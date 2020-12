Luces de Navidad o ayudas directas a hosteleros y comerciantes: el debate que divide al PP en Castilla y León

Luces de Navidad o ayudas directas a hosteleros y comerciantes: este debate divide al PP en Castilla y León, que tiene diferente postura si está en el Gobierno municipal o en la oposición. En Valladolid y León, donde gobierna el PSOE (con una confluencia de IU en el caso de Valladolid), los 'populares' reprochan estos "gastos innecesarios". También ha protestado el grupo municipal 'popular' de Ávila, ciudad en la que gobierna Por Ávila (una escisión del PP). En concreto, en estos tres ayuntamientos también se han iniciado campañas y bonos para el fomento del comercio, de forma paralela a las luces de Navidad.

Mientras tanto, en Salamanca, el PP, en el gobierno, defiende que las luces sirven para fomentar el comercio, como el resto de equipos de gobierno, que destacan el papel de las luces como 'efecto llamada'. Fuera de la comunidad, el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el PP y Ciudadanos, también ha apostado por incrementar la partida destinada a las luces de Navidad, de 3,08 millones a 3,17 millones este año.

En León, el Partido Popular solicitó a primeros de mes que el 80% del gasto de las luces de Navidad se destinara a ayudas directas a comercios, hostelería y colectivos sociales mientras el Ayuntamiento leonés apostaba por incrementar la partida de las luces de Navidad hasta los 180.000 euros. El año pasado de destinaron 78.000 euros en las luces y 30.000 de subvención a la Cámara de Comercio para que iluminara más calles. Este año, el Ayuntamiento ha apostado por financiar todas las luces de navidad y que los comerciantes no participen en el alumbrado. Tampoco se ha subvencionado a la Cámara y el Consistorio ha licitado toda la cantidad a la misma empresa de luces.

La concejala leonesa de Promoción Económica, Susana Travesí, destaca su apuesta por la iluminación navideña para "invitar a los leoneses a salir a las calles y contribuir a la dinamización de la economía local, el pequeño comercio y, si se levantan las restricciones, la hostelería, de forma segura, responsable y siguiendo todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias". El objetivo, insiste, es que los leoneses "no se olviden" de consumir en el comercio de proximidad y conseguir "su revitalización" en estos momentos "de especial dificultad" provocados por la pandemia del coronavirus. De hecho, en los últimos meses el Ayuntamiento ha mantenido una campaña de bonos que medio millón de euros.

El Partido Popular intentó frenar este incremento de la partida con una moción en la que reflejaba su rechazo: "Este es un importe difícil de justificar en esta situación y cantidad que debería emplearse en ayudas a los comercios, industrias y establecimientos de hostelería y restauración de nuestra ciudad y ayudas directas a personas, familias y colectivos sociales en grave situación".

En la oposición: "No es el año para tirar la casa por la ventana"

En Valladolid, el Partido Popular también se ha mostrado en contra del presupuesto en luces de Navidad, similar al de otros años. "Es un auténtico despropósito, dice que esta cantidad es una minucia, pero no lo paga de su bolsillo. Con 300.000 euros se puede ayudar a mucha gente", lamenta la portavoz del Grupo Municipal 'popular', Pilar del Olmo. El Ayuntamiento todavía no ha detallado cuál es el presupuesto de las luces de Navidad de este año, aunque el alcalde, Óscar Puente, adelantó que ronda los 300.000 euros. El año pasado, el presupuesto para las luces de Navidad fue de 362.000 euros. "No digo que no haya luces de Navidad, no me opongo, pero no es el año para tirar la casa por la ventana", sostiene Del Olmo.

Hace unas semanas, el alcalde defendía su apuesta por las luces de Navidad, que se encendieron el 12 de noviembre para potenciar el consumo en el centro. "Son contratos plurianuales, esto no se puede decidir en un año. Hay un contrato y hay que cumplirlo, y no cumplirlo implica indemnizaciones", destacaba Óscar Puente, quien quiso recordar que el comercio es quien contrata las luces de Navidad, aunque "el Ayuntamiento financia una parte importante". El regidor vallisoletano subrayó la importancia de las luces, sobre todo en este año, que ha sido "duro" y, "desde el punto de vista psicológico" permite a los ciudadanos "tener la oportunidad de vivir unas navidades lo más cerca de la normalidad posible".

En relación a las ayudas directas del Ayuntamiento de Valladolid, el Consistorio, como tantos otros, ha organizado dos campañas de bonos para potenciar el consumo en el pequeño comercio con medio millón de euros que permiten el canjeo de un bono por un descuento.

