos premisas: la situación de urgencia y el escaso número de empresas que en el municipio y la comarca puedan acometer la construcción de la obra y prestación del servicio con la cualificación y competencia técnica que se requería. La urgente necesidad no queda acreditada por una supuesta lista de más de 30 personas que no tiene un soporte documental. Por otro lado, la denuncia considera que aun dando por válido el argumento del escaso número de empresas capaces de desarrollar el proyecto, la Ley de Contratos del Sector Público en ninguno de sus apartados limita o restringe la contratación de una obra o servicio público a posibles licitadores o empresas que radiquen en un margen geográfico tan limitado y estrecho como es el municipio o la comarca. La autora del informe llega a asegurar en el mismo que con el procedimiento abierto “pudiera darse el caso de que se presentasen muchas empresas que no reúnen la especialización y especificidad que requiere el Ayuntamiento para la prestación del servicio de centro de día (...) prolongando un procedimiento con altas posibilidades de quedar desierto”.

Un contrato al que se invitó a otras dos empresas que no cumplían requisitos

Por último, la denuncia se refiere a una irregularidad en las bases de la contratación. El procedimiento negociado sin publicidad obliga a invitar a tres empresas y así se hizo, pero con con claras sombras sobre su elección. Las empresas invitadas tenían que acreditar una experiencia de 40 años en el sector de la dependencia o atención. La Fundación Aspanias se constituyó hace 50 años, y era de las tres invitadas la única que cumplía con este requisito, poco habitual en este tipo de contratos.

Las entidades invitadas por el Ayuntamiento de Villadiego a participar, Asamimer y Fundación Lesmes no cumplían con la antigüedad pero además, se deduce que pudieron prestarse al amaño, puesto que ambas presentaron propuestas, según la denuncia, "prácticamente idénticas" incluso coincidiendo una y otra en "párrafos absolutamente exactos". Hay más coincidencias que hacen dudar de la neutralidad del procedimiento. Entre Asamimer y Aspanias hay vínculos. El Grupo Social Aspanias está formado por la Fundación Aspanias Burgos, Asamimer, Asaniar Merc 2016, Fundación Cisa y Aspodemi.

Tanto es así, que el gerente de la Fundación Aspanias recientemente intentó crear un nuevo órgano de gestión para absorber la actividad del grupo de empresas de la Fundación, y del que formaría parte la gerente de Asamimer.

En cuanto a la tercera invitada, la Fundación Lesmes, ni tiene experiencia ni está especializada en la gestión de Centros de Día, sino que su objeto social o actividad está centrada con el ámbito socio laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social y está patrocinada por la Diputación de Burgos, siendo parte del patronato que la dirige y en la que es diputado provincial el alcalde de Villadiego.