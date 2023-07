El leonesismo intenta emular a Teruel Existe y lograr su primer diputado en el Congreso

En Unión del Pueblo Leonés (UPL) insisten en su optimismo de cara a la cita electoral del domingo, ven factible conseguir su primer diputado nacional y emular así la gesta de otros partidos regionales y locales como Teruel Existe o el PRC de Revilla, tener un asiento en el Congreso donde exponer las problemáticas su territorio. UPL es la referencia política del movimiento que pide la autonomía para la Región Leonesa o la provincia de León en solitario.

Miguel Ángel Díez Cano, cabeza de lista al Congreso no oculta que Teruel Existe puede ser una buena referencia para UPL, “Es verdad que se ha hablado más de Teruel que nunca. Por lo menos ha salido de la invisibilidad, que es lo que desde UPL queremos para León”. Y su objetivo es poder ser decisivo y llevar las problemáticas de León a las Cortes Generales, “porque España no sabe lo que es esta autonomía de 40 años y cuatro meses de ruina, España no lo sabe”.

UPL no es, ni muchísimo menos, un partido nuevo ya que nació a principios de los 90, pero vive su ‘momentum’ tras los buenos resultados electorales conseguidos en las pasadas municipales y en las autonómicas de Castilla y León del 2022. Y en esa expectativa han fijado su intento de llegar al Congreso de los Diputados, que ya rozaron hace años. Las municipales han dejado en sus manos decidir si la Diputación de León la gobernará PP o PSOE, o ellos mismos, en una decisión que se retrasa a después de las elecciones por recursos judiciales. Además, les ha permitido hacerse con importantes alcaldías como la de San Andrés del Rabanedo, tercer municipio en población, o decidir el gobierno de la ciudad de León, donde dejaron al mando al PSOE como lista más votada.

Desde hace años UPL es el tercer partido en poder municipal en León y en su historia ha pactado tanto con el PP como con el PSOE para repartirse ayuntamientos. Unos pactos que firmados a bombo y platillo, ‘Pacto por León’ llegó a llamarse el principal con los populares, pero que nunca fueron ejecutados en su mayoría pese a que se prometieron inversiones por más de 200.000 millones de pesetas (1.200 millones de euros). Ahora ya no son solo el partido de apoyo al bipartidismo sino que asumen el primer puesto como fuerza más votada en numerosos municipios. De hecho el cinturón de la ciudad de León ahora es más púrpura que nunca, color histórico de León asociado al partido.

La convocatoria electoral adelantada de Pedro Sánchez pilló a UPL sin tiempo para saborear sus buenos resultados, obligando a rehacer cuentas y candidaturas en tiempo récord. Los leonesistas, liderados por Luis Mariano Santos ahora alcalde de Cistierna, son un partido bastante asambleario y optaron por nombres asentados dentro del movimiento como cabezas de lista: Miguel Ángel Díez Cano como candidato al Congreso y Javier Callado como independiente al Senado. El partido huyó de aventuras tras haber sufrido en su historia varias dimisiones sonadas y hasta alguna escisión en otra formación leonesista, que reintegró precisamente Díez Cano hace pocos años.

En los últimos comicios en los que la formación se presentó a las generales, el 10 de noviembre de 2019, el resultado fue más bien pobre, y se cuantificó en apenas 9.588 votos. En las elecciones autonómicas de febrero del 2022 obtuvo más de 47.000 votos, un resultado que si repite sería raro que no le diera para obtener un diputado por León.

La provincia leonesa ha perdido en los últimos años un diputado nacional a elegir, repartiendo actualmente solo cuatro actas. El acta en discordia, de quien supere la regla de ‘la mitad más uno’, ha caído en las últimas elecciones en manos de Ciudadanos, Podemos y ahora de Vox. PP y PSOE opinan por igual que el resultado del domingo en León será de un empate a 2 diputados, con independencia del partido que gane en votos.

El leonesismo de moda

Buena parte del ‘boom’ electoral de UPL se debe a que el asunto sobre la separación de la Región Leonesa (León, Zamora y Salamanca) o la provincia de León en una nueva comunidad autónoma, la 18, ha copado la actualidad política local desde que en diciembre de 2019 el Ayuntamiento de León aprobó una moción al efecto. No era la primera vez que lo hacía, lo hizo en los 90 bajo gobierno del PP, pero su efecto revitalizó un debate y convirtió al alcalde socialista de León, José Antonio Diez, en un ‘mártir’ de la causa y casi le cuesta la expulsión del partido.

Desde aquel momento UPL azuzó una moción a favor de la autonomía para la Región Leonesa en numerosos municipios, logrando que se aprobara en 58 de los 67 que la discutieron de la provincia de León. Pero no solo votaron a su favor los concejales leonesistas, lo hicieron la mayoría de los de PP, PSOE, Ciudadanos, Unidas Podemos y hasta Vox. El leonesismo ha sido transversal aunque UPL es quien mayor rédito electoral ha sacado de esta actualidad.

La pretensión de UPL de conseguir un diputado nacional choca con que pese su éxito general tienen un ‘agujero’ en la provincia de León, la comarca del Bierzo donde apenas logra votos. En las municipales se quedó a las puertas de lograr representación en el Ayuntamiento de Ponferrada por vez primera y el voto leonesista se le resiste en la parte oeste de la provincia de León.

En una campaña de bloques nacionales el partido ha ido mercado a mercado buscando los votos para lograr un hito en su historia, lograr el primer diputado leonesista, que aseguran será la primera voz real de León en el Congreso. En esta competitiva carrera electoral han recibido apoyos tan poco esperados como el de Francisco Igea, el exvicepresidente de la Junta de Castilla y León por Ciudadanos, que aseguró que les preferiría como “mal menor” frente a Vox. “Todo es poco para llegar al diputado”, aseguraban con humor desde UPL. Su líder, Luis Mariano Santos, insiste a pocos días de votar, “los leoneses van a romper una vez más el techo de voto de UPL y vamos a mandar a Javier Callado, a Miguel Ángel Díez Cano y a Bernardo García Angulo a Madrid”. La voz de León que defienden que hasta ahora nunca se ha escuchado en Madrid pese a que en la democracia ha tenido casi 70 diputados y un presidente del Gobierno.