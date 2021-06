Focos de resistencia en Castilla y León al consenso interno del PP

Despejado el camino hacia su reelección como presidente del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco no ha conseguido todavía encauzar tres de los siete congresos provinciales del partido pendientes de celebrar, dos de los cuales, los de Salamanca y Soria, ni siquiera han sido convocados. El tercero es el de León, donde dos candidatos, uno de cuerda de Pablo Casado y otro en la órbita del presidente autonómico, se disputan la presidencia.

El armisticio alcanzado entre Génova y María de Molina (sede regional del PP) ha llegado tarde para León, donde el PP carece de un liderazgo sólido desde el asesinato de Isabel Carrasco, hace de ello ya más de 7 años. El senador y alcalde de Almanza, Javier Santiago Vélez, casadista de pro, y el alcalde de Villaquilambre y ex procurador Manuel García son los candidatos en liza. El primero propone como secretario provincial a David Fernández, ex presidente de NN.GG. de León y hombre muy próximo a Antonio Silván. (Santiago Vélez y Silván las tuvieron tiesas cuando en 2019 compartieron lista al Senado, pero ahora, en una de las habituales fintas dentro del PP leonés, son aliados de conveniencia). El segundo cuenta con el respaldo del presidente comarcal del Bierzo, Raúl Valcarce, lo que no ha impedido que su contrincante le haya superado en la recogida de avales entre los afiliados bercianos.

La comisión organizadora del congreso ha proclamado a ambos candidatos. Santiago ha acompañado su candidatura con 2053 avales y García con 383, ambos muy por encima de los 75 requeridos. Sin embargo, lo de los avales puede resultar equívoco si se repasa lo ocurrido en los últimos procesos congresuales. En 2017, cuando se convocaron las primarias autonómicas disputadas por Mañueco y Silván, el PP de León afirmaba tener 13.350 afiliados. Sin embargo, tan solo 719 estuvieron al corriente del pago de las cuotas exigido para participar en la votación, cifra que se elevó 896 en el congreso provincial celebrado unos meses después. Por lo tanto, es de prever que gran parte de los avalistas de ahora, probablemente dos de cada tres, no se pondrán al corriente de pago para poder votar. Y ello sin contar que el candidato alfonsista ha denunciado 400 nuevas afiliaciones de aluvión presuntamente irregulares. Dicho todo lo cual, tampoco habría que descartar un posible apaño de última hora que evite la confrontación de ambas candidaturas en las urnas.

El armisticio también ha llegado tarde a Salamanca, donde Génova había lanzado hace meses una candidatura afín contraria a la dirección que desde 2008 encabeza Javier Iglesias, a la sazón presidente de la Diputación Provincial. Los llamados “díscolos” (para “La Gaceta Regional” lisa y llanamente los “desleales”) no se apean del burro, como tampoco lo hace Iglesias, quien solo por ser el responsable directo de la presunta financiación irregular del PP salmantino investigada judicialmente merecería un largo y placentero descanso en Ciudad Rodrigo. Ni Pepe Gotera y Otilio habrían sido capaces de superar semejante chapuza.

Los vetos cruzados entre ambas facciones han impedido hasta ahora el acuerdo. Además de vetar a Iglesias, los “díscolos” tampoco aceptan como presidente al actual secretario provincial y alcalde de la capital, Carlos García Carbayo, a quien no perdonan que les haya afeado la incongruencia de descalificar a una dirección provincial de la que forman parte. Por su parte, a los de Mañueco y a Mañueco mismo les produce urticaria la ex vicepresidenta de la Diputación, Chabela Torres, que despierta demasiados fantasmas familiares. Tampoco les gusta el senador Bienvenido de Arriba, cónyuge la gerente provincial, y el otro notable, Salvador Cruz, portavoz adjunto del grupo popular de las Cortes, malamente puede personificar la renovación habiendo sido secretario provincial en la etapa de Julián Lanzarote.

Todo ello hace que la situación se haya enquistado y el congreso siga pendiente de convocar. Tampoco se ha convocado el de Soria, donde la actual presidenta, Yolanda de Gregorio, nombrada a dedo por la actual dirección autonómica, aspira a ser refrendada por los afiliados. Ya veremos si con la aquiescencia del sector casadista, cuya principal cabeza visible es Tomás Cabezón, diputado del Congreso.