En Ávila, el presupuesto de este año es también más elevado que el año pasado, a petición de los comerciantes: pasa de 80.000 euros (en 2018 se firmó un contrato bienal que debió mantenerse en 2019) a 100.000 euros "porque la iluminación existente de los años anteriores era claramente insuficiente". Ante las quejas del Partido Popular, Por Ávila denuncia el “doble rasero" de los 'populares' dentro de la provincia. "Mientras en Arenas de San Pedro 'aumentan los elementos navideños', en la capital abulense vota en contra del expediente de licitación para la contratación del alumbrado de las calles en Navidad". De nuevo, el Ayuntamiento destaca la importancia de la decoración luminosa "para dinamizar el comercio local y la hostelería, con el firme convencimiento además de que los abulenses no tengan que renunciar a la Navidad".

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Ávila ha solicitado al alcalde que rectifique el pliego de luces navideñas y anule el que destina 107.000 euros para merchandising serigrafiado que se repartirá entre hosteleros y comerciantes. Los 'populares' reclaman que estas partidas vayan a ayudas directas al sector.

Una de las excepciones se da en Burgos, donde gobierna el PSOE, pero el Partido Popular no ha protestado por las luces de Navidad. El Ayuntamiento burgalés gastará unos 20.000 euros más para "incrementar la vistosidad" de algunos elementos. La iluminación de las calles tendrá un presupuesto similar al del año pasado (134.000 euros) y el Instituto Municipal de Cultura (IMC) incrementa su partida hasta 54.431,85 euros, que se destinarán a tres elementos luminosos: un belén, un paquete de regalo y un cilindro con espectáculo de luz y sonido personalizados.

En el Gobierno, apuesta por las luces

El Ayuntamiento de Salamanca (PP-Cs) ha destinado unos 300.000 euros a las luces de Navidad este año, casi 67.500 euros más que en 2019 porque se ha cambiado el destino de esta cantidad, que iba a servir para iluminar las ferias. Como no hubo ferias, no hubo luces y por lo tanto, como el contrato incluía ambos servicios, este año se pondrán más luces que en ejercicios anteriores. Como en Valladolid, este año se ha adelantado el encendido de las luces para fomentar el comercio.

Desde el grupo municipal socialista, lamentan que esta decisión no se haya sometido a debate, pero entienden "la necesidad de incrementar el consumo en el comercio local". "Desconocemos si la instalación de luces antes de lo habitual se sustancia en algún estudio de mercado concluyente sobre si, en las condiciones actuales de pandemia, eso supondrá un aumento del consumo", se pregunta el portavoz socialista, José Luis Mateos, que apuesta por otras medidas como, por ejemplo, bonos de consumo para gastar en los establecimientos comerciales de la ciudad. Sobre esta idea ha empezado a trabajar el Ayuntamiento de Salamanca hace unos días. Su intención es emitir bonos que podrían llegar hasta los 50 euros para compras superiores a 100 euros a partir de diciembre.

En Palencia, la otra capital en la que gobiernan Ciudadanos y el Partido Popular, ha adjudicado un contrato para los próximos tres años por 206.232 euros, lo que serán unos 68.000 euros al año, una cifra ligeramente superior a la del año pasado (53.999 euros). Este periódico ha intentado contactar con la concejala de Cultura, Turismo, Fiestas y Deportes del Ayuntamiento de Palencia, sin respuesta.

El presupuesto de luces en el resto de ayuntamientos

En Segovia (PSOE) se destinarán unos 48.000 euros, una cantidad similar a la de otros años. Eso sí, este año el Ayuntamiento pagará el 100% del contrato, puesto que otros años los establecimientos de las zonas comerciales de la ciudad han contribuido al pago del 50% del alquiler. Además, se ha adelantado el encendido de las luces, como en otras ciudades. El contrato se firmó el año pasado para 2019 y 2020, por lo que se ha ejecutado sin mayor polémica.

En Zamora (Izquierda Unida), el presupuesto para la iluminación es de 50.000 euros, el mismo que el año pasado. "En ningún momento se ha planteado suprimirlo este año ya que consideramos que la iluminación navideña contribuye a fomentar la actividad comercial en un sector muy afectado por la pandemia y pueden resultar también beneficiosas para el conjunto de los ciudadanos que este año nos vamos a ver privados ya de otras muchas cosas también durante las Navidades", sostiene el Ayuntamiento.

En Soria (PSOE), el año pasado se firmó un acuerdo bienal (para 2019 y 2020) por valor de 272.000 euros, por lo que se destinará la misma cantidad este año que el pasado: 136.000 euros. El Consistorio defiende que se consensuó en el consejo de comercio y era una de las peticiones del sector al igual que adelantar el encendido al último fin de semana de noviembre.