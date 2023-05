Carnero promete paralizar las obras de la integración y buscar fondos para el soterramiento en seis meses

El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha reiterado este viernes su “voluntad” en soterrar y ha anunciado que, si toma posesión del cargo, en seis meses pondrá en marcha el proyecto del soterramiento de los siete kilómetros de vías ferroviarias que dividen a la sociedad vallisoletana en “ciudadanos de primera y de segunda”. Carnero ha estado acompañado de la eurodiputada 'popular' Isabel Benjumea, vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Regional y miembro de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios en el Parlamento Europeo.

El exconsejero de la Presidencia se ha fijado varios objetivos en el plazo de seis meses desde que el 17 de junio —espera— tome posesión de la Alcaldía: reasignar las funciones de la sociedad de Alta Velocidad (a la que ha llamado VIVA, que es la Sociedad Municipal de Vivienda y Suelo), dialogar con los gobiernos de España y Castilla y León, renegociar el convenio de integración de 2017 y sustituirlo por el nuevo convenio que dé lugar al soterramiento, en el que haya cabida para los fondos europeos.

“Esas actuaciones que están en proyecto muchas de ellas, se paralizarán para ser sustituidas por las nuevas actuaciones que den lugar al soterramiento”, ha anunciado Carnero, que apuesta por “otra concepción de ciudad”.

Carnero no ha ofrecido cifras ni estimaciones del coste que supondrá poner fin al convenio de la integración e iniciar un plan por el soterramiento y ha insistido en que “lo importante” es tener “voluntad”. “Liderazgo, reivindicación y ambición. Valladolid puede tener dos 'paseos Zorrilla'”, ha reiterado ante las preguntas de los medios de comunicación, a los que ha convocado este viernes en la Asociación de Vecinos barrio Delicias, una organización que convoca habitualmente movilizaciones en favor del soterramiento.

Benjumea ha asegurado que se esperan nuevos fondos europeos —subvenciones y préstamos— para “obras de gran calado” como el soterramiento. “Habrá que convencerlos del impacto que tendrá en al ciudad”, ha afirmado la eurodiputada, que ha afeado “la oportunidad importantísima que se ha perdido” al abandonar el soterramiento.

“El alcalde no dijo la verdad. No es verdad que no se pudiera presentar el proyecto del soterramiento a los fondos europeos”, ha criticado Benjumea, que ha aludido al “orgullo” de Puente como causa de la renuncia al soterramiento y que no le pidió a “su amigo” el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que apoyara el soterramiento. “Quien vota a Puente, vota a Pedro Sánchez”, ha zanjado Benjumea.

La eurodiputada 'popular' ha asegurado que el “sueño” de soterrar las vías del tren que dividen la ciudad es “posible” frente al “parcheo” de los túneles, como ha agregado Carnero. El candidato del PP a la Alcaldía ha