El cese de las hostilidades internas entre Génova y María de Molina ha propiciado el continuismo en Zamora (otrora feudo de Fernando Martínez Maillo), Palencia y Segovia, donde la renuencia del presidente de la Diputación y secretario provincial del partido, Miguel Ángel de Vicente, a dar un paso adelante ha propiciado la reelección de Paloma Sanz, la presidenta vicaria del secretario regional, Francisco Vázquez. Por último, en Burgos, tras un fallido intento de postularse por parte del consejero de Presidencia, Ángel Ibáñez, se ha impuesto la lógica y el portavoz del PP en la Diputación, Borja Suárez, relevará en la presidencia del partido al amortizado César Rico. Suárez lleva como secretario provincial al procurador Alejandro Vázquez, opción que apacigua al PP comarcal de Aranda de Duero, que se ha venido sintiendo ninguneado por la dirección saliente.

COSAS VEREDES

Maroto, cunero por Segovia.- Está decidido. Vista la pleitesía rendida por el PP segoviano, Javier Maroto ha encontrado en Segovia la provincia ideal para afincarse políticamente tras el rechazo encontrado en los electores vascos. El senador autonómico por Castilla y León dejará de ser tal tan pronto como se celebren nuevas elecciones generales, a las que concurrirá en las listas del PP por Segovia.

Si Pablo Casado quiere seguir teniéndole en el Senado, será candidato a la Cámara Alta en compañía de los actuales senadores Paloma Sanz y Pablo Pérez Coronado, lo que dejaría fuera de la lista a Juan José Sanz Vitorio, el ex portavoz del grupo popular en las Cortes Regionales.

Si el venerado líder prefiere que vaya al Congreso, desplazará como cabeza de lista a Jesús Postigo. A cambio de que el PP de Segovia cobije una vez más a un parlamentario cunero -el último, Pedro Gómez de la Serna, salió bastante rana- Castilla y León dejará de sufrir el oprobio político de estar representada en el Senado por un vasco repudiado electoralmente en su provincia de origen. ¿Ven cómo con el PP vamos mejorando?

El asesor macarra de Ábalos.- Si la respetabilidad de un alto cargo se mide por la catadura de sus colaboradores más próximos, la del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, no sale bien parada teniendo a su lado a un sujeto como Koldo García Izaguirre.

Exconcejal de Huarte (Navarra), Koldo lleva varios años convertido en la sombra de Ábalos, primero como guardaespaldas y después como asesor ministerial, condición esta última a la que se suma su nombramiento como consejero de RENFE Mercancías. Su historial es de horror en tecnicolor. En el mismo figuran dos condenas judiciales por delitos de lesiones, una de las cuales le fue conmutada gracias a un indulto de los miles que concedió el gobierno de José María Aznar. También está una sanción de 3.254 euros impuesta por la Inspección de Trabajo por haber cobrado indebidamente prestaciones por desempleo.

El guardaespaldas-asesor acompañó al ministro en su pasada visita oficial a León, durante la que se permitió recriminar en términos amenazantes al alcalde, el socialista José Antonio Díez, después de que éste le recordara públicamente a Ábalos los proyectos pendientes de su departamento con la ciudad. “Al ministro no se le señala con el dedo y me quedan tres años para joderte”, le espetó el muy macarra al primer edil leonés.

Fernández, superviviente nato.- Desde la primera asamblea de Vistalegre, celebrada en 2.014, la relación de dirigentes de Podemos que se han ido quedando por el camino es interminable, de tal suerte que son muy pocos los que siete años después se mantienen en la dirección que ahora lidera Ione Belarra.

Uno de ellos es el leonés Pablo Fernández, primer y último coordinador autonómico que ha conocido el partido en Castilla y León. Fernández es uno de los dos únicos castellanos y leoneses integrados en el nuevo Consejo Ciudadano Estatal. La otra es Dolores Martín-Albo, inspectora de Trabajo y responsable de Empleo en la dirección autonómica, actualmente asesora de la propia Belarra en el ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Ambos formaban parte del último Consejo encabezado por Pablo Iglesias. Quien no repite es la leonesa Ana Marcello, ex diputada del Congreso por León y responsable del área de Participación y Círculos en la última Ejecutiva liderada por Iglesias.